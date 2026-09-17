САЩ удължиха отказа на визи за палестинските лидери, спъват Абас за ООН

Геополитическата ситуация в Близкия изток продължава да се заплита, след като водещите играчи в региона предприеха нови безкомпромисни административни и правни мерки. В навечерието на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Държавният департамент на САЩ официално обяви, че удължава санкциите, с които се отказват визи на официални лица от Палестинската национална администрация (ПНА) и членове на Организацията за освобождение на Палестина (ООП).

Според информация на Reuters, това решение блокира възможността на палестинския президент Махмуд Абас и неговата делегация да присъстват лично на международния форум. Администрацията на Белия дом аргументира налагането на ограниченията с аргумента, че Рамала нарушава американското законодателство, като продължава да води правни стъпки срещу Израел в Международния наказателен съд (МНС) и Международния съд на ООН, вместо да реформира институциите си и да търси мирни преговори.

Паралелно с това, израелският премиер Бенямин Нетаняху предизвика мащабни дебати с радикално вътрешнополитическо предложение. В официално изявление в социалната мрежа X, цитирано от The Times of Israel, Нетаняху обяви, че ще внесе законопроект за отнемане на израелското гражданство на лица, които „клеветят“ и злепоставят Въоръжените сили на Израел (IDF) в чужбина.

„Мястото им не е сред нас. Ще ги ударим както по гражданството, така и по джоба“, категоричен бе министър-председателят. Новата законова инициатива предвижда също така и драстично увеличение – до 20 пъти – на финансовите глоби и обезщетения при дела за уронване престижа на армията.

Повод за острата реакция на израелските власти стана документалният филм „NAZA“, режисиран от израелски журналисти, който спечели награда на филмовия фестивал във Венеция. Лентата обвинява армията в системни цивилни жертви в Газа чрез използването на изкуствен интелект – твърдения, които военното командване на Израел категорично отхвърли като неверни. По данни на The Jerusalem Post, министърът на културата Мики Зохар вече официално е поискал от разузнаването Шин Бет да разследва източниците на информация за филма, определяйки работата на авторите като „акт на държавна измяна“.

Експертите по международна сигурност отбелязват, че тези едновременни ходове на Вашингтон и Тел Авив засилват дипломатическата изолация на палестинското ръководство, но същевременно поставят под сериозен натиск вътрешната опозиция и правозащитните организации в самия Израел.