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Как и след смъртта си Ратко Младич разединява Сърбия

Как и след смъртта си Ратко Младич разединява Сърбия

6 Септември, 2026 14:05 954 34

  • ратко младич-
  • босна и херцеговина-
  • сребреница

Съобщението, че Младич може да бъде погребан с най-високите държавни почести, предизвика бурни реакции от страна на международната общност

Как и след смъртта си Ратко Младич разединява Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Дали осъденият за военни престъпления генерал Ратко Младич наистина ще бъде погребан с държавни почести в Сърбия? Този въпрос показва колко разединена е страната в оценките си за миналото. Какво мислят сърбите?

Тялото на бившия командир на босненско-сръбската армия Ратко Младич, който почина миналата седмица в Хага, където излежаваше доживотна присъда, вече е пренесено в Сърбия. На летището в Белград ковчегът, обвит в сръбското знаме, беше посрещнат от представители на сръбската армия, след което тленните му останки бяха транспортирани до Военномедицинската академия за аутопсия.

Погребение с военни почести?

Медиите в Белград съобщиха, че Младич ще бъде погребан в Белград в понеделник. Министърът на правосъдието Ненад Вуич беше обявил по-рано, че починалият ще бъде погребан с всички държавни почести.

Сръбският президент Александър Вучич обаче заяви, че окончателното решение за организацията ще бъде взето от семейството на починалия. Силите за сигурност очакват за погребението да се стекат десетки хиляди.

През 2017 г. Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал за военните престъпления в бивша Югославия, защото беше признат за виновен по обвинение за геноцида в Сребреница с над 8 000 жертви, за обсадата на Сараево, продължила години наред по време на Босненската война от 1992–1995 г., както и за други военни престъпления, включително създаването на лагери за задържане на несръбски цивилни лица и военнопленници.

Възхваляван и прославян като герой

За Ясмина Лазович, която ръководи Центъра по хуманитарно право в Белград, не е изненада това, което се случва сега. Тя посочва дългогодишното възхваляване на Ратко Младич в Сърбия и неговото наследство: „Почти няма град в Сърбия, в който да няма графити по стените в прослава на Ратко Младич. Наративът, че той е бил несправедливо осъден, съществува от години“, казва тя пред ДВ. „Сега се появи и наративът, че той е бил убит, макар да е факт, че е починал на 85-годишна възраст след няколко прекарани инсулта.“

Според Лазович тези наративи имат връзка с пропагандата на сръбското държавно ръководство, което представя Сърбия като страна, която е водила само отбранителни войни. Нито в медиите, нито в образователната система и държавните институции не остава достатъчно място за дискусия относно последствията и жертвите от тези войни, а те са стотици хиляди в Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово. "Преди всичко това бяха престъпления, извършени срещу цивилни граждани, престъпления, които оставиха страните от региона - особено Босна и Херцеговина - с напълно променена етническа структура", посочва тя.

Лазович припомня още, че към жертвите спадат и много хора, преживели изнасилвания и изтезания, както и насилствено разселените. „Списъкът е дълъг, а знанията ни са ограничени“, добавя тя.

Генерал без звание

Съобщението, че Младич може да бъде погребан с най-високите държавни почести, предизвика бурни реакции от страна на международната общност.

„Прославянето на военни престъпници противоречи на европейските ценности. Няма място за това нито в държавите членки на ЕС, нито в страните кандидатки. Надявам се правителството в Белград да е наясно с това“, заяви европейската комисарка по разширяването Марта Кос. Сръбският президент Александър Вучич отговори с обвинение към Запада и Хагския трибунал - според него обвиненията за престъпления били единствено срещу сърбите и не въздавали справедливост на сръбските жертви.

