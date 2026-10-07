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Защо Русия атакува мостовете в Киев, ако не може да ги разруши
  Тема: Украйна

Защо Русия атакува мостовете в Киев, ако не може да ги разруши

7 Октомври, 2026 19:53 1 540 49

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  • украйна

Военният експерт Иван Тимочко смята, че целта е транспортен хаос и паника сред жителите на украинската столица

Защо Русия атакува мостовете в Киев, ако не може да ги разруши - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ударите с дронове по мостовете в Киев целят да предизвикат транспортен колапс и паника, а не непременно да разрушат съоръженията. Това заяви украинският военен експерт, военнослужещ и председател на съвета на резервистите от Сухопътните войски Иван Тимочко пред УНИАН. Той коментира атаките срещу Южния и Северния мост, които свързват двата бряга на украинската столица.

„Руснаците си поставят за цел не толкова да разрушат моста, тъй като разбират, че с дронове това е невъзможно, макар че могат да го повредят, а да създадат транспортен колапс“, заяви Тимочко. По думите му ударите трябва да накарат жителите да се страхуват да използват мостовете, за да не попаднат в зона на поражение, да загинат или да бъде унищожен транспортът им.

Целта е натоварване на другите пътища

Според експерта промяната на маршрутите би довела до сериозни затруднения по останалите основни пътни артерии. Пътищата около мостовете могат да се превърнат в места с големи задръствания, а достъпът до тях да бъде усложнен.

„На врага му е нужна картина с жертви, за да се страхуват хората да се придвижват по мостовете, които използват всеки ден, за да стигнат до работа, да отидат на лекар или да заведат децата си на училище или детска градина“, каза Тимочко.

Атаките срещу Южния и Северния мост

На 1 октомври руски дрон е ударил Южния мост в Киев, докато по открит участък от него е преминавал влак на метрото. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за две попадения в близост до опорната част на съоръжението. След атаката движението на метрото и наземния градски транспорт по моста е било спряно, а по-късно възстановено.

На 4 октомври руски сили са поразили пътното платно на Северния мост. При удара са пострадали двама души. Единият е бил откаран в болница, а на другия е оказана помощ на място.

Мостовете са трудна мишена

Тимочко заяви, че стратегическото извеждане на мост от експлоатация е изключително сложно. По думите му дори мостове в близост до фронтовата линия често са повреждани само частично и след това възстановявани.

„Ударите по мостовете в момента са по-скоро информационни цели за руснаците, защото на фронтовата линия, освен измислени победи, Русия няма с какво да се похвали“, каза експертът.

Той допълни, че мостът е трудна цел за удар от голямо разстояние, тъй като въпреки размерите си представлява сравнително тесен и ограничен участък. Съоръженията се изграждат с висока устойчивост към технически и температурни въздействия, както и към ракетни удари.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    45 5 Отговор
    Само изключително голям абдал, нямащ понятие от военната стратегия може да зададе такъв въпрос!!!
    Чакайте, и гледайте!!!

    19:56 07.10.2026

  • 3 Архитект

    37 46 Отговор
    Поредното доказателство ,че тези бомбардировки се правят само с цел терор срещу цивилното население на Украйна . Дори с ФАБ от 3 тона не може да се разруши голям мост .

    Коментиран от #7, #10, #19, #34

    19:58 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Умен атлантик

    32 38 Отговор
    Това заяви украинският военен експерт, военнослужещ и председател на съвета на резервистите от Сухопътните войски Иван Тимочко пред УНИАН. Без коментар!!!

    Коментиран от #11

    20:00 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    38 28 Отговор

    До коментар #3 от "Архитект":

    Пряко попадение на ракета или бомба около тон ще направи мостът на паздерки Какви ги говорите не знам Чудя се какви са тези заключения

    Коментиран от #9

    20:04 07.10.2026

  • 8 Буздуган

    28 22 Отговор
    Кличко препоръча гражданите на Киев да се изнасят..! През зимата градът няма да е годен за човешки живот..!

