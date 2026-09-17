ВСУ атакуваха военно летище в Ростов и голяма рафинерия в Ярославъл

Войната между Русия и Украйна ескалира с нова сила през изминалата нощ. Масирана вълна от украински дронове атакува стратегически обекти дълбоко в руската територия, предизвиквайки огромни пожари. В същия момент тежки руски ракетни удари по Киев оставиха десетки ранени мирни граждани и нанесоха сериозни материални щети по жилищната инфраструктура.

Удари по военното летище в Ростов и НПЗ в Ярославъл

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В нощта срещу 17 септември в редица руски региони бе обявена въздушна опасност. По данни на местни жители и кадри в социалните мрежи, мащабен пожар е избухнал на военното летище „Ростов на Дону – Централен“. Според разузнавателни източници огънят е възникнал в района на стоянките за военни самолети, като се съобщава и за последваща детонация на боеприпаси, пише pravda.com.ua.

Едновременно с това дронове камикадзе поразиха едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия – „Славнефт-ЯНОС“ в град Ярославъл. Заводът, който преработва около 15 милиона тона петрол годишно, е ключов доставчик на гориво за централните руски региони и окупационните сили. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев потвърди за въвеждането на режим на „безпилотна опасност“ и временното затваряне на основни магистрални пътища към Москва, предаде 24tv.ua.

Руският ракетен удар по Киев: Има пострадали деца

В отговор на зачестилите атаки или като част от продължаващата офанзива, руската армия предприе брутална атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. В града прозвучаха серия от силни експлозии, като според мониторинговите канали ракетите са изстреляни едновременно от Курск, Воронеж и Брянск, информира tsn.ua.

По първоначални данни на Киевската градска военна администрация (КГВА) и кмета Виталий Кличко, вследствие на падащи отломки от свалени ракети са нанесени щети на жилищни сгради, офиси и складови помещения в Днепровския, Святошинския и Соломенския райони на столицата. Към момента се съобщава за най-малко 12 пострадали граждани. Сред ранените има и две деца, едното от които е 10-годишно момиче. На всички пострадали се оказва спешна медицинска помощ в столичните болници. Поради поражения по инфраструктурата е регистрирано и временно спадане на налягането във водопроводната мрежа на няколко квартала в Киев.