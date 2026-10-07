-Защо Русия атакува мостовете в Киев, ако не може да ги разруши

Ударите с дронове по мостовете в Киев целят да предизвикат транспортен колапс и паника, а не непременно да разрушат съоръженията. Това заяви украинският военен експерт, военнослужещ и председател на съвета на резервистите от Сухопътните войски Иван Тимочко пред УНИАН. Той коментира атаките срещу Южния и Северния мост, които свързват двата бряга на украинската столица.

„Руснаците си поставят за цел не толкова да разрушат моста, тъй като разбират, че с дронове това е невъзможно, макар че могат да го повредят, а да създадат транспортен колапс“, заяви Тимочко. По думите му ударите трябва да накарат жителите да се страхуват да използват мостовете, за да не попаднат в зона на поражение, да загинат или да бъде унищожен транспортът им.

Целта е натоварване на другите пътища

Според експерта промяната на маршрутите би довела до сериозни затруднения по останалите основни пътни артерии. Пътищата около мостовете могат да се превърнат в места с големи задръствания, а достъпът до тях да бъде усложнен.

„На врага му е нужна картина с жертви, за да се страхуват хората да се придвижват по мостовете, които използват всеки ден, за да стигнат до работа, да отидат на лекар или да заведат децата си на училище или детска градина“, каза Тимочко.

Атаките срещу Южния и Северния мост

На 1 октомври руски дрон е ударил Южния мост в Киев, докато по открит участък от него е преминавал влак на метрото. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за две попадения в близост до опорната част на съоръжението. След атаката движението на метрото и наземния градски транспорт по моста е било спряно, а по-късно възстановено.

На 4 октомври руски сили са поразили пътното платно на Северния мост. При удара са пострадали двама души. Единият е бил откаран в болница, а на другия е оказана помощ на място.

Мостовете са трудна мишена

Тимочко заяви, че стратегическото извеждане на мост от експлоатация е изключително сложно. По думите му дори мостове в близост до фронтовата линия често са повреждани само частично и след това възстановявани.

„Ударите по мостовете в момента са по-скоро информационни цели за руснаците, защото на фронтовата линия, освен измислени победи, Русия няма с какво да се похвали“, каза експертът.

Той допълни, че мостът е трудна цел за удар от голямо разстояние, тъй като въпреки размерите си представлява сравнително тесен и ограничен участък. Съоръженията се изграждат с висока устойчивост към технически и температурни въздействия, както и към ракетни удари.