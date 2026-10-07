Ударените в Черно море кораби водят към Мансимов и Калкаван

Два търговски кораба бяха поразени в Черно море в рамките на два дни, а данните за собствеността им насочват към бизнесмена Мубариз Мансимов и семейство Калкаван. Първият инцидент е станал на 5 октомври край бреговете на Румъния, а вторият – на 6 октомври в българската икономическа зона.
Корабът „Ройад Мамадов“, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, е бил обхванат от пожар, след което е потънал. Съобщено е за двама загинали. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че плавателният съд е бил поразен от руски дрон. Румънските власти потвърдиха пожара, потъването и жертвите, но не посочиха официално причината за инцидента.
Според Halk TV корабът официално принадлежи на MG Shipping 5 Co Ltd. Търговският му мениджър е Spring Marine Denizcilik, а компанията е свързвана с Palmali Gemicilik ve Acentelik – дружество, което медията посочва като собственост на Мубариз Мансимов. Корабът е превозвал зърно.
Връзката с Мубариз Мансимов
Азербайджанският бизнесмен получава турско гражданство през 2007 г. и приема фамилията Гурбаноглу. Името му дълго време е свързвано с морския транспорт и с притежанието на яхтеното пристанище в Ялъкавак.
Halk TV припомня и твърденията на Седат Пекер, че хотели и предприятия, свързвани с Мансимов, са били отнети от Мехмет Агар. Мансимов е потвърдил тези твърдения с думите „каквото е казал, е вярно“. Срещу бизнесмена е имало и обвинение за подпомагане на ФЕТО, по което той е бил задържан.
Мансимов е разказвал, че при среща с Фетхуллах Гюлен е бил придружаван от Мехмет Агар, а с тях е бил и Ихсан Калкаван. За запознанството си с Агар той е казал:„Преди около 15 години беше. Беше дошъл в Баку за погребението на Хайдар Алиев. Бизнесменът Юсуф Угур и депутатът Саффет Санджаклъ ми представиха Агар в хотел в Азербайджан. Казаха ми: „Иска да се запознае с теб.“ Така се запознахме.“
Вторият кораб е свързан със семейство Калкаван
На 6 октомври край българските брегове е поразен корабът „Ейбъл“, който според Halk TV е свързан със семейство Калкаван. Плавателният съд е бил ударен от дрон, но не е съобщено какъв товар е превозвал. Българските власти съобщиха, че при атаката срещу два търговски кораба в икономическата зона единият е потънал, а екипажът на „Ейбъл“ е бил спасен.
Бизнес отношенията между семейство Калкаван и Мансимов са известни в морския сектор. През 2012 г. Мансимов е поръчал кораби на компания, свързвана със семейството. След опита за преврат в Турция през 2016 г. срещу Ихсан Калкаван е издадена заповед за задържане по обвинение за членство във ФЕТО.
Двата инцидента са част от поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море, където Русия и Украйна взаимно се обвиняват за ударите. В случая с „Ройад Мамадов“ руската отговорност е заявена от украинския президент, но не е потвърдена от румънските власти. За атаката срещу „Ейбъл“ също няма официално посочен извършител.
Източници: halktv.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #18, #50
18:05 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Турско азербайджанската мафия
18:07 07.10.2026
4 Констатация
Коментиран от #31
18:07 07.10.2026
5 Някой
18:08 07.10.2026
6 Пич
Какво означава - руската отговорност е потвърдена от украинския президент...?!
Я обяснете...!!!
Коментиран от #26, #32
18:08 07.10.2026
7 Руснаците
Коментиран от #16, #21
18:10 07.10.2026
8 Пламен
Коментиран от #39
18:10 07.10.2026
9 Башаров и Петров
Коментиран от #44
18:12 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гожи
18:13 07.10.2026
12 ТЕЗИ ТИПОВЕ
18:15 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Горски
Ха да ни е честито новото робство. Лекарите, учениците във Франция, пенсионерите, работещите нямат никакво значение - важни са единствено зеления и хунтата - трябва да имат бентлита, яхти, имения и острови и най-вече златни тоалетни. А Русия ако отпусне милиард за тероризъм в Европа? А? Пак ли ще вряцат в Германия, Франция и Брюксел ? ЕК се превърна в търговец на смърт и тероризъм. Позор ! А за палестинците, ливанците, венецуелците и иранците мълчат като риби тея нищожества .. За тях помощ защо няма ? А?
