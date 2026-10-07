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Какво се случва в Иркутск след смъртта на лаборантка

Какво се случва в Иркутск след смъртта на лаборантка

7 Октомври, 2026 20:15 1 683 49

  • иркутск-
  • шелехов-
  • карантина-
  • чума-
  • противочумен институт

Около 200 души са поставени под карантина след смъртта на 28-годишна служителка на медицински институт. Властите не говорят официално за чума.

Какво се случва в Иркутск след смъртта на лаборантка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 200 души са поставени под карантина след смъртта на 28-годишната лаборантка Даря Шипилова, починала през нощта на 2 октомври в болница в Шелехов, град в близост до Иркутск. Тя е работила в Иркутския противочумен институт.

Случаят предизвика тревога в Иркутск и Шелехов, но руските власти не са използвали официално думата „чума“. Според „Медуза“ съобщенията за възможна чума са били премахвани от медии, контролирани от властите.

Хора със защитни костюми и противогази

Олга Мутовина, съоснователка на иркутската медия „Хората на Байкал“, разказва за действията в двата града. По думите ѝ са забелязани хора със защитни костюми, представяни като служители, които обработват помещения срещу хлебарки.

„На три машини пристигнаха хора с противогази“ е фразата, използвана в заглавието на видеоматериала на „Медуза“, посветен на случващото се в региона.

В материала се твърди още, че съседи на Шипилова, които са били в контакт с нея, не са били изолирани. Част от хората, поставени под карантина, са били придружавани от служители на Федералната служба за сигурност.

Няма официално потвърждение за чума

Публикуваната информация описва смъртта на служителка на противочумен институт, карантината на около 200 контактни лица и засиленото присъствие на защитени екипи, но не съдържа официално потвърждение от руските власти за огнище на чума.

Случаят се развива на фона на ограничена публична информация за причината за смъртта и действията на службите в Иркутск и Шелехов.

Източници: meduza.io


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лион С. Кенеди

    12 6 Отговор
    Разработват биологично оръжия в биологично лаборатория, но е имало biohazard outbreak ☣️

    Коментиран от #43

    20:19 07.10.2026

  • 4 Мнение

    15 6 Отговор
    По-добре никаква информация, отколкото лъжлива.

    20:19 07.10.2026

  • 5 И Киев е Руски

    10 23 Отговор
    Руските въоръжени сили са извадили от строя 1440 украински войници през последните 24 часа. Повече от една трета от тези загуби са в сектор „Център“, където врагът е загубил 520 бойци. Силите „Изток“ и „Север“ също са нанесли значителни загуби. В тези сектори врагът е загубил съответно 255 и 260 войници

    Коментиран от #11

    20:20 07.10.2026

  • 6 Копей не се отклонявай от темата

    14 11 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Ще бъдеш изритан от дискусията!

    Коментиран от #13, #14, #19

    20:20 07.10.2026

  • 7 Лион С. Кенеди

    16 6 Отговор
    Кога Мунчо ще каже чий е дрона ?

    Коментиран от #25

    20:21 07.10.2026

  • 8 Идеология

    9 10 Отговор
    Чума броди по света, капиталистическата чума!

    20:21 07.10.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Удри копейката с лопатЕто":

    Има си договори със СЗО, бе. Само на Русия и САЩ е разрешено да притежават най-опасните вируси и бактерии.

    20:22 07.10.2026

  • 10 И Киев е Руски

    7 16 Отговор
    Присъединяването на Украйна към НАТО не е в дневния ред на правителството на САЩ. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви това на съвместна пресконференция с исландската си колежка Торгердур Катрин Гунардотир в Рейкявик

    Коментиран от #15

    20:22 07.10.2026

  • 11 Копей не се отклонявай от темата

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Ще бъдеш изритан от дискусията!

    20:22 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "Копей не се отклонявай от темата":

    Да питам :в метрото имали ток

    20:23 07.10.2026

  • 14 А ти

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Копей не се отклонявай от темата":

    От мене!

    20:23 07.10.2026

  • 15 Костадин Костадинов

    13 7 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Днес Путин уби четири деца за рождения си ден

    Коментиран от #23, #47

    20:23 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И Европа е руска

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "Копей не се отклонявай от темата":

    Що си мислиш че Мара и ти то тя сте фактори и като изтриете нещо ще стане по значими

    Коментиран от #22

    20:26 07.10.2026

  • 20 Идеология

    10 4 Отговор
    Чума броди по света.Руска чума.

    20:29 07.10.2026

  • 21 тъй де

    4 2 Отговор
    Медуза е новинарски уебсайт на руски и английски език със седалище в Рига , Латвия!

    20:29 07.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И Киев е Руски

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Костадин Костадинов":

    Дано не да на Урсула или на макрон ха ха ха

    20:31 07.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 това е всичко, което трябва да знаете

    1 4 Отговор
    Чумата ги тръшна!

