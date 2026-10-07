Русия ще похарчи рекордните 199 млрд. долара за войната

Русия е на път да похарчи рекордни средства за войната срещу Украйна през 2026 г. Военните разходи може да достигнат близо 17 трилиона рубли, или около 199 милиарда долара – приблизително 40% повече от първоначално заложеното в бюджета. Данните са на Bloomberg, който се позовава на източници, запознати с руските правителствени планове.
Москва увеличава разходите след провала на преговорите
Според Bloomberg решението за увеличаване на финансирането е взето от Владимир Путин в края на 2025 г. След разговорите със Съединените щати в Аляска руското ръководство е очаквало възможността за споразумение за прекратяване на бойните действия. През януари Кремъл е стигнал до извода, че договорка с Украйна не е достижима и че американските усилия не са довели до пробив.
След тази промяна в оценката руското правителство е започнало да ускорява авансовите плащания към предприятията от отбранителната промишленост и да увеличава други разходи, свързани с войната. Така прогнозираният бюджетен дефицит за 2026 г. е нараснал до над 7 трилиона рубли, спрямо първоначално планираните 3,8 трилиона рубли. Допълнителното финансиране се осигурява чрез увеличаване на вътрешните заеми и продажба на злато.
Военният бюджет остава висок и през следващите години
Бюджетните планове предвиждат Русия да отдели 17,1 трилиона рубли за военни нужди през 2027 г. Сумата трябва да намалее до 16,6 трилиона рубли през 2028 г. и до 16,3 трилиона рубли през 2029 г. Bloomberg посочва, че действителните разходи през 2027 г. също могат да надхвърлят планираното.„Правителството най-сетне залага в бюджета сценарий за продължителна война в Украйна, но все още подценява нейната цена“, казва икономистът Екатерина Власова.
По думите ѝ ще бъде трудно номиналните разходи за отбрана да останат непроменени, тъй като войната се проточва, а производството на въоръжения поскъпва. Власова очаква през 2027 г. разходите отново да надхвърлят планираното, макар и в по-малка степен, което би оставило бюджетния дефицит около 3% от брутния вътрешен продукт.
Според анализатора от Германския институт за международни отношения и сигурност Янис Клюге значителна част от средствата ще бъде насочена към производството на оръжия. След почти пет години пълномащабна война руските запаси са намалели, а страната трябва да увеличава отново производството на боеприпаси и други видове въоръжение.
Москва планира да запази високото равнище на военните разходи поне още три години. За да покрива тази финансова тежест, правителството търси приходи от свръхпечалби в добивната промишленост, продажба на конфискувани активи и увеличаване на вътрешното задлъжняване.
Източници: unian.net, newsukraine.rbc.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РАЗБИРА СЕ
Коментиран от #8, #21, #57
18:19 07.10.2026
2 мдааааа
18:19 07.10.2026
3 199000000000
Коментиран от #12
18:19 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Спас
18:21 07.10.2026
6 Буздуган
18:21 07.10.2026
7 Пич
Те САЩ и ЕС изденаха юздите отсекъде, ни пари имат, ни ресурси, а народите им вече гладуват и усещат липсата на цивилизация, тези малоумнци наистина ли си въобразяват, че така отклоняват вниманието...?!
18:21 07.10.2026
8 Глюпости ,
До коментар #1 от "РАЗБИРА СЕ":За бай Дончо това са джобни ...
18:22 07.10.2026
9 Нищо не е
Коментиран от #13, #26
18:23 07.10.2026
10 Обективен
Коментиран от #16
18:23 07.10.2026
11 Примати
Коментиран от #37
18:25 07.10.2026
12 Цифровия ,
До коментар #3 от "199000000000":Войната /сво-то/ не е от вчера ..