18:15 07.10.2026
15 Искам…
Коментиран от #23, #33
18:20 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Съобщил е някакъв зелен
18:22 07.10.2026
18 Мунчо
До коментар #1 от "Някой":Руска е.Ква да е?
18:23 07.10.2026
19 Скоро
Коментиран от #24, #40
18:25 07.10.2026
20 Хмм
18:27 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Вече я има
До коментар #19 от "Скоро":Сателитна информация е предоставена.Пиги що мълчи?
18:37 07.10.2026
25 До Военноморското училище
Коментиран от #27, #38, #48
18:45 07.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факт
До коментар #25 от "До Военноморското училище":Откъде подводница?
18:51 07.10.2026
28 Бой по руските
18:51 07.10.2026
29 Избори
Коментиран от #46
18:53 07.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Морски
До коментар #15 от "Искам…":Ами смятай какъв товар е имал оня де след удара се е пръснал на три парчета след взрив видян от мили далечина и изчезнал за 2-3 минути,плавайки с курс към Украйна,а от екипажа му дори парцал не откриха...
19:04 07.10.2026
34 Розовото пони зеля
19:08 07.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гост
19:10 07.10.2026
37 Розовото пони зеля
19:10 07.10.2026
38 665
До коментар #25 от "До Военноморското училище":И като слезе подводницата, какво ще прави долу - ще гледат през прозореца ли ?
19:12 07.10.2026
39 Ха ха
До коментар #8 от "Пламен":Бесен,ама не е още обесен.Да не излезе,че Ердоган и сие си разчистват сметките с ФЕТО,а България само предлага тепиха .
19:13 07.10.2026
40 Само питам
До коментар #19 от "Скоро":Сега я монтират или какво?
19:15 07.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ихтиандър
Коментиран от #51
19:18 07.10.2026
44 Леле, леле
До коментар #9 от "Башаров и Петров":единият кроул, другият бътерфлай, но кой точно, какъв стип е порзвал остава загадка ... Зазделителната способност на средството за наблюдение била недостатъчна!
19:26 07.10.2026
45 Хохо Бохо
19:27 07.10.2026
46 МОЛЯ РЕДАКЦИЯТА
До коментар #29 от "Избори":НА ФАКТИ ДА ИЗИСКВА КОМЕНТИРАЩИТЕ ДА СИ СВАЛЯТ ТЕНДЖЕРИТЕ ОТ ГЛАВИТЕ
ТАКА ЩЕ УВАЖАТ ИНТЕЛЕКТА НА ДРУГИТЕ А И ТЕ САМИТЕ НЯМА ДА ИЗГЛЕЖДАТ ТОЛКОЗ ТЪПО
19:30 07.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 койдазнай
До коментар #25 от "До Военноморското училище":Над 1500 метра е дълбоко морето.
19:31 07.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 хаха
До коментар #1 от "Някой":Ама всъщност по народността на мансимов може да се съди, че е работил за руснаците и е превозвал техни товари. Азербайджанец е. Турците също така не се славят да са много в добри отношения с Украйна откъм бизнес, но, виж, за Русия Ердоган е сред подръжниците й.
Като са стигнали до собствениците, защо не се изнася чий е бил товарът? Ако е украински, то ясно ще го ударят руснаците. Ако е руски, то ще е откъм украинците атаката.
19:36 07.10.2026
51 хаха
До коментар #43 от "Ихтиандър":Според гугъл в този участък 1000-1800м. Почти 0 шанс да бъдат извадени останки от дъното. Нямаме такава дълбоководна техника.
Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България, на около 70–80 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас. В този сектор на Черно море, отдалечен на над 130–150 км от брега, континенталният шелф отдавна е преминал в континентален склон и дълбочините варират рязко в диапазона от 1000 до над 1500–1800 метра.
19:41 07.10.2026