    20:06 07.10.2026

  • 9 Умен атлантик

    6 21 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Чети коментар 5

    20:08 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Умен атлантик

    8 24 Отговор

    До коментар #5 от "Умен атлантик":

    Само не разбрах защо са тези минуси??? Не споделяте мнението на украинския експерт Тимочко ???

    Коментиран от #16, #23

    20:11 07.10.2026

  • 12 Не могат или не искат?

    18 17 Отговор
    Разбира се че могат! А защо не искат да ги разрушат изцяло, не е трудно за разбиране от хора с поне малко мозък.

    -Защо Русия атакува мостовете в Киев, ако не може да ги разруши

    20:11 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 РЕАЛИСТ

    30 18 Отговор
    За какво да ги разрушават мостовете, бе. Утре руските танкове по какво ще минат?

    Коментиран от #18

    20:12 07.10.2026

  • 15 Ами тя Русия колко предупреждаваше

    26 14 Отговор
    Сега берете плодовете.

    20:12 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 11 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Който му трябва мост ще си построи Сега на дневен ред е утилизацията Като му дойде времето ще видим

    Коментиран от #22

    20:15 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гого

    15 8 Отговор
    По всичко изглежда, че Киев ще се обезлюди през зимата и ще бъде готов за превземане март-април

    20:17 07.10.2026

  • 21 горски

    14 7 Отговор
    Като скъсат няколко носещи въжета и моста леко да се усуче е достатъчно жп и метро да не могат да минават....Пешеходци може....

    20:19 07.10.2026

  • 22 Умен атлантик

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    От коментарите ти стигнах до заключението,че имаш някъф личен проблем с Тимочко.

    20:19 07.10.2026

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 4 Отговор

    До коментар #11 от "Умен атлантик":

    Никога не обръщам внимание на тези неща За мен важно е моето мнение Аз знам че съм прав Другото е мнение по въпроса Един тон взрив и мостът не може го възстанови една година Точка по въпроса

    Коментиран от #25

    20:20 07.10.2026

  • 24 Костадин Костадинов

    3 14 Отговор
    Днес Путин уби четири деца за рождения си ден

    Коментиран от #26

    20:23 07.10.2026

  • 25 Умен атлантик

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    С риск да бъда досаден:Това заяви украинският военен експерт, военнослужещ и председател на съвета на резервистите от Сухопътните войски Иван Тимочко пред УНИАН.

    Коментиран от #31

    20:23 07.10.2026

  • 26 А сорчетата тук

    2 10 Отговор

    До коментар #24 от "Костадин Костадинов":

    твърдяха че обичал децата?

    20:27 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 665

    8 2 Отговор
    Не знам що удря Русия, но по новините , като гледам улиците на Киев и ги сравня с софийските, нашите приличат на бомбардирани , а не украинските .

    20:31 07.10.2026

  • 29 Вале-каро

    6 2 Отговор
    Изключително глупав въпрос.Някой може ли да напише колко ТЕЦ,ГЕЦ,ВЕЦ,АЕЦ са атакувани.Май няма.Защо ли?

    20:31 07.10.2026

  • 30 ЗАДАВАТ СЕ ТЪПИ ВЪПРОСИ , НА КОИТО СЕ ОТ

    14 1 Отговор
    ГОВАРЯ ОЩЕ ПО - ТЪПО , ВМЕСТО ДА СЕ СПРЕ ФАШИЗМА В БАНДЕРИЯ И ЕС ! РУСИЯ МОЖЕ ДА РАЗРУШИ НЕ МОСТ А ЦЯЛАТА ЗЕМЯ - ТОВА МАЙ ИСКАТ ЕВРОФАШИСТИТЕ !

