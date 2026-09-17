Новини
Свят »
САЩ »
Срещу Русия: Остана подписът на Тръмп по законопроекта „Греъм“, Брюксел с рекорден санкционен списък
  Тема: Украйна

Срещу Русия: Остана подписът на Тръмп по законопроекта „Греъм“, Брюксел с рекорден санкционен списък

17 Септември, 2026 04:26, обновена 17 Септември, 2026 04:38 484 18

  • сащ-
  • европейски съюз-
  • санкции-
  • русия-
  • украйна

Зеленски планира спешни срещи в Америка

Срещу Русия: Остана подписът на Тръмп по законопроекта „Греъм“, Брюксел с рекорден санкционен списък - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическият натиск върху Кремъл достига нови върхове. Камарата на представителите на САЩ одобри историческия законопроект „Греъм“ за затягане на санкциите срещу Руската федерация. Инициативата, кръстена на покойния сенатор Линдси Греъм, дава извънредни правомощия на Белия дом. Президентът Доналд Тръмп вече ще има правото да налага до 100% мита за държави, които купуват руски енергоизточници или помагат на Москва да заобикаля международните ограничения. Документът, подкрепен с двупартийно мнозинство, отива за окончателен подпис при държавния глава, съобщава в свой анализ Украинская правда.

Паралелно с процесите във Вашингтон, украинският президент Володимир Зеленски обяви сериозна дипломатическа офанзива отвъд Океана. „Готвим срещи с партньорите в Съединените американски щати“, заяви Зеленски в официалното си обръщение. Разговорите ще се фокусират върху мира, критичната енергийна инфраструктура, продоволствената сигурност и осигуряването на нови пакети с оръжия и ПВО системи, потвърждава международното издание Европейская правда (източник: eurointegration.com.ua/rus/news/2026/09/16/7245657/).

Още новини от Украйна

Брюксел отвръща с рекорден санкционен списък от 1576 позиции

Европа също предприема безпрецедентен ход. На посланиците на ЕС беше представен проект за мащабни индивидуални ограничения, насочени срещу руския военнопромишлен комплекс. Новият списък включва рекордните 1576 позиции – физически и юридически лица, подкрепящи агресията срещу Украйна. Това е най-голямото разширяване на санкционния режим от началото на конфликта през 2014 г. до момента.

Възмездие за депортираните украински деца

Ключов акцент в новите европейски мерки е защитата на човешките права. Външният министър на Украйна Андрий Сибига съобщи, че ЕС подготвя целеви санкции срещу 27 руски лица и организации, пряко свързани с депортацията и индоктринирането на украински деца. В свое изявление, цитирано от агенция Интерфакс-Украина, Сибига подчерта, че целта на Киев е пълна отговорност за всеки замесен в тези престъпления и безопасното връщане на децата у дома. Към момента над 2500 непълнолетни успешно са върнати в родината си, но битката на дипломатическия фронт тепърва се затяга.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдеее, руските педофили

    8 7 Отговор
    горят.

    04:40 17.09.2026

  • 2 Само питам

    7 10 Отговор
    Далижпък този закомоприект няма да сложи последния пирон в фалиралите САЩ??!!

    04:40 17.09.2026

  • 3 ФАКТ

    8 4 Отговор
    Пусулер помага на запада си със страха си от същия запад Сорос му звънна и го направи многоходов.

    Коментиран от #4

    04:40 17.09.2026

  • 4 Хаха

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Тръмп победи ли Иран?

    04:42 17.09.2026

  • 5 хаха

    8 6 Отговор
    Охаааа! Още сега се чува "шльоп шльоп шльоп" ...от ватенките наквасени с московитски екскременти.

    Хахаха!

    Коментиран от #6

    04:42 17.09.2026

  • 6 Абе, къде е Линкълн?

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Кво става? Отпушиха ли тоалетните?

    Хахаххаха

    Коментиран от #7

    04:44 17.09.2026

  • 7 хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Абе, къде е Линкълн?":

    Това се случва когато някаква необразована московитска подлога се мъчи да остроумничи.

    Мъчи се да си четеш омятаното с копитцата бе шушляк неграмотен.

    Хахаха

    Коментиран от #8

    04:46 17.09.2026

  • 8 Хаха

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Не. Случило се когато касетите са видяли идващите ирански ракети...
    Ама нищо де, сега са им подготвили подобрен вариант...

    Хахаххаха

    Коментиран от #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16

    04:49 17.09.2026

  • 9 Добро утро!

    8 2 Отговор
    За момента (срещу империалистическа Русия) най-ефективни са санкциите на ВСУ.

    04:50 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Така така ... Давай още. Тракай с кonuтцaтa по клавиатурата.

    Коментиран от #17

    04:54 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    На такъв failed abortion като теб как да му се сърди човек???

    Москалската подлога е писател, а не читател а?
    Ами да се сърдиш на този който е боравил със закачалката докато се е мъчил да те вади де...

    04:58 17.09.2026

  • 17 Хахаххаха

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    Гледам нещо не ти е смешно - бая са те блокирали. Да не си псувал ... от смех?!

    Хахаххаха. Много неумни ви избира Галя - да не са фалирали?

    Хахаххаха

    Коментиран от #18

    04:58 17.09.2026

  • 18 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахаххаха":

    Тропка тропкай ...полуабортирания... сега ти паднало.

    То с тези закачалки така се получава като при теб понякога.

    05:02 17.09.2026