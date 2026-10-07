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Майкъл Дъглас отказал групова терапия със сина си
  Тема: Известни личности

Майкъл Дъглас отказал групова терапия със сина си

7 Октомври, 2026 05:43 485 0

  • майкъл дъглас-
  • камерън дъглас-
  • наркотична зависимост-
  • холивуд-
  • мемоари

Актьорът разказа за зависимостта на Камерън и трудните години в семейството. Той заяви, че има право да сподели собствената си история.

Майкъл Дъглас отказал групова терапия със сина си - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Майкъл Дъглас е отказал да участва в групови терапевтични сесии със сина си Камерън по време на лечението му от наркотична зависимост. 82-годишният актьор разказва за трудния период в интервю за The Sunday Times, в което представя и мемоарите си „Един адски живот“.

Камерън Дъглас, който е на 47 години, е единственото дете на актьора от първата му съпруга Диандра Лукър. Към края на тийнейджърските си години той започва да злоупотребява с наркотици, а в началото на 20-те си години се бори с хероинова зависимост.

През 2010 г., когато е на 31 години, Камерън е осъден на пет години затвор, след като се признава за виновен по федерални обвинения за незаконен трафик и разпространение на наркотици. Майкъл Дъглас финансира защитата му по делото, но по това време двамата вече от години не са се виждали. Актьорът не му е писал и докато синът му е бил в затвора.

„Имам право да разкажа своята история“

В интервюто Дъглас е попитан дали се притеснява, че Камерън ще прочете за трудните моменти в отношенията им в новите му мемоари. Отговорът му е отрицателен.

„Обичам Кам, но имахме наистина тежки времена. Имам право да разкажа своята история. Реалността е, че правиш всичко по силите си за децата си, но аз загубих полубрат заради свръхдоза“, казва Майкъл Дъглас.

Полубратът му Ерик Дъглас умира през 2004 г. на 46 години след случайна свръхдоза. Преди това бащата на Майкъл Дъглас, актьорът Кърк Дъглас, посещава семейни терапевтични сесии, свързани с дългогодишната зависимост на Ерик.

Именно този спомен е повлиял върху решението на Майкъл Дъглас да не се включва в подобна терапия със сина си. „Да наблюдавам как 80-годишният ти баща провежда групови терапевтични сесии със сина си? Казах, че няма да го правя. Няма да ходя на рехабилитация на 70 или 80 години“, разказва актьорът.

Дъглас допълва, че обича децата си, но същевременно има право да живее собствения си живот. Разказът за Камерън е част от мемоарите „Един адски живот“, в които актьорът разглежда личната си история през кариерата си и отношенията в семейството. Книгата излезе през октомври 2026 г.

Източници: gazeta.press, wlrn.org, apnews.com


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