    20:34 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Егаси напъните, да ни наденат маски пак

    8 2 Отговор
    и да потекат пак проценти от вакси към политици и медии.
    Чумата отдавна не е проблем след откривнето на антибиотиците.
    Образовайте се и не им се предавайте този път.

    Коментиран от #37

    20:37 07.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анонимен

    2 3 Отговор
    Факти са най-добре информирани какво точно става в Иркутск!

    20:43 07.10.2026

  • 32 В ИРКУТСК НАЛИ ИМА ЧУМА ,

    2 4 Отговор
    ТОВА МОЖЕ ДА ПОРАЗИ И ЗЕЛЕНСКИ И ВСИЧКИ НАЦИСТИ В БАНДЕРИЯ !

    20:45 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Коалицията на Желаещите и Урсула

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Прогноза":

    Златни ти уста! Дано си прав! Че иначе ни чака международен трибунал и народите ни ще ни разкъсат, заради ограбените от тях пари напразно и съсипването на държавите им.

    20:48 07.10.2026

  • 35 счупената епруветка

    0 4 Отговор
    Чумната бактерия е жизнена дори в почвата и е носител от гризачите.

    Коментиран от #41

    20:49 07.10.2026

  • 36 Да попитам,

    5 0 Отговор
    А, с Ковид 19 какво се случи? От къде тръгна? От Китай ли?😅 Съсипаха целият Свят. Все едно нищо не е станало.

    20:49 07.10.2026

  • 37 счупената епруветка

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Егаси напъните, да ни наденат маски пак":

    Само дето лаборантката изследвала чумни бактерии умряла в болница въпреки антибиотиците.

    20:52 07.10.2026

  • 38 Стига само с руснаците

    2 2 Отговор
    Японските експерименти по време на Втората световна война се свързват главно със секретното военно подразделение Отряд 731, ръководено от генерал-лейтенант Широ Ишии.

    Основни факти за Отряд 731

    • Период и място: Създаден е през 1932 г., а по време на войната е разположен близо до Харбин, Китай (в провинция Бинцзян).
    • Официално прикритие: Нарича се „Главно управление по водоснабдяването и профилактиката на частите от Квантунската армия“.
    • Жертви: Наричани от персонала „мармоти“ (марута), пленниците (предимно китайци, руснаци, корейци и американци) стават обект на жестоки научни опити.

    Видове извършвани експерименти

    • Биологични и химически оръжия: Заразяване на затворници с причинители на чума, антракс, холера, тиф и дизентерия чрез инжекции или заразена храна.
    • Вивисекция: Извършване на операции без упойка с цел изучаване на ефекта от болести и травми върху вътрешните органи, както и ампутации.
    • Изпитване на оръжия: Излагане на живи хора на бомби с бактериологичен заряд, огнехвъргачки и различни газове на различни разстояния.
    • Физически изпитания: Подлагане на силен студ (предизвикване на измръзвания и тестване на методи за размразяване), опити с декомпресионни камери до пукване на белите дробове, както и центрофуги.

    Съдба след войната

    • Вместо да бъдат съдени за военни престъпления, много от учените и лекарите от Отряд 731 получават имунитет от американските власти в замяна на събраните данни и резултати от биологичните им изсл

    20:56 07.10.2026

  • 39 не е лошо

    3 1 Отговор
    В списъка с обиди, които не се толерират трябва да се включи и критиката към изложението, ако ще да е културна или дори добронамерена.
    Смятам да използвам само похвали. Колкото повече прочетеното е пълно с абсолютно объркване на понятията, толкова повече аплаузи. Колкото по-далеч от истинската си дефиниция са употребени понятията, толкова повече аподисменти за проявената журналистическа иновация и майсторство в изопачаване на смисъла. Браво!

    20:57 07.10.2026

  • 40 Йерсин

    1 1 Отговор
    Чума се хваща при секс с шимпанзе!

    20:57 07.10.2026

  • 41 Живее ли

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "счупената епруветка":

    един месец на пейка в парка?

    Коментиран от #44

    20:58 07.10.2026

  • 42 Чумата

    1 2 Отговор
    не обича ли топло?

    21:01 07.10.2026

  • 43 Много кофти

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лион С. Кенеди":

    Преди беше ковид 19 произведено в Китай, сега ще е чума 19, произведена в русия... и при аварията в Чернобил беше информационно затъмнение, да не би руснаците да си помислят, че живеят зле... много малко им трябва и путин е пътник.

    21:07 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Русофилите

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Костадин Костадинов":

    Обичат убийството на деца, затова са ти харесали коментара

    Коментиран от #48

    21:21 07.10.2026

  • 48 Франклин

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Русофилите":

    Това значи ли, че са нацисти?

    Коментиран от #49

    21:23 07.10.2026

  • 49 Франклин

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Франклин":

    Да, Франклин, значи

    21:23 07.10.2026

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