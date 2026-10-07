Експедиция търси самолета на Амелия Еърхарт в Тихия океан

Експедиция от 17 души започна пътуването си към отдалечения тихоокеански остров Никумароро в търсене на самолета на Амелия Еърхарт. Екипът ще изследва визуална аномалия в лагуната, която според част от изследователите може да е останка от двумоторния Lockheed Electra 10E.

Амелия Еърхарт и навигаторът Фред Нунан изчезват на 2 юли 1937 г., докато се опитват да извършат околосветски полет. Двамата се насочват към остров Хауланд, но не пристигат там. Самолетът им не е открит, а съдбата на екипажа остава една от най-известните загадки в историята на авиацията.

Какво представлява Taraia Object

Обектът, наречен Taraia Object, се намира в лагуната на Никумароро, остров от държавата Кирибати, разположен приблизително по средата между Австралия и Хавай. Той е забелязан през 2020 г. при разглеждане на сателитни изображения. Организаторите на експедицията посочват, че подобна форма се вижда и на въздушни снимки от 1938 г. — година след изчезването на Еърхарт.

Никумароро е на около 640 километра югоизточно от остров Хауланд. Мястото е свързано с хипотезата, че Еърхарт и Нунан може да са извършили аварийно кацане там, вместо самолетът им да е паднал директно в океана. Досега тази версия не е потвърдена.

Сонар и магнитометри ще проверят аномалията

Експедицията е организирана от Archaeological Legacy Institute съвместно с университета „Пърдю“ и Purdue Research Foundation. Първоначално екипът ще заснеме лагуната и обекта, след което ще използва сонар и магнитометри за изследване на дъното. При необходимост са планирани и дейности за отстраняване на седиментите около аномалията.

„Дължим го на наследството на Амелия в „Пърдю“ – да следваме доказателствата“, заяви Стивън Шулц, старши вицепрезидент на университета и участник в експедицията, пред CBS News. Еърхарт е работила с университета, който е подпомагал подготовката на нейния опит за околосветски полет.

Ръководителят на Archaeological Legacy Institute Ричард Петигрю смята, че обектът може да е самолетът на Еърхарт. Тази позиция обаче не е общоприета. Рик Гилеспи, изпълнителен директор на International Group for Historic Aircraft Recovery, заяви пред NBC News през 2025 г., че според него Taraia Object не е свързан с експедицията на Еърхарт и че районът вече е бил проверяван.

Новото проучване ще трябва да установи дали формата в лагуната има размери, конструктивни елементи и метални характеристики, съвместими с Lockheed Electra 10E. До окончателна идентификация самолетът на Еърхарт остава официално неоткрит.

Източници: cbsnews.com, nationalgeographic.com