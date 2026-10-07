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Самолет на EasyJet подаде сигнал за бедствие над Нидерландия

Самолет на EasyJet подаде сигнал за бедствие над Нидерландия

7 Октомври, 2026 05:02, обновена 7 Октомври, 2026 05:04 711 1

  • easyjet-
  • самолет-
  • схипхол-
  • амстердам-
  • аварийна ситуация

Машината е била отклонена и е кацнала на летище Схипхол край Амстердам. Причината за сигнала не е съобщена.

Самолет на EasyJet подаде сигнал за бедствие над Нидерландия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на британската авиокомпания easyJet, изпълняващ полет от Ларнака до Глазгоу, е подал сигнал за обща извънредна ситуация над Нидерландия и е бил отклонен към летище Схипхол край Амстердам. Информацията е съобщена от „Газета.Ru“ въз основа на данни от проследяването на полета.

Полетът е бил с номер EZY3170, а самолетът - Airbus A320-214. Машината е излетяла от Ларнака в 22:16 часа московско време по маршрута към Глазгоу.

По време на полета екипажът е задал на транспондера код 7700. Той се използва при обща аварийна ситуация на борда, но сам по себе си не означава непременно непосредствена опасност от катастрофа.

Самолетът е кацнал на летище Схипхол около 2:36 часа. Проследяването на полета потвърждава, че машината е била отклонена към Амстердам вместо да продължи до Глазгоу.

Към момента не е съобщена причината, поради която екипажът е подал сигнала. Няма посочени данни за пострадали пътници или членове на екипажа.

Източници: gazeta.ru


Нидерландия
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