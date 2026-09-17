Тръмп се присмя на ЕС, заплаши с търговска война заради Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви готовност за пълно прекъсване на икономическите и търговски връзки с Европа. Острото изявление беше направено по време на предизборно събитие в Северна Каролина. Повод за думите му станаха плановете на Европейския съюз (ЕС) да даде на Канада статут на „асоцииран член“.

Американският лидер определи този съюз като смехотворен и предупредил, че ако съзре неприятелски намерения спрямо Вашингтон, ще наложи тежки мита или напълно ще прекрати търговията с европейските държави. Тръмп подчерта, че в момента САЩ носят огромен икономически товар заради търговския дефицит с Европа, възлизащ на около 200 милиарда долара.

Сблъсъкът Брюксел – Отава – Вашингтон

Основният икономически конфликт се разрасна, след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Ляйен обяви засилено сътрудничество с Канада в сферата на отбраната и технологиите в присъствието на канадския премиер Марк Карни. Това подразни Белия дом, който паралелно въведе 50% мита за канадски стоки като стомана, алуминий и сирене. Като контрамярка Отава наложи мита върху американски износ на стойност 20 милиарда долара и се оттегли от търговските преговори със САЩ.

Европейските пазари остават в напрежение заради непредсказуемата външнотърговска политика на американската администрация и потенциалната нова вълна от глобална инфлация, предава Асошиейтед Прес.

Междувременно Тръмп подписа официален меморандум, с който разпореди на всички федерални агенции да идентифицират и отстранят стоките с канадски произход от американската система за граждански обществени поръчки. Мярката засяга федерални договори на обща стойност над 280 милиарда долара годишно. Ходът бе предприет като директен отговор на въведената от Отава политика „Купувай канадското“ и наложените от нея ответни мита в ескалиращия конфликт между съседните държави.

В опит да намали икономическата и стратегическата си зависимост от САЩ, канадският премиер Марк Карни предприе и решителен военен ход. Отава официално подаде заявка за присъединяване към водената от Обединеното кралство Съвместна експедиционна група (JEF). Тази отбранителна коалиция от 10 държави от Северна Европа функционира като сили за бързо реагиране в Северния Атлантик и Балтийския регион. С включването си в инициативата Канада демонстрира категоричното си намерение да изгради нова, независима архитектура за сигурност в тясно сътрудничество с европейските си съюзници.