Срещу Русия: Остана подписът на Тръмп по законопроекта „Греъм“, Брюксел с рекорден санкционен списък

Геополитическият натиск върху Кремъл достига нови върхове. Камарата на представителите на САЩ одобри историческия законопроект „Греъм“ за затягане на санкциите срещу Руската федерация. Инициативата, кръстена на покойния сенатор Линдси Греъм, дава извънредни правомощия на Белия дом. Президентът Доналд Тръмп вече ще има правото да налага до 100% мита за държави, които купуват руски енергоизточници или помагат на Москва да заобикаля международните ограничения. Документът, подкрепен с двупартийно мнозинство, отива за окончателен подпис при държавния глава, съобщава в свой анализ Украинская правда.

Паралелно с процесите във Вашингтон, украинският президент Володимир Зеленски обяви сериозна дипломатическа офанзива отвъд Океана. „Готвим срещи с партньорите в Съединените американски щати“, заяви Зеленски в официалното си обръщение. Разговорите ще се фокусират върху мира, критичната енергийна инфраструктура, продоволствената сигурност и осигуряването на нови пакети с оръжия и ПВО системи, потвърждава международното издание Европейская правда (източник: eurointegration.com.ua/rus/news/2026/09/16/7245657/).

Още новини от Украйна

Брюксел отвръща с рекорден санкционен списък от 1576 позиции

Европа също предприема безпрецедентен ход. На посланиците на ЕС беше представен проект за мащабни индивидуални ограничения, насочени срещу руския военнопромишлен комплекс. Новият списък включва рекордните 1576 позиции – физически и юридически лица, подкрепящи агресията срещу Украйна. Това е най-голямото разширяване на санкционния режим от началото на конфликта през 2014 г. до момента.

Възмездие за депортираните украински деца

Ключов акцент в новите европейски мерки е защитата на човешките права. Външният министър на Украйна Андрий Сибига съобщи, че ЕС подготвя целеви санкции срещу 27 руски лица и организации, пряко свързани с депортацията и индоктринирането на украински деца. В свое изявление, цитирано от агенция Интерфакс-Украина, Сибига подчерта, че целта на Киев е пълна отговорност за всеки замесен в тези престъпления и безопасното връщане на децата у дома. Към момента над 2500 непълнолетни успешно са върнати в родината си, но битката на дипломатическия фронт тепърва се затяга.