Тръмп: Войната с Иран отива към своя край

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че дългогодишният конфликт и настоящата гореща фаза на войната с Иран се движат към финалната си права. В официално изявление пред репортери държавният глава изрази ясен оптимизъм, че военните действия са „пред приключване“ и подчерта, че самият Иран има силен интерес от сключването на мащабна сделка със САЩ. Тръмп допълни, че вече се провеждат директни разговори между двете страни, за да се прекрати ескалацията в Близкия изток.

Ексклузивна информация на Axios разкрива, че администрацията на Белия дом подготвя почвата за решителна дипломатическа офанзива. Според източници на Axios, Доналд Тръмп планира да проведе ключови срещи на високо равнище по темата за Иран на предстоящата Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк. Целта на тези преговори е постигане на международна рамка за стабилност, която окончателно да затвори фронта.

Докато дипломацията набира скорост, ситуацията по сигурността за американските съюзници в региона остава критична. Разследване на Associated Press алармира, че Саудитска Арабия сериозно изчерпва своите запаси от зенитни ракети-прихващачи за системите „Пейтриът“. Рияд е подложен на постоянни атаки от проиранските бунтовници хуси в Йемен. Според източници на AP, кралството вече е отправило спешни призиви за военна помощ и прехвърляне на отбранителни способности от западни и регионални партньори.

Очаква се през следващите дни разговорите в ООН да определят дали Близкият изток ще тръгне по пътя на трайното примирие, или оръжейният дефицит ще провокира нова вълна от напрежение.