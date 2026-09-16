От 18 до 20 септември 2026 г. в Русия ще се проведат избори за 9-та Държавна дума на Руската федерация. Важно е да се отбележи, че организирането на тези избори беше планирано в нарушение на множество международни стандарти и изисквания и още преди да се проведат, международни организации и цивилизовани държави заявиха, че резултатите от тях няма да бъдат признати.

За трети път изборите в Русия ще се проведат без независимо наблюдение от ОССЕ. Русия не покани мисията на ОССЕ/СДИЧП. „Отказът на Руската федерация да покани мисията за наблюдение на избори на ОССЕ е сериозно нарушение на ангажиментите, които е поела като държава участничка в ОССЕ“, заяви председателят на ПА на ОССЕ Пере Жоан Понс. Той оцени, че „Такъв упорит отказ от независим надзор е част от изключително тревожна тенденция на пренебрегване на принципите на прозрачност, демократична отчетност и върховенство на закона. Наблюдението на избори не е по избор; то е фундаментален елемент от процеса.“ Това е крайъгълен камък на всеобхватната система за сигурност на ОССЕ и осезаемо доказателство за ангажимента на държавата към принципите на свободните и честни избори.

Липсата на международно наблюдение на избори е особено обезпокоителна, като се има предвид цялостната ситуация с демокрацията и правата на човека в Руската федерация. След предишните парламентарни избори руските власти, чрез законодателни промени и тяхното прилагане, наложиха допълнителни ограничения върху политическото участие. По-конкретно, на лица, определени като „чуждестранни агенти“, е забранено да се кандидатират за длъжности, финансирането на кампании е допълнително ограничено, а правата за назначаване на кандидати и политически партии са стеснени. Тези стъпки допълват дългогодишните ограничения върху свободата на мирни събрания, сдружаване, изразяване и медийна дейност, както и широко разпространеното преследване и сплашване от страна на Путин на политически опоненти, независими журналисти, представители на гражданското общество и други критици на правителството.

Прозрачността и независимият обществен надзор върху изборния процес също бяха допълнително отслабени в Русия. Независимото гражданско наблюдение беше значително ограничено в резултат на продължителния натиск върху общественото движение „Голос“, което доведе до неговото разпускане. Ключова характеристика на тези избори в Русия ще бъде дистанционното електронно гласуване, планирано в 33 региона, което потенциално ще достигне приблизително 48,4 милиона избиратели. Този мащаб на дистанционното електронно гласуване, тридневната продължителност на изборите и липсата на мисия на ОССЕ/СДИПЧ оставят ограничени възможности за независима външна проверка на електронните резултати и значителна част от изборните процедури.

СДИПЧ и ПА на ОССЕ за пореден път осъдиха решението на Руската федерация да организира гласуване във временно окупираните територии на Украйна. Руската Централна избирателна комисия официално насрочи гласуване в окупираните Крим, Севастопол и части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области на Украйна, където е в сила военно положение. Резултатите от всякакви подобни „избори“, организирани от Руската федерация, няма да имат правна сила съгласно международното право. Такива действия противоречат на международното право и нарушават суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници. Поради това ОССЕ/СДИПЧ и ПА на ОССЕ заявиха, че резултатите от „изборите“, организирани там от Русия, няма да бъдат валидни съгласно международното право.

Включването на временно окупираните украински територии в процеса на национално гласуване в Русия е проблематично от гледна точка на легитимността на подобно гласуване. Във временно окупираните територии на Украйна руската Централна избирателна комисия незаконно сформира 11 едномандатни избирателни района. избирателни райони, но влиянието им се простира отвъд това. От 450-те депутати от Държавната дума, 225 са избрани от федерални партийни листи. Следователно, гласовете, подадени в окупираните територии, се включват в националния резултат и влияят върху разпределението на половината от парламентарните места. Тъй като гласовете от тези територии се броят и при разпределението на местата по федерални партийни листи, този въпрос се простира отвъд легитимността на отделните депутати, представляващи окупираните региони, и засяга формирането на Държавната дума като цяло.

