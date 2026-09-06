Как и след смъртта си Ратко Младич разединява Сърбия

Дали осъденият за военни престъпления генерал Ратко Младич наистина ще бъде погребан с държавни почести в Сърбия? Този въпрос показва колко разединена е страната в оценките си за миналото. Какво мислят сърбите?
Тялото на бившия командир на босненско-сръбската армия Ратко Младич, който почина миналата седмица в Хага, където излежаваше доживотна присъда, вече е пренесено в Сърбия. На летището в Белград ковчегът, обвит в сръбското знаме, беше посрещнат от представители на сръбската армия, след което тленните му останки бяха транспортирани до Военномедицинската академия за аутопсия.
Погребение с военни почести?
Медиите в Белград съобщиха, че Младич ще бъде погребан в Белград в понеделник. Министърът на правосъдието Ненад Вуич беше обявил по-рано, че починалият ще бъде погребан с всички държавни почести.
Сръбският президент Александър Вучич обаче заяви, че окончателното решение за организацията ще бъде взето от семейството на починалия. Силите за сигурност очакват за погребението да се стекат десетки хиляди.
През 2017 г. Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал за военните престъпления в бивша Югославия, защото беше признат за виновен по обвинение за геноцида в Сребреница с над 8 000 жертви, за обсадата на Сараево, продължила години наред по време на Босненската война от 1992–1995 г., както и за други военни престъпления, включително създаването на лагери за задържане на несръбски цивилни лица и военнопленници.
Възхваляван и прославян като герой
За Ясмина Лазович, която ръководи Центъра по хуманитарно право в Белград, не е изненада това, което се случва сега. Тя посочва дългогодишното възхваляване на Ратко Младич в Сърбия и неговото наследство: „Почти няма град в Сърбия, в който да няма графити по стените в прослава на Ратко Младич. Наративът, че той е бил несправедливо осъден, съществува от години“, казва тя пред ДВ. „Сега се появи и наративът, че той е бил убит, макар да е факт, че е починал на 85-годишна възраст след няколко прекарани инсулта.“
Според Лазович тези наративи имат връзка с пропагандата на сръбското държавно ръководство, което представя Сърбия като страна, която е водила само отбранителни войни. Нито в медиите, нито в образователната система и държавните институции не остава достатъчно място за дискусия относно последствията и жертвите от тези войни, а те са стотици хиляди в Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово. "Преди всичко това бяха престъпления, извършени срещу цивилни граждани, престъпления, които оставиха страните от региона - особено Босна и Херцеговина - с напълно променена етническа структура", посочва тя.
Лазович припомня още, че към жертвите спадат и много хора, преживели изнасилвания и изтезания, както и насилствено разселените. „Списъкът е дълъг, а знанията ни са ограничени“, добавя тя.
Генерал без звание
Съобщението, че Младич може да бъде погребан с най-високите държавни почести, предизвика бурни реакции от страна на международната общност.
„Прославянето на военни престъпници противоречи на европейските ценности. Няма място за това нито в държавите членки на ЕС, нито в страните кандидатки. Надявам се правителството в Белград да е наясно с това“, заяви европейската комисарка по разширяването Марта Кос. Сръбският президент Александър Вучич отговори с обвинение към Запада и Хагския трибунал - според него обвиненията за престъпления били единствено срещу сърбите и не въздавали справедливост на сръбските жертви.
Ясмина Лазович смята, че Вучич отново ще възприеме прагматичен подход и окончателното решение за погребението ще зависи от това кое ще му донесе по-голяма политическа полза. Но освен политически, въпросът има и правна страна, посочва правозащитничката. „Това, което се пренебрегва, е фактът, че генерал Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор. Според Закона за сръбските въоръжени сили всеки, осъден на повече от една година затвор за престъпление, губи званието си, а следователно и всички привилегии, свързани с това звание“, казва Лазович.
„Ако Ратко Младич бъде погребан с най-високите държавни почести в съответствие с ранга, който е заемал по време на въоръжените конфликти в бивша Югославия, това би било пряко нарушение на законодателството на тази страна", подчертава тя.
Какво мислят сърбите?
ДВ се поинтересува как се отнасят към Ратко Младич сърбите в мултиетническата автономна провинция Войводина. От отговорите на случайни минувачи става ясно, че мненията се разминават сериозно – от несправедливо осъден, до съучастник в геноцид. Мъж от град Рума каза пред ДВ следното:
„А какво трябваше да направи – да им позволи да избият всички сърби? Благодаря ти [Младич], за всичко!“. Студент от Нови Сад твърди, че за него въпросът е бил решен, когато е била произнесена присъдата за геноцид, която той смята за справедлива.
Но повечето хора просто отклоняват въпроса. „Имам си достатъчно свои проблеми“, каза Светлана от Зренянин. А Горан от Нови Сад се възмущава: „От години ни правят на глупаци. И сега нищо не е по-различно".
Ясмина Лазович казва, че повечето сърби са апатични. За нея това е по-големият проблем от факта, че проправителствените медии представят Сърбия като страна, която иска да се сбогува с Младич като с генерал. Сблъсъкът с наследството на Младич и с миналото е от съществено значение, ако сръбското общество иска да върви напред, посочва още ръководителката на Центъра за хуманитарно право в Белград.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Нали Сърбия ще влиза в ЕС?