18:26 07.10.2026
13 Соломон
До коментар #9 от "Нищо не е":Русия ще похарчи още 190 милиарда долара за превземането на Малая токмачка. В същото време Русия подарява на Китай територии по-големи от тази на Украйна
18:26 07.10.2026
14 Путлето си удължава живота
18:26 07.10.2026
15 Тити
Коментиран от #19, #20, #31, #77
18:27 07.10.2026
16 Путлето си удължава живота ЗЕВЗЕК
До коментар #10 от "Обективен":Ти запали барем една свещичка за 1, 5 милиона руски солдата.
18:27 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ахааа
Коментиран от #32
18:28 07.10.2026
19 Соломон
До коментар #15 от "Тити":Луди са тези дето му позволяват да прави това
18:29 07.10.2026
20 8888
До коментар #15 от "Тити":щатите харчат трион и половина, а в центъра на сан Франциско има над 70 000 бездомни наркозависими... но това пропагандата няма да ви го каже
18:29 07.10.2026
21 Мдаааа
До коментар #1 от "РАЗБИРА СЕ":В блатото разходите за болните блатари се намали 12 ПЪТИ.
РУСИЯ СВЪРШИ.
18:30 07.10.2026
22 8888
Коментиран от #72
18:30 07.10.2026
23 ДАСКАЛ
18:31 07.10.2026
24 Сатана Z
Коментиран от #30, #73
18:31 07.10.2026
25 Соломон
До коментар #17 от "Горски":А удари по руската територия ще спрат когато Русия престане да бомбандира Украйна и се откаже от нацистките си амбиции
18:31 07.10.2026
26 Виж ся
До коментар #9 от "Нищо не е":НАТО досега е дало на Украйна под 1,5% от своя БВП.
Избити и осакатени руснаци около 1,6 милиона.
Избити и осакатени натовци НУЛА.
ЖИК ТАК
Коментиран от #69
18:32 07.10.2026
27 Стоянчо Пуканката
Прочее, тези сто - двеста милиарда за Кремъл са незначителна сума, даже не са и джобни...
Коментиран от #28, #33
18:32 07.10.2026
28 Колективен руски крепостен
До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
18:33 07.10.2026
29 Ха ха ха
18:33 07.10.2026
30 Соломон
До коментар #24 от "Сатана Z":Не още. Преди да фалира ще я тръшне чумата
18:33 07.10.2026
31 Да,ама
До коментар #15 от "Тити":Руската кочина е най-голямата кочина.Има разлика.Намбър уан са.
Коментиран от #78
18:35 07.10.2026
32 Руснак без крак
До коментар #18 от "Ахааа":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
18:36 07.10.2026
33 Соломон
До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":И много са богати. Даже има песен посветена на богатството на Русия. Есть и золата емазъй, изумрудъй и топазъй. А народ живеть в г@..@
Коментиран от #43
18:37 07.10.2026
34 Атина Палада
Коментиран от #42
18:37 07.10.2026
35 az СВО Победа 81
Коментиран от #60
18:38 07.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 не може да бъде
До коментар #11 от "Примати":И все пак -какво точно е на критичния минимум -ракети безпилотници снаряди самолети танкове войници офицери !? Петрол дизел бензин газ храни !?Златно валутни резерви работещи предприятия селскостопанство транспорт държавен и външен дълг!?По всички показатели Русия е по-добре от всички водещи европейски държави ...и по-добре е меко казано напр-с положението във Франция Германия и Великобритания!?Финансовото и икономическото положение на Русия е такова че тя без сериозни затруднения осигурява разходите за войната ...нещо което не може да се каже за нито Украйна нито за за ЕС даже и за САЩ!?
18:39 07.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Украинците
18:39 07.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тодор Живков
18:40 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Атина Палада
До коментар #33 от "Соломон":Защо бре ,във Франция как живеят? Децата им в порутени училища без отопление и без учители...Не виждаш ли какво излиза от една от държавите от "клуба на богатите"?
Коментиран от #49
18:40 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Софиянец
Коментиран от #52
18:41 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами
До коментар #46 от "Баце":Руснаците ще ядат ресурси.
