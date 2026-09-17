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Федералният резерв повиши лихвите за първи път от 2023 г., Тръмп реагира

Федералният резерв повиши лихвите за първи път от 2023 г., Тръмп реагира

17 Септември, 2026 05:07, обновена 17 Септември, 2026 05:13 1 061 4

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Президентът на САЩ поиска сваляне на процента до 1%, но изрази пълно доверие в шефа на банката Кевин Уорш

Федералният резерв повиши лихвите за първи път от 2023 г., Тръмп реагира - 1
Кевин Уорш, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералният резерв на САЩ (ФЕД) взе единодушно решение да повиши основния лихвен процент с 25 базисни пункта, определяйки нов целеви диапазон от 3,75% до 4,00%. Това е първото увеличение на цената на заемите от юли 2023 година насам. Решението на Комитета за отворени пазари (FOMC) идва в отговор на упорито високата инфлация в страната, подхранена от геополитическото напрежение и поскъпването на енергоносителите, предава Дойче Веле. Ходът изненада част от пазара, тъй като Белият дом от месеци настояваше за коренно различна парична политика.

Реакцията на американския президент Доналд Тръмп последва броени часове след официалното изявление на централната банка. В своята социална мрежа Truth Social държавният глава остро разкритикува затягането на монетарната политика и категорично поиска радикално свиване на разходите за заемане на средства. Тръмп е заявил, че лихвените проценти в САЩ трябва да бъдат свалени незабавно до 1% или дори по-ниско. По думите му Америка притежава най-добрата кредитна система в света, а икономиката не бива да бъде спирана от високи лихви.

Въпреки сериозните си разминавания с решението на институцията, американският лидер побърза да охлади спекулациите за разрив в отношенията с ръководството на банката. Пред репортери в Северна Каролина Доналд Тръмп декларира, че продължава да има доверие на назначения от него председател на ФЕД Кевин Уорш, когото нарече „добър човек“. Президентът обаче подчерта, че Уорш е изправен пред трудно и „враждебно настроено“ ръководство в лицето на останалите членове на управителния съвет, съобщава медийната мрежа Би Би Си.

Новият гуверньор Кевин Уорш защити решението за повишаване на ставките по време на своята пресконференция, като посочи, че реалността е очевидна – инфлацията е твърде висока и остава на това ниво твърде дълго време. Икономическите анализатори, цитирани от Евронюз, отбелязват, че този ход на централната банка има за цел да гарантира ценовата стабилност. Прогнозите на ФЕД показват, че до края на годината е напълно възможно да последва още едно повишение на процентните ставки.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Аааа ко вика Ротшилд ,той само ще печата ли ,и кога ще си иска парите обратно бре ,или той само дава ей тъй без да иска

    Коментиран от #2

    05:15 17.09.2026

  • 2 Дълг вече от

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    ,- 40.1 трилиона

    05:20 17.09.2026

  • 3 Дзак

    1 0 Отговор
    Ще има спешно приключване на военните действия в Близкия изток!

    06:14 17.09.2026

  • 4 Акумулираната

    1 0 Отговор
    инфлация в САЩ от началото на 2023г. досега е 9,96%, а лихвата на ФЕД оттогава в действителност не само не се е повишила, но е спаднала с 0,75% от пиковите си нива от юли 2023г.

    06:29 17.09.2026