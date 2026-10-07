MotoGP с мащабна реформа от 2027 година

Ръководството на MotoGP обяви пълна реорганизация на състезателния формат в Кралския клас, която ще влезе в сила от сезон 2027. Главната промяна предвижда въвеждането на две отделни квалификационни сесии – една за съботното спринтово състезание и втора за основната неделна надпревара, по аналогия с етапите със спринт във Формула 1.
За разлика от F1 обаче, в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта спринтови стартове се провеждат във всеки един от планираните 22 състезателни уикенда от календара.
Програма и структура на състезателния уикенд от 2027 година:
Петък:
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Първа свободна тренировка (FP1): 45 минути
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Втора свободна тренировка (FP2): 30 минути
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Квалификация за спринта (Sprint Qualifying): 15 минути с участието на всички пилоти
Сложната досега система, при която резултатите от петъчната тренировка определяха директните участници във втория сегмент на квалификацията, официално отпада.
Събота:
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Трета свободна тренировка (FP3): 20 минути
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Квалификация за основното състезание:
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Първи сегмент (Q1): 15 минути с участието на всички пилоти
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Втори сегмент (Q2): 15 минути за най-бързите 12 пилота
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Спринтово състезание: Стартовата решетка се определя от квалификацията в петък
Неделя:
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Основно състезание: Провежда се в неделния ден, като стартовата подредба се определя от съботната квалификация.
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