Самолет на EasyJet подаде сигнал за бедствие над Нидерландия

Самолет на британската авиокомпания easyJet, изпълняващ полет от Ларнака до Глазгоу, е подал сигнал за обща извънредна ситуация над Нидерландия и е бил отклонен към летище Схипхол край Амстердам. Информацията е съобщена от „Газета.Ru“ въз основа на данни от проследяването на полета.

Полетът е бил с номер EZY3170, а самолетът - Airbus A320-214. Машината е излетяла от Ларнака в 22:16 часа московско време по маршрута към Глазгоу.

По време на полета екипажът е задал на транспондера код 7700. Той се използва при обща аварийна ситуация на борда, но сам по себе си не означава непременно непосредствена опасност от катастрофа.

Самолетът е кацнал на летище Схипхол около 2:36 часа. Проследяването на полета потвърждава, че машината е била отклонена към Амстердам вместо да продължи до Глазгоу.

Към момента не е съобщена причината, поради която екипажът е подал сигнала. Няма посочени данни за пострадали пътници или членове на екипажа.

Източници: gazeta.ru