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Русия ще похарчи рекордните 199 млрд. долара за войната
  Тема: Украйна

Русия ще похарчи рекордните 199 млрд. долара за войната

7 Октомври, 2026 18:16 886 80

  • русия-
  • военни разходи-
  • бюджетен дефицит-
  • войната в украйна-
  • владимир путин

Военните разходи на Москва през 2026 г. може да достигнат близо 17 трилиона рубли. Очакваният бюджетен дефицит вече надхвърля 7 трилиона рубли.

Русия ще похарчи рекордните 199 млрд. долара за войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е на път да похарчи рекордни средства за войната срещу Украйна през 2026 г. Военните разходи може да достигнат близо 17 трилиона рубли, или около 199 милиарда долара – приблизително 40% повече от първоначално заложеното в бюджета. Данните са на Bloomberg, който се позовава на източници, запознати с руските правителствени планове.

Москва увеличава разходите след провала на преговорите

Според Bloomberg решението за увеличаване на финансирането е взето от Владимир Путин в края на 2025 г. След разговорите със Съединените щати в Аляска руското ръководство е очаквало възможността за споразумение за прекратяване на бойните действия. През януари Кремъл е стигнал до извода, че договорка с Украйна не е достижима и че американските усилия не са довели до пробив.

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След тази промяна в оценката руското правителство е започнало да ускорява авансовите плащания към предприятията от отбранителната промишленост и да увеличава други разходи, свързани с войната. Така прогнозираният бюджетен дефицит за 2026 г. е нараснал до над 7 трилиона рубли, спрямо първоначално планираните 3,8 трилиона рубли. Допълнителното финансиране се осигурява чрез увеличаване на вътрешните заеми и продажба на злато.

Военният бюджет остава висок и през следващите години

Бюджетните планове предвиждат Русия да отдели 17,1 трилиона рубли за военни нужди през 2027 г. Сумата трябва да намалее до 16,6 трилиона рубли през 2028 г. и до 16,3 трилиона рубли през 2029 г. Bloomberg посочва, че действителните разходи през 2027 г. също могат да надхвърлят планираното.

„Правителството най-сетне залага в бюджета сценарий за продължителна война в Украйна, но все още подценява нейната цена“, казва икономистът Екатерина Власова.

По думите ѝ ще бъде трудно номиналните разходи за отбрана да останат непроменени, тъй като войната се проточва, а производството на въоръжения поскъпва. Власова очаква през 2027 г. разходите отново да надхвърлят планираното, макар и в по-малка степен, което би оставило бюджетния дефицит около 3% от брутния вътрешен продукт.

Според анализатора от Германския институт за международни отношения и сигурност Янис Клюге значителна част от средствата ще бъде насочена към производството на оръжия. След почти пет години пълномащабна война руските запаси са намалели, а страната трябва да увеличава отново производството на боеприпаси и други видове въоръжение.

Москва планира да запази високото равнище на военните разходи поне още три години. За да покрива тази финансова тежест, правителството търси приходи от свръхпечалби в добивната промишленост, продажба на конфискувани активи и увеличаване на вътрешното задлъжняване.

Източници: unian.net, newsukraine.rbc.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РАЗБИРА СЕ

    24 5 Отговор
    И ВЪПРЕКИ ТОВА ТОЗИ РАЗХОД Е 6 ПЪТИ ПО МАЛЪК ОТ ПЕНТАГОНСКИЯ БЮДЖЕТ.

    Коментиран от #8, #21, #57

    18:19 07.10.2026

  • 2 мдааааа

    6 6 Отговор
    Ай , честито ...

    18:19 07.10.2026

  • 3 199000000000

    17 6 Отговор
    А ужким била фалирала...

    Коментиран от #12

    18:19 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спас

    6 20 Отговор
    Глад и мизерия за Русия,тва е!

    18:21 07.10.2026

  • 6 Буздуган

    17 5 Отговор
    Нито един американец няма да иска смъртта си заради курника ЕС..! Европа е почти разграбена природните и ресурси свършват и остава само един огромен дълг за 1000г напред..! При евентуален сблъсък палячовците от НАТО ще избягат ПЪРВИ..!

    18:21 07.10.2026

  • 7 Пич

    15 4 Отговор
    Много интересно - Блумбърг защо брои чужди пари...?!
    Те САЩ и ЕС изденаха юздите отсекъде, ни пари имат, ни ресурси, а народите им вече гладуват и усещат липсата на цивилизация, тези малоумнци наистина ли си въобразяват, че така отклоняват вниманието...?!

