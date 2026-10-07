MotoGP с мащабна реформа от 2027 година

Ръководството на MotoGP обяви пълна реорганизация на състезателния формат в Кралския клас, която ще влезе в сила от сезон 2027. Главната промяна предвижда въвеждането на две отделни квалификационни сесии – една за съботното спринтово състезание и втора за основната неделна надпревара, по аналогия с етапите със спринт във Формула 1.

За разлика от F1 обаче, в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта спринтови стартове се провеждат във всеки един от планираните 22 състезателни уикенда от календара.

Програма и структура на състезателния уикенд от 2027 година:

Петък:

Първа свободна тренировка (FP1): 45 минути

Втора свободна тренировка (FP2): 30 минути

Квалификация за спринта (Sprint Qualifying): 15 минути с участието на всички пилоти

Сложната досега система, при която резултатите от петъчната тренировка определяха директните участници във втория сегмент на квалификацията, официално отпада.

Събота:

Трета свободна тренировка (FP3): 20 минути

Квалификация за основното състезание: Първи сегмент (Q1): 15 минути с участието на всички пилоти Втори сегмент (Q2): 15 минути за най-бързите 12 пилота

Спринтово състезание: Стартовата решетка се определя от квалификацията в петък

Неделя:

Основно състезание: Провежда се в неделния ден, като стартовата подредба се определя от съботната квалификация.