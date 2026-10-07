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Унгария даде зелена светлина за два преговорни клъстера на Украйна
  Тема: Украйна

Унгария даде зелена светлина за два преговорни клъстера на Украйна

7 Октомври, 2026 20:04 953 24

  • украйна-
  • унгария-
  • европейски съюз-
  • преговори за членство-
  • национални малцинства-
  • андрий сибига

Темата за езиковите и образователните права на унгарското малцинство в Украйна от месеци е сред пречките пред напредъка на преговорите

Унгария даде зелена светлина за два преговорни клъстера на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария даде зелена светлина в рамките на COREPER за преговорните позиции по два клъстера от процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Става дума за клъстер 2 „Вътрешен пазар“ и клъстер 3 „Конкурентоспособност и приобщаващ растеж“, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

„Процесът по присъединяването на Украйна към ЕС напредва стъпка по стъпка. Украйна и Унгария правят крачки една към друга и към европейското единство заедно“, написа Сибига. Той благодари на Анита Орбан за съвместната работа, която по думите му е в интерес на двете приятелски държави и на силна Европа.

Образователните права са част от договореностите

Сибига свърза решението с внесения във Върховната рада законопроект за гарантиране на образователните права на коренните народи и на лицата, принадлежащи към национални малцинства. Текстът е одобрен от съответната парламентарна комисия.

Председателят на парламентарната комисия по образование, наука и иновации Сергей Бабак заявява, че инициативата трябва да регулира правата на общностите, чиито езици са официални езици на Европейския съюз. По думите му законопроектът изпълнява важна част от ангажиментите на Украйна по европейската интеграция.

Темата за езиковите и образователните права на унгарското малцинство в Украйна от месеци е сред пречките пред напредъка на преговорите. Подкрепата на Будапеща в COREPER премахва блокажа на този етап, но не означава автоматично официално откриване на двата клъстера.

Парламентът се връща към работа на 12 октомври

Председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук съобщава, че парламентът ще възобнови работата си на 12 октомври. Сред въпросите, които се очаква да бъдат разгледани, са законопроекти, свързани с европейската интеграция и с по-нататъшното придвижване на преговорите с ЕС.

Според информация на „Европейска правда“ след решението на COREPER предстои подготовка и одобрение на общите преговорни позиции на държавите членки. Едва след това може да бъде свикана междуправителствена конференция, на която клъстерите да бъдат открити официално. Очакванията са процедурата да продължи през следващите дни, ако украинският парламент приеме необходимите промени в образователното законодателство.

Източници: ukrinform.net, eurointegration.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    12 4 Отговор
    ЕССР по пътя на СССР-а.

    20:10 07.10.2026

  • 2 работата ОТИВА КЪМ

    13 3 Отговор
    ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА ! УКРАЙНА КАТО ФАШИСТКА ДЪРЖАВА Е ПОДКРЕПЯНА ДРУЖНО ОТ ВСИЧКИ ФАШИСТИ В ЕС - ТОВА ЩЕ ПРИНУДИ РУСИЯ ДА ХВЪРЛИ ВСИЧКИ АТОМИ ПРОТИВ ФАШИЗМА !

    Коментиран от #4

    20:11 07.10.2026

  • 3 Тодор Колев

    10 2 Отговор
    В Германия дизелака удари 3 еврака..! А в Украйна унгарското малцинство ще има права..! Тук трезвен човек изобщо влиза ли да чете и мисли или само за забавление..?

    Коментиран от #9

    20:11 07.10.2026

  • 4 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "работата ОТИВА КЪМ":

    Ще погинат сумати путинофили.

    20:13 07.10.2026

  • 5 Мунчо и другите кандидат президенти

    3 7 Отговор
    Ние искаме Мацква!

    20:13 07.10.2026

  • 6 С интерес

    4 2 Отговор
    Кой е този до Кая с физиономията на футболист даващ интервю за чужда медия? Сибига е ясен, другият?

    Коментиран от #22, #24

    20:14 07.10.2026

  • 7 усс.ран русофил

    3 4 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    20:14 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ........–

    4 2 Отговор
    БГ евр(Е)оатлантиците преди мен :

    ЛОШО НИ Е !

    20:16 07.10.2026

  • 11 Тръмп предложи сделка на Брюксел

    1 1 Отговор
    България излиза от ЕС и НАТО и я дава на путен, вместо това Украйна влиза в ЕС и НАТО!
    Смята, че така е честно и справедливо!

    20:19 07.10.2026

  • 12 Горски

    11 2 Отговор
    Отлично вървят за Зеления наркоман и корумпираните"елити" на НПО тумора. Ще краднат още 75 милиарда обшествени пари. Не знам как изобщо може да се отървем от този соросоиден тумор при положение, че се захранва с такива огромни парични потоци обществени пари. Зеленски за 1 година обикаля 3 пъти света да иска пари и харчи повече гориво от ввс на Украйна сигурно. От над 50 милиона Украйна сега е под 25 ! Това е отлично постижение по високите западни стандарти и цености! За какво си мислите че западния "елит" от време на време отскача с влаковете в Киев. Ами да си приберат рушветите. Подкрепа било 90 милиарда после 3 милиарда. Подкрепете вашите граждани на ЕС,какво сте се влюбили в Украйна? Ама сигурно някой друг милиард се лепи по пръстите на политиците грабейки парите на народа си. По проекта Юкрейн ис Ю на Блек Рок. Планирано грабене на над 400 милиарда. Логично сриване и изкупуване на индустрията от същите прайвит кепитъл групи. Колко му е да си купиш корумпетата от Еврокомисията, която никой не е избирал демократично.

    20:20 07.10.2026

  • 13 Пич

    12 2 Отговор
    Знаете ли защо толкова настояват тъпите Урсулианци...?!
    Защото ако приемат Украйна в ЕС, дълговете на Украйна стават дългове на ЕС, ония няма да връщат нищо, но и никой няма да рови в гепеното от Урсулианците!!!
    Схващате ли това какъв камък ще ни върже...?! Трябва бързо да бягаме от ЕС!!!

    20:21 07.10.2026

  • 14 Пълен абсурд е относно Украйна

    11 2 Отговор
    Да се говори даже за европейска интеграция и по-нататъшното придвижване на преговорите с ЕС. Невероятна сган е окупирала Европа и спирка няма в кретенията си

    20:28 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пълен абсурд е всичко относно Украйна

    8 2 Отговор
    Значи трябвало да се "регулират" правата на общностите, чиито езици били официални езици на Европейския съюз а относно другите общности НЕ .... за тях може и концлагер... четете ли хора за какво иде реч? Друг е въпроса, че и до сега ЕК и ЕС са подкрепяли държава която е нарушавала основни постулати на ООН за малцинствата и самоопределението, гражданските права и демократични принципи

    20:36 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Никакво одобрение

    4 1 Отговор
    за "общи преговорни позиции" на държавите членки. Българското правителство разум трябва да прояви и задължително да наложи вето на този абсурд. А не искат ли урсулайките и директно в Еврозоната и Шенген да ги вкарат тея нацисти и дълговете им да поемат ? ..

    20:51 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Жан-Ноел Баро

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "С интерес":

    Жан-Ноел Баро

    21:06 07.10.2026

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