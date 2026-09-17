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Масирана руска атака срещу Украйна: Ранени деца и разрушения
  Тема: Украйна

Масирана руска атака срещу Украйна: Ранени деца и разрушения

17 Септември, 2026 04:42, обновена 17 Септември, 2026 04:48 418 3

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Киев, Одеса и Суми под обстрел, Покровското направление остава критично

Масирана руска атака срещу Украйна: Ранени деца и разрушения - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия нанесе масиран ракетен удар и атака с дронове по Украйна, засягайки ключови градове и цивилна инфраструктура [reuters.com]. През последните часове въздушната тревога обхвана голяма част от страната, а последствията са тежки в няколко области.

Ранени деца в Киев и Одеса

При руския удар по Киев са повредени жилищни сгради и има пострадали граждани, сред които и едно дете, предаде Ройтерс. В Киевска област също се съобщава за материални щети вследствие на паднали отломки от руски безпилотни летателни апарати. В столицата сериозно е засегната и сграда на учебно заведение.

На юг, в град Одеса, в резултат на атаката от РФ е повредена многоетажна сграда. Местните власти потвърдиха за трима пострадали, сред които тригодишно дете. Пожарните и спасителните екипи продължават работа на мястото на инцидентите.

Жертва в Суми и пожар във Фонда на Зеленска

Изключително тежка остава ситуацията в Североизточна Украйна. В резултат на авиоудари в Суми един човек загина, а други девет души получиха наранявания с различна степен на тежест, пише slovoidilo.ua. Спасителните служби разчистват отломките от разрушените сгради в частния сектор.

Междувременно в Киев, при масирания обстрел с БПЛА, напълно е изгорял склад на Фонда на Елена Зеленска. Организацията оказваше хуманитарна помощ за болници и цивилни граждани в най-засегнатите от войната региони.

Натиск на фронта: Покровско направление

Освен въздушния терор над градовете, руските сили засилват и сухопътния натиск. Генщабът на ВСУ съобщи за 27 руски атаки на Покровското направление само в рамките на последното денонощие. Украинските защитници удържат позициите си при засилен артилерийски и пехотен натиск от страна на окупационните сили.


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко се връща двойно

    3 9 Отговор
    на рашистите.

    04:52 17.09.2026

  • 2 Кубинска вуду бабушка

    2 8 Отговор
    И аз не мога да му помогна на Путин. Изчерпах си магиите.
    Човекът е невнятен.

    Коментиран от #3

    04:54 17.09.2026

  • 3 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кубинска вуду бабушка":

    Е чак пък "човек"... Посмали малко.

    05:00 17.09.2026

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