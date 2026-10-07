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MotoGP с мащабна реформа от 2027 година

MotoGP с мащабна реформа от 2027 година

7 Октомври, 2026 20:08 521 0

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Въвеждат две квалификации през състезателния уикенд

MotoGP с мащабна реформа от 2027 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на MotoGP обяви пълна реорганизация на състезателния формат в Кралския клас, която ще влезе в сила от сезон 2027. Главната промяна предвижда въвеждането на две отделни квалификационни сесии – една за съботното спринтово състезание и втора за основната неделна надпревара, по аналогия с етапите със спринт във Формула 1.

За разлика от F1 обаче, в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта спринтови стартове се провеждат във всеки един от планираните 22 състезателни уикенда от календара.

Програма и структура на състезателния уикенд от 2027 година:

Петък:

  • Първа свободна тренировка (FP1): 45 минути

  • Втора свободна тренировка (FP2): 30 минути

  • Квалификация за спринта (Sprint Qualifying): 15 минути с участието на всички пилоти

Сложната досега система, при която резултатите от петъчната тренировка определяха директните участници във втория сегмент на квалификацията, официално отпада.

Събота:

  • Трета свободна тренировка (FP3): 20 минути

  • Квалификация за основното състезание:

    • Първи сегмент (Q1): 15 минути с участието на всички пилоти

    • Втори сегмент (Q2): 15 минути за най-бързите 12 пилота

  • Спринтово състезание: Стартовата решетка се определя от квалификацията в петък

Неделя:

  • Основно състезание: Провежда се в неделния ден, като стартовата подредба се определя от съботната квалификация.


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