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Ударените в Черно море кораби водят към Мансимов и Калкаван
  Тема: Украйна

Ударените в Черно море кораби водят към Мансимов и Калкаван

7 Октомври, 2026 18:02 6 192 51

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  • кораби-
  • дронове

Два търговски кораба бяха поразени край Румъния и България в рамките на два дни. Собствеността им свързва инцидентите с известни турски бизнес фамилии.

Ударените в Черно море кораби водят към Мансимов и Калкаван - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два търговски кораба бяха поразени в Черно море в рамките на два дни, а данните за собствеността им насочват към бизнесмена Мубариз Мансимов и семейство Калкаван. Първият инцидент е станал на 5 октомври край бреговете на Румъния, а вторият – на 6 октомври в българската икономическа зона.

Корабът „Ройад Мамадов“, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, е бил обхванат от пожар, след което е потънал. Съобщено е за двама загинали. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че плавателният съд е бил поразен от руски дрон. Румънските власти потвърдиха пожара, потъването и жертвите, но не посочиха официално причината за инцидента.

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Според Halk TV корабът официално принадлежи на MG Shipping 5 Co Ltd. Търговският му мениджър е Spring Marine Denizcilik, а компанията е свързвана с Palmali Gemicilik ve Acentelik – дружество, което медията посочва като собственост на Мубариз Мансимов. Корабът е превозвал зърно.

Връзката с Мубариз Мансимов

Азербайджанският бизнесмен получава турско гражданство през 2007 г. и приема фамилията Гурбаноглу. Името му дълго време е свързвано с морския транспорт и с притежанието на яхтеното пристанище в Ялъкавак.

Halk TV припомня и твърденията на Седат Пекер, че хотели и предприятия, свързвани с Мансимов, са били отнети от Мехмет Агар. Мансимов е потвърдил тези твърдения с думите „каквото е казал, е вярно“. Срещу бизнесмена е имало и обвинение за подпомагане на ФЕТО, по което той е бил задържан.

Мансимов е разказвал, че при среща с Фетхуллах Гюлен е бил придружаван от Мехмет Агар, а с тях е бил и Ихсан Калкаван. За запознанството си с Агар той е казал:

„Преди около 15 години беше. Беше дошъл в Баку за погребението на Хайдар Алиев. Бизнесменът Юсуф Угур и депутатът Саффет Санджаклъ ми представиха Агар в хотел в Азербайджан. Казаха ми: „Иска да се запознае с теб.“ Така се запознахме.“

Вторият кораб е свързан със семейство Калкаван

На 6 октомври край българските брегове е поразен корабът „Ейбъл“, който според Halk TV е свързан със семейство Калкаван. Плавателният съд е бил ударен от дрон, но не е съобщено какъв товар е превозвал. Българските власти съобщиха, че при атаката срещу два търговски кораба в икономическата зона единият е потънал, а екипажът на „Ейбъл“ е бил спасен.

Бизнес отношенията между семейство Калкаван и Мансимов са известни в морския сектор. През 2012 г. Мансимов е поръчал кораби на компания, свързвана със семейството. След опита за преврат в Турция през 2016 г. срещу Ихсан Калкаван е издадена заповед за задържане по обвинение за членство във ФЕТО.

Двата инцидента са част от поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море, където Русия и Украйна взаимно се обвиняват за ударите. В случая с „Ройад Мамадов“ руската отговорност е заявена от украинския президент, но не е потвърдена от румънските власти. За атаката срещу „Ейбъл“ също няма официално посочен извършител.

Източници: halktv.com.tr


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    19 38 Отговор
    Накрая да не намерят руска връзка на корабите и да си признаят?

    Коментиран от #18, #50

    18:05 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Турско азербайджанската мафия

    80 12 Отговор
    Си разчиства сметките а ние ставаме смешни

    18:07 07.10.2026

  • 4 Констатация

    97 19 Отговор
    Требва да си с тотално промит мозък, за да повярваш на нарко зависимия Клоун!!!! -)))

    Коментиран от #31

    18:07 07.10.2026

  • 5 Някой

    77 4 Отговор
    разбра ли нещо от статията освен че зеленски е посочил кой е виновен а другите които трябва не са доказали,другарката Атанасова както винаги е обективна

    18:08 07.10.2026

  • 6 Пич

    104 8 Отговор
    Кретени.......
    Какво означава - руската отговорност е потвърдена от украинския президент...?!
    Я обяснете...!!!

