-Защо Русия атакува мостовете в Киев, ако не може да ги разруши

Ударите с дронове по мостовете в Киев целят да предизвикат транспортен колапс и паника, а не непременно да разрушат съоръженията. Това заяви украинският военен експерт, военнослужещ и председател на съвета на резервистите от Сухопътните войски Иван Тимочко пред УНИАН. Той коментира атаките срещу Южния и Северния мост, които свързват двата бряга на украинската столица.
„Руснаците си поставят за цел не толкова да разрушат моста, тъй като разбират, че с дронове това е невъзможно, макар че могат да го повредят, а да създадат транспортен колапс“, заяви Тимочко. По думите му ударите трябва да накарат жителите да се страхуват да използват мостовете, за да не попаднат в зона на поражение, да загинат или да бъде унищожен транспортът им.
Целта е натоварване на другите пътища
Според експерта промяната на маршрутите би довела до сериозни затруднения по останалите основни пътни артерии. Пътищата около мостовете могат да се превърнат в места с големи задръствания, а достъпът до тях да бъде усложнен.
„На врага му е нужна картина с жертви, за да се страхуват хората да се придвижват по мостовете, които използват всеки ден, за да стигнат до работа, да отидат на лекар или да заведат децата си на училище или детска градина“, каза Тимочко.
Атаките срещу Южния и Северния мост
На 1 октомври руски дрон е ударил Южния мост в Киев, докато по открит участък от него е преминавал влак на метрото. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за две попадения в близост до опорната част на съоръжението. След атаката движението на метрото и наземния градски транспорт по моста е било спряно, а по-късно възстановено.
На 4 октомври руски сили са поразили пътното платно на Северния мост. При удара са пострадали двама души. Единият е бил откаран в болница, а на другия е оказана помощ на място.
Мостовете са трудна мишена
Тимочко заяви, че стратегическото извеждане на мост от експлоатация е изключително сложно. По думите му дори мостове в близост до фронтовата линия често са повреждани само частично и след това възстановявани.
„Ударите по мостовете в момента са по-скоро информационни цели за руснаците, защото на фронтовата линия, освен измислени победи, Русия няма с какво да се похвали“, каза експертът.
Той допълни, че мостът е трудна цел за удар от голямо разстояние, тъй като въпреки размерите си представлява сравнително тесен и ограничен участък. Съоръженията се изграждат с висока устойчивост към технически и температурни въздействия, както и към ракетни удари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Чакайте, и гледайте!!!
19:56 07.10.2026
3 Архитект
Коментиран от #7, #10, #19, #34
19:58 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Умен атлантик
Коментиран от #11
20:00 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Архитект":Пряко попадение на ракета или бомба около тон ще направи мостът на паздерки Какви ги говорите не знам Чудя се какви са тези заключения
Коментиран от #9
20:04 07.10.2026
8 Буздуган
20:06 07.10.2026
9 Умен атлантик
До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Чети коментар 5
20:08 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Умен атлантик
До коментар #5 от "Умен атлантик":Само не разбрах защо са тези минуси??? Не споделяте мнението на украинския експерт Тимочко ???
Коментиран от #16, #23
20:11 07.10.2026
12 Не могат или не искат?
-Защо Русия атакува мостовете в Киев, ако не може да ги разруши
20:11 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 РЕАЛИСТ
Коментиран от #18
20:12 07.10.2026
15 Ами тя Русия колко предупреждаваше
20:12 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Който му трябва мост ще си построи Сега на дневен ред е утилизацията Като му дойде времето ще видим
Коментиран от #22
20:15 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гого
20:17 07.10.2026
21 горски
20:19 07.10.2026
22 Умен атлантик
До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":От коментарите ти стигнах до заключението,че имаш някъф личен проблем с Тимочко.
20:19 07.10.2026
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #11 от "Умен атлантик":Никога не обръщам внимание на тези неща За мен важно е моето мнение Аз знам че съм прав Другото е мнение по въпроса Един тон взрив и мостът не може го възстанови една година Точка по въпроса
Коментиран от #25
20:20 07.10.2026
24 Костадин Костадинов
Коментиран от #26
20:23 07.10.2026
25 Умен атлантик
До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":С риск да бъда досаден:Това заяви украинският военен експерт, военнослужещ и председател на съвета на резервистите от Сухопътните войски Иван Тимочко пред УНИАН.
Коментиран от #31
20:23 07.10.2026
26 А сорчетата тук
До коментар #24 от "Костадин Костадинов":твърдяха че обичал децата?
20:27 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 665
20:31 07.10.2026
29 Вале-каро
20:31 07.10.2026
30 ЗАДАВАТ СЕ ТЪПИ ВЪПРОСИ , НА КОИТО СЕ ОТ
20:32 07.10.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #25 от "Умен атлантик":Не си досаден бе човек Разбирам те Що за експерт може да говори такива небивалици ПЕТ ТОРБИ АМОНИЕВ НИТРАТ И ОТ МОСТА ЩЕ ОСТАНЕ САМО ПУШЕК
20:35 07.10.2026
32 Хмм
20:37 07.10.2026
33 СУТРИНТА В ПЪРВИЯ ДЕН НА ВОЙНАТА ПУТИН
20:38 07.10.2026
34 665
До коментар #3 от "Архитект":3 тона авио бомба ще го изпари моста, ама дори и планираща, пак трябва от около 60км да я пуснеш, което е рисковано. Без риск само с ракета . Обаче ракета с 1тон бойна част струва 3-4 млн. долара пък и са кът такива ракети . За това с дроновете - няма риск, евтини и масово произвеждани.
