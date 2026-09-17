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Тръмп: Войната с Иран отива към своя край

Тръмп: Войната с Иран отива към своя край

17 Септември, 2026 05:16, обновена 17 Септември, 2026 05:20 1 031 10

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • сделка-
  • саудитска арабия

Вашингтон и Техеран пред сделка, докато Саудитска Арабия спешно търси ракети

Тръмп: Войната с Иран отива към своя край - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че дългогодишният конфликт и настоящата гореща фаза на войната с Иран се движат към финалната си права. В официално изявление пред репортери държавният глава изрази ясен оптимизъм, че военните действия са „пред приключване“ и подчерта, че самият Иран има силен интерес от сключването на мащабна сделка със САЩ. Тръмп допълни, че вече се провеждат директни разговори между двете страни, за да се прекрати ескалацията в Близкия изток.

Ексклузивна информация на Axios разкрива, че администрацията на Белия дом подготвя почвата за решителна дипломатическа офанзива. Според източници на Axios, Доналд Тръмп планира да проведе ключови срещи на високо равнище по темата за Иран на предстоящата Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк. Целта на тези преговори е постигане на международна рамка за стабилност, която окончателно да затвори фронта.

Докато дипломацията набира скорост, ситуацията по сигурността за американските съюзници в региона остава критична. Разследване на Associated Press алармира, че Саудитска Арабия сериозно изчерпва своите запаси от зенитни ракети-прихващачи за системите „Пейтриът“. Рияд е подложен на постоянни атаки от проиранските бунтовници хуси в Йемен. Според източници на AP, кралството вече е отправило спешни призиви за военна помощ и прехвърляне на отбранителни способности от западни и регионални партньори.

Очаква се през следващите дни разговорите в ООН да определят дали Близкият изток ще тръгне по пътя на трайното примирие, или оръжейният дефицит ще провокира нова вълна от напрежение.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъу

    14 0 Отговор
    Иран кво казаха.

    05:20 17.09.2026

  • 2 Име

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:53 17.09.2026

  • 3 Това поредната

    8 0 Отговор
    Лъжа ли е защото е притиснат бай Дончо. Не може да де справи нито с Иран нито с хусите.Утре като се събуди или като му се скара Нетаняху, друга песен ще запее.

    06:08 17.09.2026

  • 4 Международно положение

    9 0 Отговор
    Вместо за Украйна, ракетите отидоха за стрелба по камилите в пустинята. Така че и двете войни отиват към своя край, обаче ЕС все още дължат много кинти на РФ, както и обяснение за подкрепата на терористичния режим в Киев.

    06:09 17.09.2026

  • 5 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Краваристан свърши пуцалките...
    А нови не се произвеждат бързо...
    Че и скъпички...
    Та за тва ще се ометат по терлици...

    06:54 17.09.2026

  • 6 Мишел

    2 0 Отговор
    Тръмп приключва войната с Иран за осми-девети път и винаги с пълна победа.😀САЩ не постигнаха нито една от целите си в тази война и я загубиха.

    06:56 17.09.2026

  • 7 Нико

    1 0 Отговор
    Предвид постоянно растящите цени на петрола и наближаващата икономическа депресия,рижата кукла на конци и неговите господари усещат ,че времето за публичен линч наближава...

    Коментиран от #8

    06:59 17.09.2026

  • 8 Нико

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нико":

    Предполагам,всички се досещате,че неговите господари са ци онистката сг ан.....

    07:01 17.09.2026

  • 9 Не чета

    2 0 Отговор
    Едно и също!
    Откога Тръмп обяви, че е спечелил войната!
    Не си е у ред човека!

    07:12 17.09.2026

  • 10 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Америка загуби войната с Иран няма какво да лъже този морков и Хусите затвориха протока в червено море да му мислят евреите заради тяхната алчност пострада света

    07:19 17.09.2026