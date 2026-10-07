Какво се случва в Иркутск след смъртта на лаборантка

Около 200 души са поставени под карантина след смъртта на 28-годишната лаборантка Даря Шипилова, починала през нощта на 2 октомври в болница в Шелехов, град в близост до Иркутск. Тя е работила в Иркутския противочумен институт.
Случаят предизвика тревога в Иркутск и Шелехов, но руските власти не са използвали официално думата „чума“. Според „Медуза“ съобщенията за възможна чума са били премахвани от медии, контролирани от властите.
Хора със защитни костюми и противогази
Олга Мутовина, съоснователка на иркутската медия „Хората на Байкал“, разказва за действията в двата града. По думите ѝ са забелязани хора със защитни костюми, представяни като служители, които обработват помещения срещу хлебарки.
„На три машини пристигнаха хора с противогази“ е фразата, използвана в заглавието на видеоматериала на „Медуза“, посветен на случващото се в региона.
В материала се твърди още, че съседи на Шипилова, които са били в контакт с нея, не са били изолирани. Част от хората, поставени под карантина, са били придружавани от служители на Федералната служба за сигурност.
Няма официално потвърждение за чума
Публикуваната информация описва смъртта на служителка на противочумен институт, карантината на около 200 контактни лица и засиленото присъствие на защитени екипи, но не съдържа официално потвърждение от руските власти за огнище на чума.
Случаят се развива на фона на ограничена публична информация за причината за смъртта и действията на службите в Иркутск и Шелехов.
Източници: meduza.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Лион С. Кенеди
Коментиран от #43
20:19 07.10.2026
4 Мнение
20:19 07.10.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #11
20:20 07.10.2026
6 Копей не се отклонявай от темата
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Ще бъдеш изритан от дискусията!
Коментиран от #13, #14, #19
20:20 07.10.2026
7 Лион С. Кенеди
Коментиран от #25
20:21 07.10.2026
8 Идеология
20:21 07.10.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Удри копейката с лопатЕто":Има си договори със СЗО, бе. Само на Русия и САЩ е разрешено да притежават най-опасните вируси и бактерии.
20:22 07.10.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #15
20:22 07.10.2026
11 Копей не се отклонявай от темата
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Ще бъдеш изритан от дискусията!
20:22 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Киев е Руски
До коментар #6 от "Копей не се отклонявай от темата":Да питам :в метрото имали ток
20:23 07.10.2026
14 А ти
До коментар #6 от "Копей не се отклонявай от темата":От мене!
20:23 07.10.2026
15 Костадин Костадинов
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Днес Путин уби четири деца за рождения си ден
Коментиран от #23, #47
20:23 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И Европа е руска
До коментар #6 от "Копей не се отклонявай от темата":Що си мислиш че Мара и ти то тя сте фактори и като изтриете нещо ще стане по значими
Коментиран от #22
20:26 07.10.2026
20 Идеология
20:29 07.10.2026
21 тъй де
20:29 07.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И Киев е Руски
До коментар #15 от "Костадин Костадинов":Дано не да на Урсула или на макрон ха ха ха
20:31 07.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 това е всичко, което трябва да знаете
20:34 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Егаси напъните, да ни наденат маски пак
Чумата отдавна не е проблем след откривнето на антибиотиците.
Образовайте се и не им се предавайте този път.
Коментиран от #37
20:37 07.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Анонимен
20:43 07.10.2026
32 В ИРКУТСК НАЛИ ИМА ЧУМА ,
20:45 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Коалицията на Желаещите и Урсула
До коментар #18 от "Прогноза":Златни ти уста! Дано си прав! Че иначе ни чака международен трибунал и народите ни ще ни разкъсат, заради ограбените от тях пари напразно и съсипването на държавите им.
20:48 07.10.2026
35 счупената епруветка
Коментиран от #41
20:49 07.10.2026
36 Да попитам,
20:49 07.10.2026
37 счупената епруветка
До коментар #29 от "Егаси напъните, да ни наденат маски пак":Само дето лаборантката изследвала чумни бактерии умряла в болница въпреки антибиотиците.
20:52 07.10.2026
38 Стига само с руснаците
Основни факти за Отряд 731
• Период и място: Създаден е през 1932 г., а по време на войната е разположен близо до Харбин, Китай (в провинция Бинцзян).
• Официално прикритие: Нарича се „Главно управление по водоснабдяването и профилактиката на частите от Квантунската армия“.
• Жертви: Наричани от персонала „мармоти“ (марута), пленниците (предимно китайци, руснаци, корейци и американци) стават обект на жестоки научни опити.
Видове извършвани експерименти
• Биологични и химически оръжия: Заразяване на затворници с причинители на чума, антракс, холера, тиф и дизентерия чрез инжекции или заразена храна.
• Вивисекция: Извършване на операции без упойка с цел изучаване на ефекта от болести и травми върху вътрешните органи, както и ампутации.
• Изпитване на оръжия: Излагане на живи хора на бомби с бактериологичен заряд, огнехвъргачки и различни газове на различни разстояния.
• Физически изпитания: Подлагане на силен студ (предизвикване на измръзвания и тестване на методи за размразяване), опити с декомпресионни камери до пукване на белите дробове, както и центрофуги.
Съдба след войната
• Вместо да бъдат съдени за военни престъпления, много от учените и лекарите от Отряд 731 получават имунитет от американските власти в замяна на събраните данни и резултати от биологичните им изсл
20:56 07.10.2026
39 не е лошо
Смятам да използвам само похвали. Колкото повече прочетеното е пълно с абсолютно объркване на понятията, толкова повече аплаузи. Колкото по-далеч от истинската си дефиниция са употребени понятията, толкова повече аподисменти за проявената журналистическа иновация и майсторство в изопачаване на смисъла. Браво!
20:57 07.10.2026
40 Йерсин
20:57 07.10.2026
41 Живее ли
До коментар #35 от "счупената епруветка":един месец на пейка в парка?
Коментиран от #44
20:58 07.10.2026
42 Чумата
21:01 07.10.2026
43 Много кофти
До коментар #3 от "Лион С. Кенеди":Преди беше ковид 19 произведено в Китай, сега ще е чума 19, произведена в русия... и при аварията в Чернобил беше информационно затъмнение, да не би руснаците да си помислят, че живеят зле... много малко им трябва и путин е пътник.
21:07 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Русофилите
До коментар #15 от "Костадин Костадинов":Обичат убийството на деца, затова са ти харесали коментара
Коментиран от #48
21:21 07.10.2026
48 Франклин
До коментар #47 от "Русофилите":Това значи ли, че са нацисти?
Коментиран от #49
21:23 07.10.2026
49 Франклин
До коментар #48 от "Франклин":Да, Франклин, значи
21:23 07.10.2026