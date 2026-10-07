Унгария даде зелена светлина за два преговорни клъстера на Украйна

Унгария даде зелена светлина в рамките на COREPER за преговорните позиции по два клъстера от процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Става дума за клъстер 2 „Вътрешен пазар“ и клъстер 3 „Конкурентоспособност и приобщаващ растеж“, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

„Процесът по присъединяването на Украйна към ЕС напредва стъпка по стъпка. Украйна и Унгария правят крачки една към друга и към европейското единство заедно“, написа Сибига. Той благодари на Анита Орбан за съвместната работа, която по думите му е в интерес на двете приятелски държави и на силна Европа.

Образователните права са част от договореностите

Сибига свърза решението с внесения във Върховната рада законопроект за гарантиране на образователните права на коренните народи и на лицата, принадлежащи към национални малцинства. Текстът е одобрен от съответната парламентарна комисия.

Председателят на парламентарната комисия по образование, наука и иновации Сергей Бабак заявява, че инициативата трябва да регулира правата на общностите, чиито езици са официални езици на Европейския съюз. По думите му законопроектът изпълнява важна част от ангажиментите на Украйна по европейската интеграция.

Темата за езиковите и образователните права на унгарското малцинство в Украйна от месеци е сред пречките пред напредъка на преговорите. Подкрепата на Будапеща в COREPER премахва блокажа на този етап, но не означава автоматично официално откриване на двата клъстера.

Парламентът се връща към работа на 12 октомври

Председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук съобщава, че парламентът ще възобнови работата си на 12 октомври. Сред въпросите, които се очаква да бъдат разгледани, са законопроекти, свързани с европейската интеграция и с по-нататъшното придвижване на преговорите с ЕС.

Според информация на „Европейска правда“ след решението на COREPER предстои подготовка и одобрение на общите преговорни позиции на държавите членки. Едва след това може да бъде свикана междуправителствена конференция, на която клъстерите да бъдат открити официално. Очакванията са процедурата да продължи през следващите дни, ако украинският парламент приеме необходимите промени в образователното законодателство.

Източници: ukrinform.net, eurointegration.com.ua