Коментиран от #55
18:43 07.10.2026
48 Механик
Коментиран от #53, #66
18:43 07.10.2026
49 Соломон
До коментар #43 от "Атина Палада":И най порутеното френско училище е на светлинни години пред руското
18:44 07.10.2026
50 така, така
Bloomberg да направи обзор на съкращенията в социалните програмите в ЕС и заемите, които тези държави трупат, за да може да се плаща мерака войната да продължава, а комика и елита на ЕС да забогатяват. Няма какво да гледа в паничката на руснаците!
Чакам задълбочения анализ на Bloomberg на тема - оти ги ручахме жабетата.
18:45 07.10.2026
51 Горски
18:45 07.10.2026
52 Има , Има
До коментар #45 от "Софиянец":Запорирани рубли ..
18:46 07.10.2026
53 Запознат
До коментар #48 от "Механик":Само бюджета на университетите в САЩ е почти 700 милиарда долара.
500 милиарда на тези в ЕС.
Аре беги.
Коментиран от #59
18:46 07.10.2026
54 Исак
Коментиран от #62
18:46 07.10.2026
55 Атина Палада
До коментар #47 от "Ами":Като имаш ресурси ще си направиш всичко,като нямаш...както сега в САЩ ...не можаха да напечатат ресурси и ВПК им спря ,защото ВПК не било произвеждало самолетите с пачки долари от печатницата а с ресурси...
Коментиран от #61
18:47 07.10.2026
56 Счетоводител
18:49 07.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 А течаща вода
18:53 07.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 А тоалетни чинии
До коментар #35 от "az СВО Победа 81":КогИ?
18:55 07.10.2026
61 Палавата
До коментар #55 от "Атина Палада":Какви ресурси ма ? Я ми припомни за - Ще ядат танкове .. кой го изрече ? 🤫
18:56 07.10.2026
62 Механик
До коментар #54 от "Исак":Ти, Соломончо остави колко мерцедеса, ами ако знаеш колко Фолксвагена са тия пари.
п.п.
Опаа, таман толкова пари може да спасят Фолксваген от окончателен банкрут..
п.п.п.
Ще изкарат още годинка-две.
18:57 07.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 хахахаха
19:00 07.10.2026
65 Сандо
19:00 07.10.2026
66 Стоянчо Пуканката
До коментар #48 от "Механик":И повече от половината от тези "похарчени от Украйна пари" се озоваха, макар и индиректно, в... руския бюджет.(Малцина знаят че в началото на конфликта по- голямата част от парите за Украйна постъпваха в една (уж независима) руска банка (собственост на евреи, ама "опитомени", тоест- "и тако и вако"), които разпределяха "по братски"....
Да не говори за цялата планина модерно натюфско оръжие, което бе продадено по старите КГБ-ейски канали в Южна и Латинска Америка и в Близкия Изток на всевъзможни бандюги. И приходите от тях също се "деляха по братски"...
19:02 07.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Владо
Коментиран от #76
19:06 07.10.2026
69 Не са нула
До коментар #26 от "Виж ся":Имаше убити поляци, от балтийските републики и даже от САЩ убити и пленени. И немски военни.
19:08 07.10.2026
70 Мутата
19:18 07.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Брокер
До коментар #22 от "8888":Не можеш да ипотекираш нещо което няма стойност ,така е с руските ценни книжа,въздух под налягане
19:25 07.10.2026
73 Не бе
До коментар #24 от "Сатана Z":Чумата я яде
19:26 07.10.2026
74 Копейко
19:27 07.10.2026
75 стоян
19:29 07.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Мое пишеш и на
До коментар #31 от "Да,ама":Пакистански, не само на английски, ама чуй какво говорят истински американци, за Русия, след като са дошли да я видят! И Такър Карлсън и проф. Мершхаймър и военният Скот Ритер и други. Те пишат толкова хубави неща за Русия, когато я сравняват със САЩ.
А нашите "евро атлантически мнения" са чисто идеологически... Кого да интересуват, когато изобщо никога не сте били в Русия?
19:44 07.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.