    20:32 07.10.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Умен атлантик":

    Не си досаден бе човек Разбирам те Що за експерт може да говори такива небивалици ПЕТ ТОРБИ АМОНИЕВ НИТРАТ И ОТ МОСТА ЩЕ ОСТАНЕ САМО ПУШЕК

    20:35 07.10.2026

  • 32 Хмм

    5 1 Отговор
    за да не се ползват временно, но да могат да се възстановят, изобщо създаване на временни затруднения

    20:37 07.10.2026

  • 33 СУТРИНТА В ПЪРВИЯ ДЕН НА ВОЙНАТА ПУТИН

    8 1 Отговор
    КАЗА ЗАЩО Е ЗАПОЧНАЛ , ТОЙ КАЗА ; ,,НЕ МЕ ЧУВАХТЕ ДО СЕГА , СЕГА ЩЕ МЕ СЛУШАТЕ" КОЙТО КАКТО ИСКА ДА ГО РАЗБИРА , НО БОМБИТЕ ЩЕ ГИ СЛУШАМЕ ДЕНОНОЩНО И ГИ СЛУШАМЕ ВЕЧЕ ПЕТА ГОДИНА - НАЛИ ТАКА ?

    20:38 07.10.2026

  • 34 665

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Архитект":

    3 тона авио бомба ще го изпари моста, ама дори и планираща, пак трябва от около 60км да я пуснеш, което е рисковано. Без риск само с ракета . Обаче ракета с 1тон бойна част струва 3-4 млн. долара пък и са кът такива ракети . За това с дроновете - няма риск, евтини и масово произвеждани.

    Коментиран от #38

    20:41 07.10.2026

  • 35 Констатация

    5 4 Отговор
    Пета година руснаците си задават въпроса: Защо старото Кремълско джудже Не Разрешава да се разрушат мостовете на Днепър, което със сигурност ще наруши военната логистика на Киев и не могат да си отговорят на този въпрос, при положение, че Русия разполага с необходимия военен арсенал да го стори по всяко време!? Факт!!!

    20:42 07.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Еми защо Украйна атакува Русия

    5 1 Отговор
    като не може да е победи ще има ли заглавие в близки дни?

    Коментиран от #44

    20:51 07.10.2026

  • 38 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "665":

    Господине за Русия въпросните милиони въобще не са проблем повярвайте ми За Русия цената няма значение Сега се произвеждат ракети все едно са бонбони Цената е нищожна С една ракета могат да съсипят цяла държава ама моста не могат Хайде малко по сериозно

    Коментиран от #39

    20:51 07.10.2026

  • 39 665

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Да да , като бонбони..що така си мислиш?!
    Колегата отгоре задава резонния въпрос, защо руснаците не атакуват мостовете по Днепър ? Най логичното в ситуацията -да прекъснеш логистиката на отбраната между реката и фронта. За мен отговорът е щото войната е фалшива. Определени кръгове , във всички страни замесени (Сащ, Русия, Украйна,ЕС, Израел) , я поддържат с основна цел - да ни осмучат парите !
    Китай също го устройва и за това не се неси.

    Коментиран от #43

    21:01 07.10.2026

  • 40 защо

    2 0 Отговор
    Прав е човека. Това си е мост, не е като прозореца на кабинета на началника на украинското разузнаване. Трудна цел!

    Коментиран от #45

    21:02 07.10.2026

  • 41 хаха

    3 0 Отговор
    Ами, не съвсем. Русия поврежда мостовете чрез компрометиране на носещите въжета и от там да станат неизползваеми поради опасност да паднат. Ето и малко повече информация:

    1. Северен мост : Автомобилен вантов мост (кабелно-окачен) с масивен 119-метров А-образен пилон.
    2. Южен мост : Комбиниран автомобилен и метро мост (линия на метрото минава по него). Той също е вантов мост с един масивен пилон и стоманени въжета (ванти).
    3. Подолски мост : Комбиниран автомобилен и метро мост, чийто основен участък над реката е дъгов мост с окачване на стоманени въжета (арка с вантово окачване на пътното легло).

