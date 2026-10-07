Ударените в Черно море кораби водят към Мансимов и Калкаван

Два търговски кораба бяха поразени в Черно море в рамките на два дни, а данните за собствеността им насочват към бизнесмена Мубариз Мансимов и семейство Калкаван. Първият инцидент е станал на 5 октомври край бреговете на Румъния, а вторият – на 6 октомври в българската икономическа зона.

Корабът „Ройад Мамадов“, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, е бил обхванат от пожар, след което е потънал. Съобщено е за двама загинали. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че плавателният съд е бил поразен от руски дрон. Румънските власти потвърдиха пожара, потъването и жертвите, но не посочиха официално причината за инцидента.

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Според Halk TV корабът официално принадлежи на MG Shipping 5 Co Ltd. Търговският му мениджър е Spring Marine Denizcilik, а компанията е свързвана с Palmali Gemicilik ve Acentelik – дружество, което медията посочва като собственост на Мубариз Мансимов. Корабът е превозвал зърно.

Връзката с Мубариз Мансимов

Азербайджанският бизнесмен получава турско гражданство през 2007 г. и приема фамилията Гурбаноглу. Името му дълго време е свързвано с морския транспорт и с притежанието на яхтеното пристанище в Ялъкавак.

Halk TV припомня и твърденията на Седат Пекер, че хотели и предприятия, свързвани с Мансимов, са били отнети от Мехмет Агар. Мансимов е потвърдил тези твърдения с думите „каквото е казал, е вярно“. Срещу бизнесмена е имало и обвинение за подпомагане на ФЕТО, по което той е бил задържан.

Мансимов е разказвал, че при среща с Фетхуллах Гюлен е бил придружаван от Мехмет Агар, а с тях е бил и Ихсан Калкаван. За запознанството си с Агар той е казал:

Вторият кораб е свързан със семейство Калкаван

„Преди около 15 години беше. Беше дошъл в Баку за погребението на Хайдар Алиев. Бизнесменът Юсуф Угур и депутатът Саффет Санджаклъ ми представиха Агар в хотел в Азербайджан. Казаха ми: „Иска да се запознае с теб.“ Така се запознахме.“

На 6 октомври край българските брегове е поразен корабът „Ейбъл“, който според Halk TV е свързан със семейство Калкаван. Плавателният съд е бил ударен от дрон, но не е съобщено какъв товар е превозвал. Българските власти съобщиха, че при атаката срещу два търговски кораба в икономическата зона единият е потънал, а екипажът на „Ейбъл“ е бил спасен.

Бизнес отношенията между семейство Калкаван и Мансимов са известни в морския сектор. През 2012 г. Мансимов е поръчал кораби на компания, свързвана със семейството. След опита за преврат в Турция през 2016 г. срещу Ихсан Калкаван е издадена заповед за задържане по обвинение за членство във ФЕТО.

Двата инцидента са част от поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море, където Русия и Украйна взаимно се обвиняват за ударите. В случая с „Ройад Мамадов“ руската отговорност е заявена от украинския президент, но не е потвърдена от румънските власти. За атаката срещу „Ейбъл“ също няма официално посочен извършител.

Източници: halktv.com.tr