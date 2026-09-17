ВСУ атакуваха военно летище в Ростов и голяма рафинерия в Ярославъл

Войната между Русия и Украйна ескалира с нова сила през изминалата нощ. Масирана вълна от украински дронове атакува стратегически обекти дълбоко в руската територия, предизвиквайки огромни пожари. В същия момент тежки руски ракетни удари по Киев оставиха десетки ранени мирни граждани и нанесоха сериозни материални щети по жилищната инфраструктура.
Удари по военното летище в Ростов и НПЗ в Ярославъл
В нощта срещу 17 септември в редица руски региони бе обявена въздушна опасност. По данни на местни жители и кадри в социалните мрежи, мащабен пожар е избухнал на военното летище „Ростов на Дону – Централен“. Според разузнавателни източници огънят е възникнал в района на стоянките за военни самолети, като се съобщава и за последваща детонация на боеприпаси, пише pravda.com.ua.
Едновременно с това дронове камикадзе поразиха едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия – „Славнефт-ЯНОС“ в град Ярославъл. Заводът, който преработва около 15 милиона тона петрол годишно, е ключов доставчик на гориво за централните руски региони и окупационните сили. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев потвърди за въвеждането на режим на „безпилотна опасност“ и временното затваряне на основни магистрални пътища към Москва, предаде 24tv.ua.
Руският ракетен удар по Киев: Има пострадали деца
В отговор на зачестилите атаки или като част от продължаващата офанзива, руската армия предприе брутална атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. В града прозвучаха серия от силни експлозии, като според мониторинговите канали ракетите са изстреляни едновременно от Курск, Воронеж и Брянск, информира tsn.ua.
По първоначални данни на Киевската градска военна администрация (КГВА) и кмета Виталий Кличко, вследствие на падащи отломки от свалени ракети са нанесени щети на жилищни сгради, офиси и складови помещения в Днепровския, Святошинския и Соломенския райони на столицата. Към момента се съобщава за най-малко 12 пострадали граждани. Сред ранените има и две деца, едното от които е 10-годишно момиче. На всички пострадали се оказва спешна медицинска помощ в столичните болници. Поради поражения по инфраструктурата е регистрирано и временно спадане на налягането във водопроводната мрежа на няколко квартала в Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бензин
Тия, които пишат за цени от 80-120 рубли лъжат.
Коментиран от #2, #4, #10, #15
06:27 17.09.2026
2 Зелената параноя
До коментар #1 от "Бензин":Какъв бензин те гони от сутринта и кога си ходил да зареждаш там?
Коментиран от #11, #12, #14, #16
06:29 17.09.2026
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4 Някой си
До коментар #1 от "Бензин":Аха а в Калифорния 8,20 долара за галон нафта! Найс а? А у немско да не говорим!? Къде ви колата такива бе?
Коментиран от #7
06:34 17.09.2026
5 Уффф
06:35 17.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Малийй
До коментар #4 от "Някой си":Жителите на Калифорния са силно разтревожени 😄.
06:38 17.09.2026
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9 Сесесере
Коментиран от #13
06:38 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Така е
До коментар #9 от "Сесесере":за да се приключи с Украина !
06:41 17.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сесесере
До коментар #1 от "Бензин":Вярно е за цените, бензин няма има само дизел! Ама няма коли на дизел!
06:41 17.09.2026
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17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
06:57 17.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ударете Валдай
06:59 17.09.2026
23 Отчаяна урка в метрото
06:59 17.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Отчаяна урка в метрото
07:09 17.09.2026
26 Хахаха
До коментар #16 от "хаха":Многосипростоинаглоцигане. Нали знаеш коня от къде се зарежда?
07:10 17.09.2026
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29 Този коментар е премахнат от модератор.