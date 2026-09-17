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Тръмп се присмя на ЕС, заплаши с търговска война заради Канада

Тръмп се присмя на ЕС, заплаши с търговска война заради Канада

17 Септември, 2026 05:22, обновена 17 Септември, 2026 05:49 1 851 24

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Вашингтон затяга примката около Отава с брутални санкции и изключване от държавни поръчки

Тръмп се присмя на ЕС, заплаши с търговска война заради Канада - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви готовност за пълно прекъсване на икономическите и търговски връзки с Европа. Острото изявление беше направено по време на предизборно събитие в Северна Каролина. Повод за думите му станаха плановете на Европейския съюз (ЕС) да даде на Канада статут на „асоцииран член“.

Американският лидер определи този съюз като смехотворен и предупредил, че ако съзре неприятелски намерения спрямо Вашингтон, ще наложи тежки мита или напълно ще прекрати търговията с европейските държави. Тръмп подчерта, че в момента САЩ носят огромен икономически товар заради търговския дефицит с Европа, възлизащ на около 200 милиарда долара.

Сблъсъкът Брюксел – Отава – Вашингтон

Основният икономически конфликт се разрасна, след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Ляйен обяви засилено сътрудничество с Канада в сферата на отбраната и технологиите в присъствието на канадския премиер Марк Карни. Това подразни Белия дом, който паралелно въведе 50% мита за канадски стоки като стомана, алуминий и сирене. Като контрамярка Отава наложи мита върху американски износ на стойност 20 милиарда долара и се оттегли от търговските преговори със САЩ.

Европейските пазари остават в напрежение заради непредсказуемата външнотърговска политика на американската администрация и потенциалната нова вълна от глобална инфлация, предава Асошиейтед Прес.

Междувременно Тръмп подписа официален меморандум, с който разпореди на всички федерални агенции да идентифицират и отстранят стоките с канадски произход от американската система за граждански обществени поръчки. Мярката засяга федерални договори на обща стойност над 280 милиарда долара годишно. Ходът бе предприет като директен отговор на въведената от Отава политика „Купувай канадското“ и наложените от нея ответни мита в ескалиращия конфликт между съседните държави.

В опит да намали икономическата и стратегическата си зависимост от САЩ, канадският премиер Марк Карни предприе и решителен военен ход. Отава официално подаде заявка за присъединяване към водената от Обединеното кралство Съвместна експедиционна група (JEF). Тази отбранителна коалиция от 10 държави от Северна Европа функционира като сили за бързо реагиране в Северния Атлантик и Балтийския регион. С включването си в инициативата Канада демонстрира категоричното си намерение да изгради нова, независима архитектура за сигурност в тясно сътрудничество с европейските си съюзници.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    19 33 Отговор
    Бай Дончо шашавото да спре доставките на нефт и газ за Европа и да настане вече истинската веселба!

    Коментиран от #16

    05:33 17.09.2026

  • 2 САНДОКАН

    21 34 Отговор
    С тези умни бабички на чело на дъртата Европа , нищо хубаво не ни чака. За зимата си пригответе дърва

    05:55 17.09.2026

  • 3 истина ти казвам

    21 19 Отговор
    Луд,умора нема!

    05:58 17.09.2026

  • 4 Извод

    17 30 Отговор
    ЕССР отива на приключване !

    06:01 17.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хаха

    23 3 Отговор
    Всички помнят как балкано-ориенталците му цАлуваха ЪЗЪ на този преди година - година и половина.

    Нали така бе пус слерастчетата? Хахаха!

    06:13 17.09.2026

  • 15 Фен

    7 27 Отговор
    Благодарение на урсулите, Европа все повече губи значение. И като индустрия, и като интелектуален потенциал, и като пазар дори.

    06:13 17.09.2026

  • 16 може и по-добре

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Да направи орташка уйдурма с Русия, пълен контрол на газ и нефт и готово. увяхват на Европа сцветята.

    06:31 17.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Механик

    2 1 Отговор
    Ами сега?
    Кво стана с "нато ни брани, а ЕС ни храни"?
    Как е положението с КОЛЕКТИВНИЯ запад?

    06:40 17.09.2026

  • 20 Герги

    1 1 Отговор
    Кьорави ли са Републиканците та не виждат какви ги върши Клоуна...импийчмънт на момента.

    Коментиран от #24

    07:03 17.09.2026

  • 21 Тити

    0 0 Отговор
    Канада сама може да си определя с кого може да бъде съюз.

    Коментиран от #23

    07:13 17.09.2026

  • 22 Урсула

    0 0 Отговор
    Ще я асоциират в Гуантанамо

    07:13 17.09.2026

  • 23 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити":

    Може сама , колкото България

    07:14 17.09.2026

  • 24 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Герги":

    Върши каквото трябва

    07:14 17.09.2026