    18:21 07.10.2026

  • 8 Глюпости ,

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "РАЗБИРА СЕ":

    За бай Дончо това са джобни ...

    18:22 07.10.2026

  • 9 Нищо не е

    18 7 Отговор
    Бълха ги ухапала. Русия е толкова богата и дълговете на страната са минимални, в сравнение с тези на Натовците...

    Коментиран от #13, #26

    18:23 07.10.2026

  • 10 Обективен

    15 5 Отговор
    Санкциите работят перфектно , а залата ,Путин ще им изпрати една композиция със свещи за да се топлят.

    Коментиран от #16

    18:23 07.10.2026

  • 11 Примати

    6 13 Отговор
    Истината е че Русия ще похарчи много повече , защото всички предприятия в тази страна всъщност работят за министерството на отбраната. Това обаче няма да спаси Русия. Всичките и показатели вече се намират на критичния минимум. Количество още не разконсервирани танкове: преди войната 7300 сега 2000 от които само 800 стават за разконсервация. Всеки може да се интересува и да знае. По други показатели допи е по - зле. Сто процента през 2027 Украйна ще спечели войната…

    Коментиран от #37

    18:25 07.10.2026

  • 12 Цифровия ,

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "199000000000":

    Войната /сво-то/ не е от вчера ..

    18:26 07.10.2026

  • 13 Соломон

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "Нищо не е":

    Русия ще похарчи още 190 милиарда долара за превземането на Малая токмачка. В същото време Русия подарява на Китай територии по-големи от тази на Украйна

    18:26 07.10.2026

  • 14 Путлето си удължава живота

    6 10 Отговор
    Което не е сигурно.Опитва се.

    18:26 07.10.2026

  • 15 Тити

    8 10 Отговор
    Само луд може да харчи толкова пари за война а страната да изглежда като една голяма кочина.

    Коментиран от #19, #20, #31, #77

    18:27 07.10.2026

  • 16 Путлето си удължава живота ЗЕВЗЕК

    6 11 Отговор

    До коментар #10 от "Обективен":

    Ти запали барем една свещичка за 1, 5 милиона руски солдата.

    18:27 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ахааа

    6 5 Отговор
    И Ще победи . 😁

    Коментиран от #32

    18:28 07.10.2026

  • 19 Соломон

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    Луди са тези дето му позволяват да прави това

    18:29 07.10.2026

  • 20 8888

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    щатите харчат трион и половина, а в центъра на сан Франциско има над 70 000 бездомни наркозависими... но това пропагандата няма да ви го каже

    18:29 07.10.2026

  • 21 Мдаааа

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "РАЗБИРА СЕ":

    В блатото разходите за болните блатари се намали 12 ПЪТИ.
    РУСИЯ СВЪРШИ.

    18:30 07.10.2026

  • 22 8888

    12 5 Отговор
    Интересно защо анализаторите пропускат факта че външния дълг на русия е около 150 пъти по-нисък от този на САЩ... ако беше обратното всяка втора новина щеше да е за фалирала държава

    Коментиран от #72

    18:30 07.10.2026

  • 23 ДАСКАЛ

    8 4 Отговор
    Европа, балабар с нас колко загуби ?

    18:31 07.10.2026

  • 24 Сатана Z

    4 9 Отговор
    Абе,Русия не фалира ли вече?

    Коментиран от #30, #73

    18:31 07.10.2026

  • 25 Соломон

    6 8 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    А удари по руската територия ще спрат когато Русия престане да бомбандира Украйна и се откаже от нацистките си амбиции

    18:31 07.10.2026

  • 26 Виж ся

    6 8 Отговор

    До коментар #9 от "Нищо не е":

    НАТО досега е дало на Украйна под 1,5% от своя БВП.
    Избити и осакатени руснаци около 1,6 милиона.
    Избити и осакатени натовци НУЛА.
    ЖИК ТАК

    Коментиран от #69

    18:32 07.10.2026

  • 27 Стоянчо Пуканката

    9 5 Отговор
    Богата империя, с образован и състоятелен народ като Руската може да си харчи колкото си иска и за каквото си иска. Зложелателите и завистниците могат да подсмърчат в ъгъла...

    Прочее, тези сто - двеста милиарда за Кремъл са незначителна сума, даже не са и джобни...