Гласуването се организира в територии извън руската военна окупация, а решението за провеждането му е взето от Централната избирателна комисия на Русия след консултации с Министерството на отбраната и ФСБ. С присъствието на военни и сили за сигурност е невъзможно независимо да се провери доброволното участие на населението, свободата на политически избор и точността на резултатите. Въпреки че Русия започна пропагандна кампания в окупираните украински територии, основната ѝ цел е да привлече жителите на временно окупираните територии на Украйна да участват във фалшивите „избори“ и да създаде илюзията за голяма избирателна активност. По-специално, за да се формира „правилна“ картина, окупаторите активно вербуват местни пенсионери. Експлоатацията на възрастните хора е класическа манипулативна техника. Поради уязвимостта на тази група от населението, окупационните администрации се опитват да създадат атмосфера на вълнение и народна подкрепа за гласуване, прикривайки реалната принуда и фактическата липса на какъвто и да е избор.

Само по себе си присъствието на десет партии в бюлетината за федерални избори не показва истинска политическа конкуренция.

По време на управлението на Владимир Путин значителна част от несистемната опозиция е била забранена, експулсирана от страната или лишена от правото да участва в избори. Бариерите са особено високи за политиците, които открито се противопоставят на войната в Украйна.

Случаят с партията „Яблоко“ е особено показателен. На 10 август Върховният съд на Русия, по дело, заведено от партия „Родина“, анулира регистрацията на федералната листа на „Яблоко“. Тази партия остана единствената регистрирана политическа сила с открита антивоенна позиция.

Този случай показва, че ограниченията вече не се отнасят само за несистемната опозиция. Въпреки това, дори на легална системна опозиционна партия може да бъде забранено да участва във федерална кампания, ако участието ѝ създава възможност за политическо изразяване на антивоенен протест.

Към лятото на 2026 г., според Russian Election Monitor, 32 представители на партии са били възпрепятствани да участват в изборите по различни начини, 58 политици са били глобени, 13 са станали обвиняеми по наказателни дела, а десет са били определени като „чуждестранни агенти“.

Тези цифри сочат модел на превантивно управление на политическата конкуренция. Целта му не е да елиминира никоя алтернативна партия, а да предотврати избирането на онези политически субекти, които потенциално биха могли да консолидират протестен или антивоенен електорат. Кремъл се стреми да контролира не само победителя, но и мащаба на победата.

Ключови позиции в регионалните листи на „Единна Русия“ се заемат от губернатори, кметове и други държавни служители, което осигурява на управляващата партия достъп до административни, кадрови и информационни възможности, недостъпни за нейните конкуренти. При тези условия формалната многопартийна система не предполага равенство между участниците в изборния процес.

Важна характеристика на руската избирателна система е установяването на очаквани показатели за ефективност на регионите. Според данни на РБК, цитирани в документа, в навечерието на изборите през 2026 г. Кремъл е ориентирал регионалните администрации към избирателна активност от приблизително 50% и подкрепа за партия „Единна Русия“ от 55% от гласовете, въпреки че конкретните цели могат да варират в зависимост от региона.

Парламентарните избори в Русия, които ще се проведат от 18 до 20 септември 2026 г., се провеждат в контекст, в който основните параметри на политическата конкуренция до голяма степен се определят още преди началото на гласуването. Продължителното елиминиране на несистемната опозиция, ограниченията върху антивоенната политическа дейност, използването на административен ресурс и предимството на партия „Единна Русия“ в информационното пространство значително ограничават възможността на избирателите да влияят върху състава на бъдещата Държавна дума чрез конкурентни избори. Тридневното гласуване, масовото електронно гласуване, намалените възможности за независимо обществено наблюдение и отсъствието на ОССЕ/БДИПЧ създават ситуация, в която значителна част от ключови процедури се контролират изключително от руски държавни агенции. Следователно основният проблем се крие не само в потенциалните нарушения, но и в невъзможността за независимо потвърждаване на истинността на крайните резултати.

Изборите за Руската Държавна Дума на 18-20 септември се провеждат в отсъствието на пълноценна международна наблюдателна мисия. Ограниченията върху антивоенната опозиция, широкомащабното дистанционно електронно гласуване, доминирането на управляващата партия и включването на гласове от окупираната територия на друга държава във федералните резултати подкрепят твърденията за предварително определени фалшификации в Руската федерация, както и кумулативния неуспех на ключови условия на избирателния процес да отговорят на критериите за свободни, конкурентни и независимо проверени избори. Тези нарушения, взети заедно, правят невъзможно оценяването на изборите в Русия като напълно конкурентни и проверени.