Ясмина Лазович смята, че Вучич отново ще възприеме прагматичен подход и окончателното решение за погребението ще зависи от това кое ще му донесе по-голяма политическа полза. Но освен политически, въпросът има и правна страна, посочва правозащитничката. „Това, което се пренебрегва, е фактът, че генерал Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор. Според Закона за сръбските въоръжени сили всеки, осъден на повече от една година затвор за престъпление, губи званието си, а следователно и всички привилегии, свързани с това звание“, казва Лазович.

„Ако Ратко Младич бъде погребан с най-високите държавни почести в съответствие с ранга, който е заемал по време на въоръжените конфликти в бивша Югославия, това би било пряко нарушение на законодателството на тази страна", подчертава тя.

Какво мислят сърбите?

ДВ се поинтересува как се отнасят към Ратко Младич сърбите в мултиетническата автономна провинция Войводина. От отговорите на случайни минувачи става ясно, че мненията се разминават сериозно – от несправедливо осъден, до съучастник в геноцид. Мъж от град Рума каза пред ДВ следното:

„А какво трябваше да направи – да им позволи да избият всички сърби? Благодаря ти [Младич], за всичко!“. Студент от Нови Сад твърди, че за него въпросът е бил решен, когато е била произнесена присъдата за геноцид, която той смята за справедлива.

Но повечето хора просто отклоняват въпроса. „Имам си достатъчно свои проблеми“, каза Светлана от Зренянин. А Горан от Нови Сад се възмущава: „От години ни правят на глупаци. И сега нищо не е по-различно".

Ясмина Лазович казва, че повечето сърби са апатични. За нея това е по-големият проблем от факта, че проправителствените медии представят Сърбия като страна, която иска да се сбогува с Младич като с генерал. Сблъсъкът с наследството на Младич и с миналото е от съществено значение, ако сръбското общество иска да върви напред, посочва още ръководителката на Центъра за хуманитарно право в Белград.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    2 8 Отговор
    Ама как така?
    Нали Сърбия ще влиза в ЕС?

    Коментиран от #17

    14:08 06.09.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    29 2 Отговор
    Имаме си приказка " От гледна точка на ламята, юнаците са най-голямата напаст" Ратко Младич за едни може да е военнопрестъпник, ама за народа си е герой. И Левски и Ботев за турците са били терористи.

    Коментиран от #23

    14:10 06.09.2026

  • 3 По Устава на ЕС

    4 6 Отговор
    Държава не може да влезе в ЕС, ако има неуредени териториални въпроси!
    България има да си връща Западните покрайнини, а Унгария има да си връща Войводина!

    14:10 06.09.2026

  • 4 Спецназ

    19 1 Отговор
    Всеки ПАТРИОТ трябва да бъде погребан в Родината си!

    Гнидите ще си останат незапомнени от Историята!

    ФАКТ!

    14:12 06.09.2026

  • 5 Югославия беше като СССР!

    4 7 Отговор
    Катарзиса от разпадането им ще продължи още десетки години!

    Коментиран от #14, #16

    14:13 06.09.2026

  • 6 Верно ли бе

    18 0 Отговор
    Айде готово - Дойче веле са компетентни по всеки въпрос : сега зареваха и на сръбските гробища.

    14:13 06.09.2026

  • 7 ФАКТ

    9 0 Отговор
    Хит лер мушка еврейското Веле

    14:13 06.09.2026

  • 8 голямата битка с мюслите

    13 2 Отговор
    в геюропа предстои, генерала си е пазел народа от слямските касапи и е герой

    14:13 06.09.2026

  • 9 Така Така

    9 4 Отговор
    А бе душевно нездрави европейци как искате да пеагира една умишлено унищожена държава. Разбира се за истинските сърби той ще си остане истински герой. Ако не бяхте унищожили Югославия сега щеше да е най развитата държава в Европа , защото там все още хората работят и повечето все още са истински Човеци. Единствено в Хърватия и Словения повечето се промениха негативно. Но в Сърбия и Босна оцеляха като морал и човечност. Нищо, че точно тона измислено клане по ходобие на Буча ги противопоставя. Въпреки, че във войната бяха врагове днес все още има човечност както в Босна така и в Сърбия

    Коментиран от #24, #26

    14:16 06.09.2026

  • 10 Ние

    4 4 Отговор
    Води ни вожде! Води ни Путине! Води и закриляй нас слепите!