    Коментиран от #28, #33

    18:32 07.10.2026

  • 28 Колективен руски крепостен

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    18:33 07.10.2026

  • 29 Ха ха ха

    6 9 Отговор
    Факти, не виждам поздравления за рождения ден на любимия ви кремълски фюрер убиец на деца. Как така сте пропуснали обширна статия/ статии с Говори Мацква за него.

    18:33 07.10.2026

  • 30 Соломон

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Не още. Преди да фалира ще я тръшне чумата

    18:33 07.10.2026

  • 31 Да,ама

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    Руската кочина е най-голямата кочина.Има разлика.Намбър уан са.

    Коментиран от #78

    18:35 07.10.2026

  • 32 Руснак без крак

    5 7 Отговор

    До коментар #18 от "Ахааа":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    18:36 07.10.2026

  • 33 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":

    И много са богати. Даже има песен посветена на богатството на Русия. Есть и золата емазъй, изумрудъй и топазъй. А народ живеть в г@..@

    Коментиран от #43

    18:37 07.10.2026

  • 34 Атина Палада

    7 2 Отговор
    Е и какво от това? Харчат техните си пари,не нашите!

    Коментиран от #42

    18:37 07.10.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    7 3 Отговор
    Има, може, харчи....

    Коментиран от #60

    18:38 07.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 не може да бъде

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Примати":

    И все пак -какво точно е на критичния минимум -ракети безпилотници снаряди самолети танкове войници офицери !? Петрол дизел бензин газ храни !?Златно валутни резерви работещи предприятия селскостопанство транспорт държавен и външен дълг!?По всички показатели Русия е по-добре от всички водещи европейски държави ...и по-добре е меко казано напр-с положението във Франция Германия и Великобритания!?Финансовото и икономическото положение на Русия е такова че тя без сериозни затруднения осигурява разходите за войната ...нещо което не може да се каже за нито Украйна нито за за ЕС даже и за САЩ!?

    18:39 07.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Украинците

    4 5 Отговор
    Зимата ще ви поставят на място.

    18:39 07.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тодор Живков

    6 8 Отговор
    Путин е червен боклук

    18:40 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Атина Палада

    9 5 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    Защо бре ,във Франция как живеят? Децата им в порутени училища без отопление и без учители...Не виждаш ли какво излиза от една от държавите от "клуба на богатите"?

    Коментиран от #49

    18:40 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Софиянец

    6 2 Отговор
    Е що не й наложите санкции 😂😂😂

    Коментиран от #52

    18:41 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Баце":

    Руснаците ще ядат ресурси.

    Коментиран от #55

    18:43 07.10.2026

  • 48 Механик

    6 3 Отговор
    Украина още 24-та бе похарчила 370 милиарда дадени и по един или друг начин САМО от САЩ.

    Коментиран от #53, #66

    18:43 07.10.2026

  • 49 Соломон

    6 7 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    И най порутеното френско училище е на светлинни години пред руското

    18:44 07.10.2026

  • 50 така, така

    10 3 Отговор
    Имат, дават.

    Bloomberg да направи обзор на съкращенията в социалните програмите в ЕС и заемите, които тези държави трупат, за да може да се плаща мерака войната да продължава, а комика и елита на ЕС да забогатяват. Няма какво да гледа в паничката на руснаците!
    Чакам задълбочения анализ на Bloomberg на тема - оти ги ручахме жабетата.

    18:45 07.10.2026

  • 51 Горски

    11 3 Отговор
    Отлично вървят за Зеления нарко ан и корумпираните"елити" на НПО тумора. Ще краднат още 75 милиарда обшествени пари. Не знам как изобщо може да се отървем от този соросоиден тумор при положение, че се захранва с такива огромни парични потоци обществени пари. Зеленски за 1 година обикаля 3 пъти света да иска пари и харчи повече гориво от ввс на Украйна сигурно. От над 50 милиона Украйна сега е под 25 ! Това е отлично постижение по високите западни стандарти и цености! За какво си мислите че западния "елит" от време на време отскача с влаковете в Киев. Ами да си приберат рушветите. Подкрепа било 90 милиарда после 3 милиарда. Подкрепете вашите граждани на ЕС,какво сте се влюбили в Украйна? Ама сигурно някой друг милиард се лепи по пръстите на политиците грабейки парите на народа си. По проекта Юкрейн ис Ю на Блек Рок. Планирано грабене на над 400 милиарда. Логично сриване и изкупуване на индустрията от същите прайвит кепитъл групи. Колко му е да си купиш корумпетата от Еврокомисията, която никой не е избирал демократично.