Коментиран от #17
14:08 06.09.2026
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #23
14:10 06.09.2026
3 По Устава на ЕС
България има да си връща Западните покрайнини, а Унгария има да си връща Войводина!
14:10 06.09.2026
4 Спецназ
Гнидите ще си останат незапомнени от Историята!
ФАКТ!
14:12 06.09.2026
5 Югославия беше като СССР!
Коментиран от #14, #16
14:13 06.09.2026
6 Верно ли бе
14:13 06.09.2026
7 ФАКТ
14:13 06.09.2026
8 голямата битка с мюслите
14:13 06.09.2026
9 Така Така
Коментиран от #24, #26
14:16 06.09.2026
10 Ние
14:18 06.09.2026
11 Дон Чичо
14:18 06.09.2026
12 А някой ще
Коментиран от #21
14:19 06.09.2026
13 Маниер на поведение
Но за Милошевич:
Милошевич, сам се защити, доказа невинността си и спечели делото срещу него в Хага, но това не попречи на престъпниците от Хага да го убият.
14:19 06.09.2026
14 Абе
До коментар #5 от "Югославия беше като СССР!":Баш същото ама беше по-друго.
14:23 06.09.2026
15 койдазнай
14:25 06.09.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Югославия беше като СССР!":Катарзис няма. Великите държави в Европа ме допускат нов голям играч, който да им мъти водата." Разделяй и владей " са казали римлянките. Югославия им беше трън в очите. Имаха добра икономика, по-добър стандарт на живот от съседна Гърция, членка на ЕС. Раздробиха я , като я потопиха в кръв. Навремето Австро-Унгария им бодеше очите и я унищожиха.
14:25 06.09.2026
17 Овчар
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Мъкни бе гарван.
14:33 06.09.2026
18 Роза
14:37 06.09.2026
19 браво на сърбите , народ са !
айде пак двойни стандарти ей тия западняци бе добре че така и не станахме западняци а си останахме от изтока
14:37 06.09.2026
20 Сатана Z
14:38 06.09.2026
21 оня с коня
До коментар #12 от "А някой ще":не е удобно да се казва че отбранителния съюз нападна сърбия
срамно е че уж бил отбранителен а се оказаха агресори
гърция си траеше! наще продажници обаче си продадоха душите
после защо ни мразят сърбите?
14:40 06.09.2026
22 Перничанин
Коментиран от #25
14:40 06.09.2026
23 Соломон
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Недей да говориш глупости.Левски и Ботев не са убивали невинни.Сърбия не е била босненска зависимост за да може да сравняваш Ботев и Левски със този убиец
14:42 06.09.2026
24 Соломон
До коментар #9 от "Така Така":Никой не е унищожил Югославия.Тя сама се разтури защото някой трябваше да плаща.И тогава се сетиха че всички са различни и всеки започна да се завива с неговата си черга
14:45 06.09.2026
25 Соломон
До коментар #22 от "Перничанин":За кой народ се е борил Р.Младич бе винкел
14:46 06.09.2026
26 Българските турци
До коментар #9 от "Така Така":Ако в Сърбия ще почитат от реп ките които избиха цинично цивилното жъжко население без оглед на възраст в Сребреница, това ще се отрази крайно неприятно на целия народ в Турция, защото те смятат босненците за естествен клон от своята мултиетническа нация !.. Дипломатическите отношения със Сърбия ще се влошат до състоянието което е в момента с Израел , защото те избиват палестинци и ливанци които имат същия статут с босненския в съзнанието на населението в Турция !
Коментиран от #30
14:53 06.09.2026
27 Но обединява всички сърби
Коментиран от #28
14:56 06.09.2026
28 Соломон
До коментар #27 от "Но обединява всички сърби":Ама той Хитлер обидиняваше всички германци.Но никога няма да бъде национален герой
15:00 06.09.2026
29 Дедо
15:08 06.09.2026
30 Така Така
До коментар #26 от "Българските турци":Безспорно войната си беше война и имаше много избити и от двете страни, но Сребреница е подобие на Буча с цел демонизиране на сърбите същият похват се използваше в Сирия срещу Асад и украйна срещу Русия. Пак казвам война е било босненците са убивали сърби, а сърбите босненци. Жалко, че беше допуснато това да се случи, днес имам познати от всички републики на бивша Югославия. Както най точни в отношенията са именно сърбите и босненците. Никога Сърбия няма да слезе до нивото на израел за Турция. Те имат голям общ бизнес особено в бъдеще време
Коментиран от #33
15:09 06.09.2026
31 Хмм
15:33 06.09.2026
32 Само така
15:37 06.09.2026
33 Българските турци
До коментар #30 от "Така Така":Сребреница не е Буча !... Там до ден днешен се изравят жертвите на из верги те на радко младич от траповете в които са заровени след като са простреляни досущ като поляците от Катинската гора с единствената разлика, че избитите поляци в катинското клане са военнопленници а бошняците са цивилно малолетно,пълнолетно и възрастно мъжко население !.. Бошнянките не са ги избивали защото са имали към тях цинични посегателсва и такива намерения и за в бъдеще ! Няма доказано посегателство към цивилни сърби от въоръжената бошняшка съпротива на Алия Изетбегович ! Войните се водят между войски а не между цивилни и никога не са за оправдаване но подлеците и извергите !
15:39 06.09.2026
34 Българин
15:40 06.09.2026