    14:18 06.09.2026

  • 11 Дон Чичо

    12 1 Отговор
    Ратко е герой!

    14:18 06.09.2026

  • 12 А някой ще

    16 0 Отговор
    каже ли, кой започна да бомби Югославия и колко мирни сърби бяха избити?

    Коментиран от #21

    14:19 06.09.2026

  • 13 Маниер на поведение

    14 2 Отговор
    Разединяването на Сърбия е целта.

    Но за Милошевич:
    Милошевич, сам се защити, доказа невинността си и спечели делото срещу него в Хага, но това не попречи на престъпниците от Хага да го убият.

    14:19 06.09.2026

  • 14 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Югославия беше като СССР!":

    Баш същото ама беше по-друго.

    14:23 06.09.2026

  • 15 койдазнай

    3 5 Отговор
    Ако не бяха такива бунаци Милошевич и Младич, Сърбия, Македония, Черна Гора и Босна щяха още да са заедно. Ама за да се удържи на власт, Милошевич реши да доказва, че сърбите са главните.

    14:25 06.09.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Югославия беше като СССР!":

    Катарзис няма. Великите държави в Европа ме допускат нов голям играч, който да им мъти водата." Разделяй и владей " са казали римлянките. Югославия им беше трън в очите. Имаха добра икономика, по-добър стандарт на живот от съседна Гърция, членка на ЕС. Раздробиха я , като я потопиха в кръв. Навремето Австро-Унгария им бодеше очите и я унищожиха.

    14:25 06.09.2026

  • 17 Овчар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Мъкни бе гарван.

    14:33 06.09.2026

  • 18 Роза

    3 3 Отговор
    "......един ще жали, друг ще ме проклина..."-стихчето е на Вазов.Спомням си един филм,в който Младич се криеше под чуждо име в чужбина ,за да не го заловят и изправят пред съда.Пред една жена,която му помагаше в укриването,той каза,че избиването на мюсюлмани в Сребреница било "инвестиция в полза на сърбите".И какво-спечели ли Сърбия от тази негова "инвестиция"?!Само това,дето двата етноса се намразиха още повече!И сега пак ще се джавкат тези ,които го жалят,и тези,които го проклинат и пак няма да живеят в съгласие и разбирателство!Младич беше националист,сърбоман и военопрестъпник и никак ,ама никак не ми е жал за него!

    14:37 06.09.2026

  • 19 браво на сърбите , народ са !

    6 1 Отговор
    ама за бандеровците и нацистите им ръкопляскахте в канада а?
    айде пак двойни стандарти ей тия западняци бе добре че така и не станахме западняци а си останахме от изтока

    14:37 06.09.2026

  • 20 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Нищо подобно.Генерал Радко МЛатич е герой в Сърбия защитавал интересите на държавата след изтъпленията на Хървати и мюсулмански милиции над сръбското население .Тия внушения ,Гьобелс веле ,ги правете за военнопрестъпника Хитлеряху от Израел.

    14:38 06.09.2026

  • 21 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "А някой ще":

    не е удобно да се казва че отбранителния съюз нападна сърбия

    срамно е че уж бил отбранителен а се оказаха агресори

    гърция си траеше! наще продажници обаче си продадоха душите

    после защо ни мразят сърбите?

    14:40 06.09.2026

  • 22 Перничанин

    6 2 Отговор
    Радко Младич се бори и умря за народа си . Кой от нашите ще го направи ??? Поклон пред Младич.

