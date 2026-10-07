Какво се случва в Иркутск след смъртта на лаборантка

Около 200 души са поставени под карантина след смъртта на 28-годишната лаборантка Даря Шипилова, починала през нощта на 2 октомври в болница в Шелехов, град в близост до Иркутск. Тя е работила в Иркутския противочумен институт.

Случаят предизвика тревога в Иркутск и Шелехов, но руските власти не са използвали официално думата „чума“. Според „Медуза“ съобщенията за възможна чума са били премахвани от медии, контролирани от властите.

Хора със защитни костюми и противогази

Олга Мутовина, съоснователка на иркутската медия „Хората на Байкал“, разказва за действията в двата града. По думите ѝ са забелязани хора със защитни костюми, представяни като служители, които обработват помещения срещу хлебарки.

„На три машини пристигнаха хора с противогази“ е фразата, използвана в заглавието на видеоматериала на „Медуза“, посветен на случващото се в региона.

В материала се твърди още, че съседи на Шипилова, които са били в контакт с нея, не са били изолирани. Част от хората, поставени под карантина, са били придружавани от служители на Федералната служба за сигурност.

Няма официално потвърждение за чума

Публикуваната информация описва смъртта на служителка на противочумен институт, карантината на около 200 контактни лица и засиленото присъствие на защитени екипи, но не съдържа официално потвърждение от руските власти за огнище на чума.

Случаят се развива на фона на ограничена публична информация за причината за смъртта и действията на службите в Иркутск и Шелехов.

Източници: meduza.io