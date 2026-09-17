Срещу Русия: Остана подписът на Тръмп по законопроекта „Греъм“, Брюксел с рекорден санкционен списък

Геополитическият натиск върху Кремъл достига нови върхове. Камарата на представителите на САЩ одобри историческия законопроект „Греъм“ за затягане на санкциите срещу Руската федерация. Инициативата, кръстена на покойния сенатор Линдси Греъм, дава извънредни правомощия на Белия дом. Президентът Доналд Тръмп вече ще има правото да налага до 100% мита за държави, които купуват руски енергоизточници или помагат на Москва да заобикаля международните ограничения. Документът, подкрепен с двупартийно мнозинство, отива за окончателен подпис при държавния глава, съобщава в свой анализ Украинская правда.
Паралелно с процесите във Вашингтон, украинският президент Володимир Зеленски обяви сериозна дипломатическа офанзива отвъд Океана. „Готвим срещи с партньорите в Съединените американски щати“, заяви Зеленски в официалното си обръщение. Разговорите ще се фокусират върху мира, критичната енергийна инфраструктура, продоволствената сигурност и осигуряването на нови пакети с оръжия и ПВО системи, потвърждава международното издание Европейская правда (източник: eurointegration.com.ua/rus/news/2026/09/16/7245657/).
Брюксел отвръща с рекорден санкционен списък от 1576 позиции
Европа също предприема безпрецедентен ход. На посланиците на ЕС беше представен проект за мащабни индивидуални ограничения, насочени срещу руския военнопромишлен комплекс. Новият списък включва рекордните 1576 позиции – физически и юридически лица, подкрепящи агресията срещу Украйна. Това е най-голямото разширяване на санкционния режим от началото на конфликта през 2014 г. до момента.
Възмездие за депортираните украински деца
Ключов акцент в новите европейски мерки е защитата на човешките права. Външният министър на Украйна Андрий Сибига съобщи, че ЕС подготвя целеви санкции срещу 27 руски лица и организации, пряко свързани с депортацията и индоктринирането на украински деца. В свое изявление, цитирано от агенция Интерфакс-Украина, Сибига подчерта, че целта на Киев е пълна отговорност за всеки замесен в тези престъпления и безопасното връщане на децата у дома. Към момента над 2500 непълнолетни успешно са върнати в родината си, но битката на дипломатическия фронт тепърва се затяга.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдеее, руските педофили
04:40 17.09.2026
2 Само питам
04:40 17.09.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #4
04:40 17.09.2026
4 Хаха
До коментар #3 от "ФАКТ":Тръмп победи ли Иран?
04:42 17.09.2026
5 хаха
Хахаха!
Коментиран от #6
04:42 17.09.2026
6 Абе, къде е Линкълн?
До коментар #5 от "хаха":Кво става? Отпушиха ли тоалетните?
Хахаххаха
Коментиран от #7
04:44 17.09.2026
7 хаха
До коментар #6 от "Абе, къде е Линкълн?":Това се случва когато някаква необразована московитска подлога се мъчи да остроумничи.
Мъчи се да си четеш омятаното с копитцата бе шушляк неграмотен.
Хахаха
Коментиран от #8
04:46 17.09.2026
8 Хаха
До коментар #7 от "хаха":Не. Случило се когато касетите са видяли идващите ирански ракети...
Ама нищо де, сега са им подготвили подобрен вариант...
Хахаххаха
Коментиран от #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16
04:49 17.09.2026
9 Добро утро!
04:50 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хаха
До коментар #8 от "Хаха":Така така ... Давай още. Тракай с кonuтцaтa по клавиатурата.
Коментиран от #17
04:54 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 хаха
До коментар #8 от "Хаха":На такъв failed abortion като теб как да му се сърди човек???
Москалската подлога е писател, а не читател а?
Ами да се сърдиш на този който е боравил със закачалката докато се е мъчил да те вади де...
04:58 17.09.2026
17 Хахаххаха
До коментар #14 от "хаха":Гледам нещо не ти е смешно - бая са те блокирали. Да не си псувал ... от смех?!
Хахаххаха. Много неумни ви избира Галя - да не са фалирали?
Хахаххаха
Коментиран от #18
04:58 17.09.2026
18 хаха
До коментар #17 от "Хахаххаха":Тропка тропкай ...полуабортирания... сега ти паднало.
То с тези закачалки така се получава като при теб понякога.
05:02 17.09.2026