    Коментиран от #25

    14:40 06.09.2026

  • 23 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Недей да говориш глупости.Левски и Ботев не са убивали невинни.Сърбия не е била босненска зависимост за да може да сравняваш Ботев и Левски със този убиец

    14:42 06.09.2026

  • 24 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Така Така":

    Никой не е унищожил Югославия.Тя сама се разтури защото някой трябваше да плаща.И тогава се сетиха че всички са различни и всеки започна да се завива с неговата си черга

    14:45 06.09.2026

  • 25 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Перничанин":

    За кой народ се е борил Р.Младич бе винкел

    14:46 06.09.2026

  • 26 Българските турци

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Така Така":

    Ако в Сърбия ще почитат от реп ките които избиха цинично цивилното жъжко население без оглед на възраст в Сребреница, това ще се отрази крайно неприятно на целия народ в Турция, защото те смятат босненците за естествен клон от своята мултиетническа нация !.. Дипломатическите отношения със Сърбия ще се влошат до състоянието което е в момента с Израел , защото те избиват палестинци и ливанци които имат същия статут с босненския в съзнанието на населението в Турция !

    Коментиран от #30

    14:53 06.09.2026

  • 27 Но обединява всички сърби

    3 2 Отговор
    Това е важното

    Коментиран от #28

    14:56 06.09.2026

  • 28 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Но обединява всички сърби":

    Ама той Хитлер обидиняваше всички германци.Но никога няма да бъде национален герой

    15:00 06.09.2026

  • 29 Дедо

    4 4 Отговор
    Русия подкокороса Сърбия да нападне Босна и Херцеговина и Хърватия, но нещо не им се получи на сръбските касапи и изядоха боя .

    15:08 06.09.2026

  • 30 Така Така

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Българските турци":

    Безспорно войната си беше война и имаше много избити и от двете страни, но Сребреница е подобие на Буча с цел демонизиране на сърбите същият похват се използваше в Сирия срещу Асад и украйна срещу Русия. Пак казвам война е било босненците са убивали сърби, а сърбите босненци. Жалко, че беше допуснато това да се случи, днес имам познати от всички републики на бивша Югославия. Както най точни в отношенията са именно сърбите и босненците. Никога Сърбия няма да слезе до нивото на израел за Турция. Те имат голям общ бизнес особено в бъдеще време

    Коментиран от #33

    15:09 06.09.2026

  • 31 Хмм

    2 1 Отговор
    преживели изнасилвания - помня босненка дето била "изнасилена" от сърби и роди неггърче, а в Босна войната е между сърби, хървати и босненци, война религиозна между православни, католици и мюсюлмани, сърбите го арестуваха сами и гопредадоха на съда в Хага, както и Милошевич, и другите сигероиот войната, докарваха се, за да влязат в ЕС и избраха бандита Джинджич за премиер, който прекара целите бомбардировки в чужбина, да не го улучи някоя бомба

    15:33 06.09.2026

  • 32 Само така

    0 0 Отговор
    Тъй кат гледам у форума само издухани копейки останаха с дежурните смешки,ае чао.

    15:37 06.09.2026

  • 33 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Така Така":

    Сребреница не е Буча !... Там до ден днешен се изравят жертвите на из верги те на радко младич от траповете в които са заровени след като са простреляни досущ като поляците от Катинската гора с единствената разлика, че избитите поляци в катинското клане са военнопленници а бошняците са цивилно малолетно,пълнолетно и възрастно мъжко население !.. Бошнянките не са ги избивали защото са имали към тях цинични посегателсва и такива намерения и за в бъдеще ! Няма доказано посегателство към цивилни сърби от въоръжената бошняшка съпротива на Алия Изетбегович ! Войните се водят между войски а не между цивилни и никога не са за оправдаване но подлеците и извергите !

    15:39 06.09.2026

  • 34 Българин

    0 0 Отговор
    Защо света не поиска френските контета да унищожат всички паметници на Наполеон,Труман да бъде признат за най големият убиец на невинни,англосаксонците да върнат всичко заграбено от колониите

    15:40 06.09.2026

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