    18:45 07.10.2026

  • 52 Има , Има

    7 3 Отговор

    До коментар #45 от "Софиянец":

    Запорирани рубли ..

    18:46 07.10.2026

  • 53 Запознат

    5 5 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Само бюджета на университетите в САЩ е почти 700 милиарда долара.
    500 милиарда на тези в ЕС.
    Аре беги.

    Коментиран от #59

    18:46 07.10.2026

  • 54 Исак

    7 4 Отговор
    Със 199 млрд. долара колко мерцедеса можеше да си купят руснаците?!

    Коментиран от #62

    18:46 07.10.2026

  • 55 Атина Палада

    7 6 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    Като имаш ресурси ще си направиш всичко,като нямаш...както сега в САЩ ...не можаха да напечатат ресурси и ВПК им спря ,защото ВПК не било произвеждало самолетите с пачки долари от печатницата а с ресурси...

    Коментиран от #61

    18:47 07.10.2026

  • 56 Счетоводител

    8 7 Отговор
    Фашистка Русия няма да ги похарчи със сигурност понеже края на войната ще е неочакван като началото и.

    18:49 07.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А течаща вода

    2 3 Отговор
    КогИ?

    18:53 07.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 А тоалетни чинии

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 81":

    КогИ?

    18:55 07.10.2026

  • 61 Палавата

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Какви ресурси ма ? Я ми припомни за - Ще ядат танкове .. кой го изрече ? 🤫

    18:56 07.10.2026

  • 62 Механик

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Исак":

    Ти, Соломончо остави колко мерцедеса, ами ако знаеш колко Фолксвагена са тия пари.
    п.п.
    Опаа, таман толкова пари може да спасят Фолксваген от окончателен банкрут..
    п.п.п.
    Ще изкарат още годинка-две.

    18:57 07.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хахахаха

    5 3 Отговор
    То и ЕС харчеше и сега иска да харчи ама няма и у складо нема, Русия и Китай имат пари угаждат си хората.

    19:00 07.10.2026

  • 65 Сандо

    4 5 Отговор
    Има пари Русия - харчи.По-добре ни кажете за европата,че ние сме в нейната кочина.

    19:00 07.10.2026

  • 66 Стоянчо Пуканката

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    И повече от половината от тези "похарчени от Украйна пари" се озоваха, макар и индиректно, в... руския бюджет.(Малцина знаят че в началото на конфликта по- голямата част от парите за Украйна постъпваха в една (уж независима) руска банка (собственост на евреи, ама "опитомени", тоест- "и тако и вако"), които разпределяха "по братски"....

    Да не говори за цялата планина модерно натюфско оръжие, което бе продадено по старите КГБ-ейски канали в Южна и Латинска Америка и в Близкия Изток на всевъзможни бандюги. И приходите от тях също се "деляха по братски"...

    19:02 07.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Владо

    1 2 Отговор
    Сбърканяк.Изби си хората

    Коментиран от #76

    19:06 07.10.2026

  • 69 Не са нула

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Виж ся":

    Имаше убити поляци, от балтийските републики и даже от САЩ убити и пленени. И немски военни.

    19:08 07.10.2026

  • 70 Мутата

    3 0 Отговор
    Има, харчи.

    19:18 07.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Брокер

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "8888":

    Не можеш да ипотекираш нещо което няма стойност ,така е с руските ценни книжа,въздух под налягане

    19:25 07.10.2026

  • 73 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Чумата я яде

    19:26 07.10.2026

  • 74 Копейко

    1 1 Отговор
    Русия ще харчи милиарди долари ,а за нас само по някоя руПла

    19:27 07.10.2026

  • 75 стоян

    1 1 Отговор
    Другаре вижте къде са на крепостните парите за заплати и пенсии - рузката минимална заплата е най малката заплата в Европа - около 200 евро и минимална пенсия от 95 евро - важното е да викат слава путину и слава на московия

    19:29 07.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Мое пишеш и на

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Да,ама":

    Пакистански, не само на английски, ама чуй какво говорят истински американци, за Русия, след като са дошли да я видят! И Такър Карлсън и проф. Мершхаймър и военният Скот Ритер и други. Те пишат толкова хубави неща за Русия, когато я сравняват със САЩ.
    А нашите "евро атлантически мнения" са чисто идеологически... Кого да интересуват, когато изобщо никога не сте били в Русия?

    19:44 07.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

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