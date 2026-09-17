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ВСУ атакуваха военно летище в Ростов и голяма рафинерия в Ярославъл
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха военно летище в Ростов и голяма рафинерия в Ярославъл

17 Септември, 2026 06:16, обновена 17 Септември, 2026 06:22 947 29

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Руски ракетен удар по Киев, има пострадали деца

ВСУ атакуваха военно летище в Ростов и голяма рафинерия в Ярославъл - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната между Русия и Украйна ескалира с нова сила през изминалата нощ. Масирана вълна от украински дронове атакува стратегически обекти дълбоко в руската територия, предизвиквайки огромни пожари. В същия момент тежки руски ракетни удари по Киев оставиха десетки ранени мирни граждани и нанесоха сериозни материални щети по жилищната инфраструктура.

Удари по военното летище в Ростов и НПЗ в Ярославъл

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В нощта срещу 17 септември в редица руски региони бе обявена въздушна опасност. По данни на местни жители и кадри в социалните мрежи, мащабен пожар е избухнал на военното летище „Ростов на Дону – Централен“. Според разузнавателни източници огънят е възникнал в района на стоянките за военни самолети, като се съобщава и за последваща детонация на боеприпаси, пише pravda.com.ua.

Едновременно с това дронове камикадзе поразиха едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия – „Славнефт-ЯНОС“ в град Ярославъл. Заводът, който преработва около 15 милиона тона петрол годишно, е ключов доставчик на гориво за централните руски региони и окупационните сили. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев потвърди за въвеждането на режим на „безпилотна опасност“ и временното затваряне на основни магистрални пътища към Москва, предаде 24tv.ua.

Руският ракетен удар по Киев: Има пострадали деца

В отговор на зачестилите атаки или като част от продължаващата офанзива, руската армия предприе брутална атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. В града прозвучаха серия от силни експлозии, като според мониторинговите канали ракетите са изстреляни едновременно от Курск, Воронеж и Брянск, информира tsn.ua.

По първоначални данни на Киевската градска военна администрация (КГВА) и кмета Виталий Кличко, вследствие на падащи отломки от свалени ракети са нанесени щети на жилищни сгради, офиси и складови помещения в Днепровския, Святошинския и Соломенския райони на столицата. Към момента се съобщава за най-малко 12 пострадали граждани. Сред ранените има и две деца, едното от които е 10-годишно момиче. На всички пострадали се оказва спешна медицинска помощ в столичните болници. Поради поражения по инфраструктурата е регистрирано и временно спадане на налягането във водопроводната мрежа на няколко квартала в Киев.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бензин

    18 13 Отговор
    Цената на бензина в Питер чукна 600 рубли. В Крим - 1000 рубли.
    Тия, които пишат за цени от 80-120 рубли лъжат.

    Коментиран от #2, #4, #10, #15

    06:27 17.09.2026

  • 2 Зелената параноя

    17 16 Отговор

    До коментар #1 от "Бензин":

    Какъв бензин те гони от сутринта и кога си ходил да зареждаш там?

    Коментиран от #11, #12, #14, #16

    06:29 17.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой си

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "Бензин":

    Аха а в Калифорния 8,20 долара за галон нафта! Найс а? А у немско да не говорим!? Къде ви колата такива бе?

    Коментиран от #7

    06:34 17.09.2026

  • 5 Уффф

    16 13 Отговор
    Идва краят на нацисткият режим в Киев подържан от фашистките режими в Европа и от нашата страна.

    06:35 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Малийй

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Някой си":

    Жителите на Калифорния са силно разтревожени 😄.

    06:38 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сесесере

    10 12 Отговор
    Ударете Москва !!!

    Коментиран от #13

    06:38 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така е

    4 11 Отговор

    До коментар #9 от "Сесесере":

    за да се приключи с Украина !

    06:41 17.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сесесере

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Бензин":

    Вярно е за цените, бензин няма има само дизел! Ама няма коли на дизел!

    06:41 17.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    11 4 Отговор
    Подпалиха ватняците.

    06:57 17.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ударете Валдай

    7 2 Отговор
    Там е мишката!

    06:59 17.09.2026

  • 23 Отчаяна урка в метрото

    2 9 Отговор
    Мола ви се пратете малко леб ке умрем беее!

    06:59 17.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Отчаяна урка в метрото

    3 0 Отговор
    А бе как е навън ? Викат че около нас у кииф всичко е изравнено! Зеленчука де го?

    07:09 17.09.2026

  • 26 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    Многосипростоинаглоцигане. Нали знаеш коня от къде се зарежда?

    07:10 17.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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