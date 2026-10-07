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В Северна Македония ще имунизират децата с японска ваксина, докато установят има ли проблем с българската БЦЖ

В Северна Македония ще имунизират децата с японска ваксина, докато установят има ли проблем с българската БЦЖ

7 Октомври, 2026 19:03 695 19

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  • туберкулоза

Обявеното спиране на имунизацията е превантивна мярка, а паралелно с назначените проверки се предприемат и мерки за осигуряване на непрекъснатост на ваксинацията

В Северна Македония ще имунизират децата с японска ваксина, докато установят има ли проблем с българската БЦЖ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ваксините БЦЖ, за които се предполага, че са предизвикали странични ефекти при прилагането им в Хърватия са от 2022 и 2023 г. и сроковете им за употреба в Северна Македония са изтекли, поради което не се прилагат, съобщи министърът на здравеопазването Сашо Клековски, съобщават медиите в страната, предаде БТА.

По думите му обявеното спиране на имунизацията в Северна Македония е превантивна мярка, а паралелно с назначените проверки се предприемат и мерки за осигуряване на непрекъснатост на ваксинацията, като има постигнато споразумение с УНИЦЕФ за осигуряване на БЦЖ ваксини от японски производител, за една година.

„Тази една година ще е достатъчна, за да имаме резултати както от Хърватия, така и от (Северна) Македония дали тези нежелани събития могат да бъдат свързани с ваксината от България или не, за да видим догодина как ще организираме нещата”, цитират медиите думите на Клековски.

Според председателя на Комисията по имунизация, проф. Александра Грозданова, Хърватската агенция по лекарства и медицински продукти продължава да потвърждава, че няма пряка връзка между ваксинацията и появата на остеомиелит при четири деца, а за последните две години около 15000 деца годишно са ваксинирани с тази ваксина.

„Остеомиелитът може да възникне и от други състояния, далеч не само от ваксинацията, а може да се появи и няколко седмици до няколко години след поставяне на ваксината. Всяка от нежеланите реакции, които бъдат докладвани, ще се следи отблизо”, казва Грозданова.

По думите на Клековски проверките на Министерството на здравеопазването включват издирване на нерегистрирани случаи на остеомиелит в страната, за да се прецени дали съществува такъв, който да се дължи на нежелана реакция в следствие на ваксината.

Хърватската агенция за лекарствата и медицинските изделия спря разпространението и употребата на българска БЦЖ ваксина заради съмнения за проблем с качеството, а вчера това направи и Министерството на здравеопазването в Северна Македония.

В българското министерство на здравеопазването, „Бул Био – Национален център по заразни и паразитни болести“ ЕАД и Изпълнителната агенция по лекарствата не е постъпвала официална информация от властите в Хърватия и Северна Македония във връзка с българската БЦЖ ваксина, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите ѝ в „Бул Био“ е извършена проверка по четири сигнала от Хърватия, но те не са потвърдени.

По-рано днес Министерството на здравеопазването в София съобщи, че по четирите сигнала в Хърватия данните не доказват проблем с качеството на ваксината. В два от тях е записано, че е поставена доза десет пъти по-висока от предписаната в продуктовата информация. Връзка с ваксината впоследствие е отхвърлена връзката при третия сигнал, а четвъртият случай се отнася до ваксинация през 2024 г., като при изследване на костна тъкан е установено наличие на Mycobacterium bovis BCG.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    12 0 Отговор
    След 5 , 10 години вече ще е Северна Албания..! На там е тръгнало..!

    19:07 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 1 Отговор
    Македонец- Български украинец

    Коментиран от #12

    19:10 07.10.2026

  • 4 Само питам

    5 0 Отговор
    За какво са им ваксини на тия , тях нищо не ги лови !
    Нито горския , нито Нап , нито Кат , даже комари не ги хапят !

    19:15 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Павел Пенев

    3 7 Отговор
    Правилно, всичко у нас е фалшиво,и ваксините и храните и демокрацията като цяло.

    19:21 07.10.2026

  • 7 След като изтече срокът за използване

    7 2 Отговор
    След като изтече срокът за използване какво очакваш от ваксината? Щом не мирише значи става?

    19:23 07.10.2026

  • 8 АХА

    2 1 Отговор
    БЦЖ специално за идиоти който се набоде започва да вика че е бугарин !

    19:27 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Извод

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    До сега все си мислихме,че от македонците,по-велики-няма на света...!
    Но се оказа,че...Украинците,са още по-велики...!

    Коментиран от #15

    19:33 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факти

    1 0 Отговор
    Хърватите са най- антибългарската и антисръбска ( антиправославна ) държава на Балканите ! А СРМ се опира на тях .

    19:49 07.10.2026

  • 17 Тяхна си работа

    0 1 Отговор
    Ама мноого изглупяват, здравето не е политика.

    Коментиран от #19

    19:52 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тяхна си работа":

    Не е "тяхна работа" . Една държава включила се в натото вече няма собствена политика . Католиците от Хърватия командват парада .. 🙁

    19:57 07.10.2026

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