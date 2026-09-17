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Politico: Инициативите на Урсула фон дер Лайен за сигурност дразнят НАТО

Politico: Инициативите на Урсула фон дер Лайен за сигурност дразнят НАТО

17 Септември, 2026 06:30, обновена 17 Септември, 2026 06:39 789 19

  • нато-
  • урсула фон дер лайен-
  • сигурност-
  • китай-
  • сащ-
  • тръмп-
  • си дзинпин-
  • северна корея

Съюзниците на САЩ в Източна Азия са притеснени от готвените разговори между Тръмп и Си Дзинпин. Сестрата на Ким: Ядреният статут на КНДР е необратим

Politico: Инициативите на Урсула фон дер Лайен за сигурност дразнят НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Глобалната архитектура за сигурност преминава през дълбоки трусове, предизвикани от стремежа на Европа за стратегическа автономия, непредвидимата дипломация на САЩ и твърдия ядрен курс на Северна Корея.

Новите предложения на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за засилване на ролята на ЕС в отбраната разпалиха стара институционална война с НАТО. По информация на Politico, инициативите за създаване на „Европейски съвет за сигурност“ и извънреден протокол, подобен на Член 4 от договора на Алианса, се разглеждат от висши дипломати като рисковано дублиране на функции. Критиците предупреждават, че подобни стъпки изпращат сигнал за нерелевантност на НАТО, без реално да увеличават отбранителните способности на континента срещу хибридните заплахи от Русия.

В същия момент погледът на международната общност е насочен към Азия, където се очаква ключова среща на върха. Агенция Reuters разкри, че сред регионалните съюзници на Вашингтон цари засилено напрежение заради очакваните разговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Основните опасения в Токио и Тайпе са свързани с „изкушението“ на Тръмп да смекчи твърдата позиция на САЩ по отношение на Тайван в замяна на мащабни икономически отстъпки и търговски сделки с Пекин. Подобен ход би променил драстично баланса на силите в Индо-Тихоокеанския регион.

На този фон Пхенян категорично затвори вратата за всякакви преговори по отношение на оръжейния си арсенал. Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун – Ким Йо-чен, направи остро изявление, цитирано от Централната телеграфна агенция на Корея. Тя нарече „жалка мечта“ всяко очакване или международен натиск за промяна на ядрения статут на КНДР. По думите ѝ ядреният статут на страната е „абсолютен и необратим“, като е трайно фиксиран както физически, така и юридически.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1001

    13 1 Отговор
    На снимката един посредствен чичко и една бабичка с амнезия!

    Коментиран от #7

    06:42 17.09.2026

  • 3 Затова

    11 2 Отговор
    махнете бабичката !

    06:43 17.09.2026

  • 4 Какви

    12 3 Отговор
    Отбранителни способности бе?
    ЕС са едни пудели без нищо, освен с безмислени и морално остарели оръжия на говедарите, които претърпяха пълно фиаско навсякъде, където ги потребяват за война!

    06:44 17.09.2026

  • 5 хехе

    12 1 Отговор
    Специалистката по вагинална сухота ще закопае окончателно ЕС.

    06:44 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На Урсула тойбоя

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "1001":

    Нема ми закачаш гаджето, че ще те шамаросвам! Може и да е пресъхнАла, ма като плюнем си работи екстра!

    06:46 17.09.2026

  • 8 Оня

    6 1 Отговор
    Еииии много и се кефя на тая женица, блестящо се справя! Със сигурност вече е измислила и опелото на ЕС!

    06:48 17.09.2026

  • 9 Уффф

    9 1 Отговор
    Европа е несъстоятелна. Трябва да избира дали да бъде под САЩ или под Русия.

    06:48 17.09.2026

  • 10 Мда

    10 1 Отговор
    Урсула заедно с цялата шайка трябва да бъде съдена! Фашата която разсипа Европа

    06:55 17.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити

    2 0 Отговор
    НАТО са само едни чиновници.

    07:08 17.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Оня

    0 0 Отговор
    Абе гледам го тоя колоездача и ми се ще да си го представя с автомат! Ама нещо не се получава, знаете ли къде го крие ,щото аз имам едни подозрения?

    07:13 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЛОНДОНСКИТЕ ЕВРЕИ

    2 0 Отговор
    Закопаха Европа отново, а Урсула и Рюте гьоя са просто работници изпълнители.

    07:14 17.09.2026

  • 19 ЗА УРСУЛА Е ВАЖНО

    1 0 Отговор
    До последно да налага зелената измама докато Европа се деинструализира и да не позволява да се възстановят връзките с Русия. Урсула цели унищожаването на Европа.

    07:22 17.09.2026