    Коментиран от #26, #32

    18:08 07.10.2026

  • 7 Руснаците

    66 16 Отговор
    през зимата ще поставят всеки където му е мястото..!

    Коментиран от #16, #21

    18:10 07.10.2026

  • 8 Пламен

    21 61 Отговор
    И турския външен министър е бесен на руснаците заради дроновете.

    Коментиран от #39

    18:10 07.10.2026

  • 9 Башаров и Петров

    55 6 Отговор
    Кога се преИменуваха? Но аз лично видях и Путин с Медведев да плуват около корабите

    Коментиран от #44

    18:12 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гожи

    63 7 Отговор
    Да не се окаже, че мафиоти си разчистват сметките, използвайки ситуацията между Русия и Украйна.

    18:13 07.10.2026

  • 12 ТЕЗИ ТИПОВЕ

    63 6 Отговор
    СА ИЗЯВЕНИ КОНТРАБАНДИСТИ КОРАБОСОБСТВЕНИЦИ. МИТ ЗНАЕ ВСИЧКО ЗА ТЯХ,ТУРЦИЯ ПРОДАВА ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ЧРЕЗ ТЕЗИ.

    18:15 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горски

    78 9 Отговор
    "ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа в размер на 228,7 милиарда евро" и в същото време "Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите".

    Ха да ни е честито новото робство. Лекарите, учениците във Франция, пенсионерите, работещите нямат никакво значение - важни са единствено зеления и хунтата - трябва да имат бентлита, яхти, имения и острови и най-вече златни тоалетни. А Русия ако отпусне милиард за тероризъм в Европа? А? Пак ли ще вряцат в Германия, Франция и Брюксел ? ЕК се превърна в търговец на смърт и тероризъм. Позор ! А за палестинците, ливанците, венецуелците и иранците мълчат като риби тея нищожества .. За тях помощ защо няма ? А?

    18:15 07.10.2026

  • 15 Искам…

    53 3 Отговор
    …да знам реално точно какъв товар е имало на борда на потопените кораби, че са ги бомбили! Истината тука да се каже!

    Коментиран от #23, #33

    18:20 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Съобщил е някакъв зелен

    45 5 Отговор
    Някой вярва ли на тази информация.

    18:22 07.10.2026

  • 18 Мунчо

    9 42 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Руска е.Ква да е?

    18:23 07.10.2026

  • 19 Скоро

    10 47 Отговор
    Ще видите сателитнитната информация и ще се разбере, че русия е поразила корабите.

    Коментиран от #24, #40

    18:25 07.10.2026

  • 20 Хмм

    49 7 Отговор
    на румънците им взривиха пристанището, тя набързо обвини Русия, сега мълчи

    18:27 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вече я има

    11 11 Отговор

    До коментар #19 от "Скоро":

    Сателитна информация е предоставена.Пиги що мълчи?

    18:37 07.10.2026

  • 25 До Военноморското училище

    15 4 Отговор
    Колко е дълбоко на 80 мили от нашия бряг при нос Св.Атанас ? 100-200 метра сигурно Не може ли подводница да слезе долу?

    Коментиран от #27, #38, #48

    18:45 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    17 1 Отговор

    До коментар #25 от "До Военноморското училище":

    Откъде подводница?

    18:51 07.10.2026

  • 28 Бой по руските

    5 18 Отговор
    Каски това трябва.Чий е кораба и зр.локуми не са нужни.

    18:51 07.10.2026

  • 29 Избори

    7 25 Отговор
    За всички замесени май ще е най-приемливо да се потърси отговорност от И И, в краен случай от извънземни. Ако Путин не беше разпалил войната, животът щеше да бъде различен за милиони страдащи.

