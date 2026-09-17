Парламентът решава за равенството между мъжете и жените в ръководствата

Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете влизат за окончателно гласуване в пленарната зала на парламента.
С тях се цели въвеждане на равенство между мъжете и жените на ръководни постове, като промените се налагат заради европейски директиви, припомня БНТ. С текстовете се въвежда изискване нежният пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, със и без изпълнителни функции.
Депутатите ще разгледат и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за електронната идентификация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 авантгард
Не пола, а качествата са значими.
07:45 17.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А защо само в ръководствата?
Иначе нещо на дискриминация бие.
07:46 17.09.2026
7 Пич
Дем ек, ня коя жена може да бъде потъ па има ло умна от Урсула и Кая на куп, но ще има квота да командва държавата.....???!!!
И докъде доведе това ЕС???!!!
Радев истите се оказаха потъ пи и безх арактернипод ло ги на Урсули анците дори и от Борисов и Коко рчо!!!
07:47 17.09.2026
8 Селянин
07:48 17.09.2026
9 от патките стават
07:48 17.09.2026
10 Що за
07:52 17.09.2026
11 Нещата !
Отидаха !
В Кенефа !
07:52 17.09.2026
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07:54 17.09.2026