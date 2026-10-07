Русия ще похарчи рекордните 199 млрд. долара за войната

Русия е на път да похарчи рекордни средства за войната срещу Украйна през 2026 г. Военните разходи може да достигнат близо 17 трилиона рубли, или около 199 милиарда долара – приблизително 40% повече от първоначално заложеното в бюджета. Данните са на Bloomberg, който се позовава на източници, запознати с руските правителствени планове.

Москва увеличава разходите след провала на преговорите

Според Bloomberg решението за увеличаване на финансирането е взето от Владимир Путин в края на 2025 г. След разговорите със Съединените щати в Аляска руското ръководство е очаквало възможността за споразумение за прекратяване на бойните действия. През януари Кремъл е стигнал до извода, че договорка с Украйна не е достижима и че американските усилия не са довели до пробив.

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След тази промяна в оценката руското правителство е започнало да ускорява авансовите плащания към предприятията от отбранителната промишленост и да увеличава други разходи, свързани с войната. Така прогнозираният бюджетен дефицит за 2026 г. е нараснал до над 7 трилиона рубли, спрямо първоначално планираните 3,8 трилиона рубли. Допълнителното финансиране се осигурява чрез увеличаване на вътрешните заеми и продажба на злато.

Военният бюджет остава висок и през следващите години

Бюджетните планове предвиждат Русия да отдели 17,1 трилиона рубли за военни нужди през 2027 г. Сумата трябва да намалее до 16,6 трилиона рубли през 2028 г. и до 16,3 трилиона рубли през 2029 г. Bloomberg посочва, че действителните разходи през 2027 г. също могат да надхвърлят планираното.

„Правителството най-сетне залага в бюджета сценарий за продължителна война в Украйна, но все още подценява нейната цена“, казва икономистът Екатерина Власова.

По думите ѝ ще бъде трудно номиналните разходи за отбрана да останат непроменени, тъй като войната се проточва, а производството на въоръжения поскъпва. Власова очаква през 2027 г. разходите отново да надхвърлят планираното, макар и в по-малка степен, което би оставило бюджетния дефицит около 3% от брутния вътрешен продукт.

Според анализатора от Германския институт за международни отношения и сигурност Янис Клюге значителна част от средствата ще бъде насочена към производството на оръжия. След почти пет години пълномащабна война руските запаси са намалели, а страната трябва да увеличава отново производството на боеприпаси и други видове въоръжение.

Москва планира да запази високото равнище на военните разходи поне още три години. За да покрива тази финансова тежест, правителството търси приходи от свръхпечалби в добивната промишленост, продажба на конфискувани активи и увеличаване на вътрешното задлъжняване.

Източници: unian.net, newsukraine.rbc.ua