    Коментиран от #46

    18:53 07.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Морски

    27 2 Отговор

    До коментар #15 от "Искам…":

    Ами смятай какъв товар е имал оня де след удара се е пръснал на три парчета след взрив видян от мили далечина и изчезнал за 2-3 минути,плавайки с курс към Украйна,а от екипажа му дори парцал не откриха...

    19:04 07.10.2026

  • 34 Розовото пони зеля

    17 3 Отговор
    Потъналия кораб е бил пълен с буркани с лютеница, та затова е потънал, при удара лютеницата се е разтръскала и се е взривила и кораба е потънал за минути.

    19:08 07.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гост

    20 3 Отговор
    "Володимир Зеленски заяви..."- това звучи като една баба каза на пазара...!

    19:10 07.10.2026

  • 37 Розовото пони зеля

    15 2 Отговор
    Потъналия кораб е бил пълен с буркани с лютеница, та затова е потънал, при удара лютеницата се е разтръскала и се е взривила и кораба е потънал за минути. Така знаем руснаците удариха фабриката за пюрета и бурканчетата гърмяха 3 дена и почти разрушиха квартала, много са опасни тия здравословни храни.

    19:10 07.10.2026

  • 38 665

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "До Военноморското училище":

    И като слезе подводницата, какво ще прави долу - ще гледат през прозореца ли ?

    19:12 07.10.2026

  • 39 Ха ха

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Бесен,ама не е още обесен.Да не излезе,че Ердоган и сие си разчистват сметките с ФЕТО,а България само предлага тепиха .

    19:13 07.10.2026

  • 40 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Скоро":

    Сега я монтират или какво?

    19:15 07.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ихтиандър

    9 1 Отговор
    На каква дълбочина е потънал кораба,или е следствена тайна?Или и това не знаят.Чета,слушам изказвания и впечатлението е,че никой нищо не знае.А космонафтите от МКС казаха,че от експлозията до изчезването на кораба са изминали 3 минути.От наши брегови станции се следи целия трафик в половината Черно море.Денонощно.

    Коментиран от #51

    19:18 07.10.2026

  • 44 Леле, леле

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Башаров и Петров":

    единият кроул, другият бътерфлай, но кой точно, какъв стип е порзвал остава загадка ... Зазделителната способност на средството за наблюдение била недостатъчна!

    19:26 07.10.2026

  • 45 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Единият не знам какво е превозвал но направо се е изпарил

    19:27 07.10.2026

  • 46 МОЛЯ РЕДАКЦИЯТА

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Избори":

    НА ФАКТИ ДА ИЗИСКВА КОМЕНТИРАЩИТЕ ДА СИ СВАЛЯТ ТЕНДЖЕРИТЕ ОТ ГЛАВИТЕ
    ТАКА ЩЕ УВАЖАТ ИНТЕЛЕКТА НА ДРУГИТЕ А И ТЕ САМИТЕ НЯМА ДА ИЗГЛЕЖДАТ ТОЛКОЗ ТЪПО

    19:30 07.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "До Военноморското училище":

    Над 1500 метра е дълбоко морето.

    19:31 07.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Ама всъщност по народността на мансимов може да се съди, че е работил за руснаците и е превозвал техни товари. Азербайджанец е. Турците също така не се славят да са много в добри отношения с Украйна откъм бизнес, но, виж, за Русия Ердоган е сред подръжниците й.
    Като са стигнали до собствениците, защо не се изнася чий е бил товарът? Ако е украински, то ясно ще го ударят руснаците. Ако е руски, то ще е откъм украинците атаката.

    19:36 07.10.2026

  • 51 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ихтиандър":

    Според гугъл в този участък 1000-1800м. Почти 0 шанс да бъдат извадени останки от дъното. Нямаме такава дълбоководна техника.

    Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България, на около 70–80 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас. В този сектор на Черно море, отдалечен на над 130–150 км от брега, континенталният шелф отдавна е преминал в континентален склон и дълбочините варират рязко в диапазона от 1000 до над 1500–1800 метра.

    19:41 07.10.2026

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