    Русия технически може и целенасочено се опитва да нанесе тежки щети на тези мостове чрез атаки по носещите въжета и пилони. Предвид руските въздушни удари срещу Южния и Северния мост в Киев, атаката по тези елементи е съвсем реална заплаха поради следните инженерни и военни съображения:
    • Инженерна уязвимост: При вантовите мостове (като Северния и Южния) цялата тежест на пътното платно се държи от стоманените въжета, закотвени в пилона. Прекъсването на значителна част от тези въжета или сериозното повреждане на самия пилон може да доведе до нарушаване на геометрията на моста или дори до пълно срутване на висящия участък.
    • Използване на специализирани оръжия: Военни анализи показват, че руските сили използват специализирани кумулативно-режещи боеприпаси при въздушните си удари с дронове и ракети. Тези инженерни заряди са конструирани именно с цел да "прег

    21:03 07.10.2026

  • 42 хаха

    2 0 Отговор
    Когато се проследят официалните изявления на кмета на Киев Витали Кличко от началото на октомври 2026 г., лъсва огромната разлика между реалната криза на терен и медийното омаловажаване.
    Кличко изобщо не споделя тезата, че ударите са „само за сплашване“ и нямат ефект. Напротив, в официалните си изявления той използва изключително тежки и алармиращи формулировки:
    • „Изключително драматична ситуация“ и „Битка за оцеляване“: Кличко директно обяви пред медиите, че столицата е изправена пред критичен момент. Той подчерта, че интензивните руски удари целенасочено разкъсват критичната инфраструктура, логистиката и жилищните райони на града.
    • Призивите за напускане и логистичният хаос: Руските въздушни атаки срещу Южния и Северния мост доведоха до спиране на движението по тях, включително на влаковете на метрото по откритите участъци и наземния транспорт. Това предизвика невиждани задръствания и прекъсна жизненоважни логистични връзки между левия и десния бряг на Днепър. В този контекст, съчетан с ударите по енергийната мрежа, градските власти и чуждите дипломатически мисии открито заговориха за евакуация и призоваха хората да напуснат столицата преди зимата, тъй като нормалното функциониране на града става почти невъзможно.

    21:12 07.10.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "665":

    За осмукванетоо на парите съм абсолютно съгласен със Вас Така е Има някаква схема Но да се твърди че Русия не може да разруши един мост е некоректно Колкото е по голямо производството толкова по ниска е цената

    Коментиран от #49

    21:12 07.10.2026

  • 44 Констатация

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Еми защо Украйна атакува Русия":

    Да, бУССР не може да победи Русия, но и дедушка "Путин и Ко" не могат да победят бУССР, тоест, да я принудят да Капитурира!!! Защо Русия Пета година не може да разгроми ВСУ???Причините са комплесни и ние ги знаем - Западната помощ и подкрупа за бУССР, а другата е - Некадърноста и Нерешителноста на Висшето Воено и Политическо ръкводство на Русия и на старчето в Кремъл!

    Коментиран от #46

    21:13 07.10.2026

  • 45 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "защо":

    В Х се въртят видеа как руските дронове удрят въжетата на мостовете. Властите са забранили минаването по тях. Абе, грам не постигат целите си руснаците. С дронове за по 10-20000 долара парчето спират логистиката по Днепър, от там храна и стоки от първа необходимост за хората, доставки на военните. Щетите са за милиони и искат месеци оправяне в мирно време. Във военно при всекидневни атаки 0 шанс за оправяне. Градът масово се евакуира, местните фабрики остават без работници....
    Ако тия неща са безсмислени във военно отношение, не знам кое е.

    21:21 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хехе

    2 0 Отговор
    Прави фойрверки, така ли?

    21:22 07.10.2026

  • 48 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Уви...., Да!!!!!

    21:25 07.10.2026

  • 49 665

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Не съм твърдял такова нещо. Прочети нагоре. Казвам , че тая война не подлежи на военната и исторически логики. Отстрани безпристрастно се вижда, че някакъв масивен фронт се крепи на едно място 5та година вече, с възможно най малко средства. Данъкоплатците от ЛА и като тръгнеш на изток та до Камчатка яко разкешват, докато биват непрестанно облъчвани с пропаганда . Това е положението.

    21:29 07.10.2026

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