Коментиран от #38
20:41 07.10.2026
35 Констатация
20:42 07.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Еми защо Украйна атакува Русия
Коментиран от #44
20:51 07.10.2026
38 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #34 от "665":Господине за Русия въпросните милиони въобще не са проблем повярвайте ми За Русия цената няма значение Сега се произвеждат ракети все едно са бонбони Цената е нищожна С една ракета могат да съсипят цяла държава ама моста не могат Хайде малко по сериозно
Коментиран от #39
20:51 07.10.2026
39 665
До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Да да , като бонбони..що така си мислиш?!
Колегата отгоре задава резонния въпрос, защо руснаците не атакуват мостовете по Днепър ? Най логичното в ситуацията -да прекъснеш логистиката на отбраната между реката и фронта. За мен отговорът е щото войната е фалшива. Определени кръгове , във всички страни замесени (Сащ, Русия, Украйна,ЕС, Израел) , я поддържат с основна цел - да ни осмучат парите !
Китай също го устройва и за това не се неси.
Коментиран от #43
21:01 07.10.2026
40 защо
Коментиран от #45
21:02 07.10.2026
41 хаха
1. Северен мост : Автомобилен вантов мост (кабелно-окачен) с масивен 119-метров А-образен пилон.
2. Южен мост : Комбиниран автомобилен и метро мост (линия на метрото минава по него). Той също е вантов мост с един масивен пилон и стоманени въжета (ванти).
3. Подолски мост : Комбиниран автомобилен и метро мост, чийто основен участък над реката е дъгов мост с окачване на стоманени въжета (арка с вантово окачване на пътното легло).
Русия технически може и целенасочено се опитва да нанесе тежки щети на тези мостове чрез атаки по носещите въжета и пилони. Предвид руските въздушни удари срещу Южния и Северния мост в Киев, атаката по тези елементи е съвсем реална заплаха поради следните инженерни и военни съображения:
• Инженерна уязвимост: При вантовите мостове (като Северния и Южния) цялата тежест на пътното платно се държи от стоманените въжета, закотвени в пилона. Прекъсването на значителна част от тези въжета или сериозното повреждане на самия пилон може да доведе до нарушаване на геометрията на моста или дори до пълно срутване на висящия участък.
• Използване на специализирани оръжия: Военни анализи показват, че руските сили използват специализирани кумулативно-режещи боеприпаси при въздушните си удари с дронове и ракети. Тези инженерни заряди са конструирани именно с цел да "прег
21:03 07.10.2026
42 хаха
Кличко изобщо не споделя тезата, че ударите са „само за сплашване“ и нямат ефект. Напротив, в официалните си изявления той използва изключително тежки и алармиращи формулировки:
• „Изключително драматична ситуация“ и „Битка за оцеляване“: Кличко директно обяви пред медиите, че столицата е изправена пред критичен момент. Той подчерта, че интензивните руски удари целенасочено разкъсват критичната инфраструктура, логистиката и жилищните райони на града.
• Призивите за напускане и логистичният хаос: Руските въздушни атаки срещу Южния и Северния мост доведоха до спиране на движението по тях, включително на влаковете на метрото по откритите участъци и наземния транспорт. Това предизвика невиждани задръствания и прекъсна жизненоважни логистични връзки между левия и десния бряг на Днепър. В този контекст, съчетан с ударите по енергийната мрежа, градските власти и чуждите дипломатически мисии открито заговориха за евакуация и призоваха хората да напуснат столицата преди зимата, тъй като нормалното функциониране на града става почти невъзможно.
21:12 07.10.2026
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #39 от "665":За осмукванетоо на парите съм абсолютно съгласен със Вас Така е Има някаква схема Но да се твърди че Русия не може да разруши един мост е некоректно Колкото е по голямо производството толкова по ниска е цената
Коментиран от #49
21:12 07.10.2026
44 Констатация
До коментар #37 от "Еми защо Украйна атакува Русия":Да, бУССР не може да победи Русия, но и дедушка "Путин и Ко" не могат да победят бУССР, тоест, да я принудят да Капитурира!!! Защо Русия Пета година не може да разгроми ВСУ???Причините са комплесни и ние ги знаем - Западната помощ и подкрупа за бУССР, а другата е - Некадърноста и Нерешителноста на Висшето Воено и Политическо ръкводство на Русия и на старчето в Кремъл!
Коментиран от #46
21:13 07.10.2026
45 хаха
До коментар #40 от "защо":В Х се въртят видеа как руските дронове удрят въжетата на мостовете. Властите са забранили минаването по тях. Абе, грам не постигат целите си руснаците. С дронове за по 10-20000 долара парчето спират логистиката по Днепър, от там храна и стоки от първа необходимост за хората, доставки на военните. Щетите са за милиони и искат месеци оправяне в мирно време. Във военно при всекидневни атаки 0 шанс за оправяне. Градът масово се евакуира, местните фабрики остават без работници....
Ако тия неща са безсмислени във военно отношение, не знам кое е.
21:21 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хехе
21:22 07.10.2026
48 Констатация
До коментар #46 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Уви...., Да!!!!!
21:25 07.10.2026
49 665
До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Не съм твърдял такова нещо. Прочети нагоре. Казвам , че тая война не подлежи на военната и исторически логики. Отстрани безпристрастно се вижда, че някакъв масивен фронт се крепи на едно място 5та година вече, с възможно най малко средства. Данъкоплатците от ЛА и като тръгнеш на изток та до Камчатка яко разкешват, докато биват непрестанно облъчвани с пропаганда . Това е положението.
21:29 07.10.2026