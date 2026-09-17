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Парламентът решава за равенството между мъжете и жените в ръководствата

Парламентът решава за равенството между мъжете и жените в ръководствата

17 Септември, 2026 07:38 280 12

  • парламент-
  • равенство-
  • мъже-
  • жени-
  • депутати

Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете влизат за окончателно гласуване в пленарната зала на парламента.

Парламентът решава за равенството между мъжете и жените в ръководствата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете влизат за окончателно гласуване в пленарната зала на парламента.

С тях се цели въвеждане на равенство между мъжете и жените на ръководни постове, като промените се налагат заради европейски директиви, припомня БНТ. С текстовете се въвежда изискване нежният пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, със и без изпълнителни функции.

Депутатите ще разгледат и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за електронната идентификация.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 авантгард

    3 0 Отговор
    Откачалки!
    Не пола, а качествата са значими.

    07:45 17.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А защо само в ръководствата?

    7 0 Отговор
    Равенство означава навсякъде. Кирки , лопати , строежи на ЖП линии , пътища , мостове , тунели.
    Иначе нещо на дискриминация бие.

    07:46 17.09.2026

  • 7 Пич

    5 0 Отговор
    Крет ени безпо добни!!!
    Дем ек, ня коя жена може да бъде потъ па има ло умна от Урсула и Кая на куп, но ще има квота да командва държавата.....???!!!
    И докъде доведе това ЕС???!!!
    Радев истите се оказаха потъ пи и безх арактернипод ло ги на Урсули анците дори и от Борисов и Коко рчо!!!

    07:47 17.09.2026

  • 8 Селянин

    4 0 Отговор
    Тоя свят си отива. Искам равенство и по строежите, мините, водолазите, заварчиците, стругарите, монтьорите, шофьорите и всичко подобно.

    07:48 17.09.2026

  • 9 от патките стават

    3 0 Отговор
    зле нещата, трябва да се ограничи власта им

    07:48 17.09.2026

  • 10 Що за

    1 0 Отговор
    тъпни крилати ? Не пола е от значение , а качествата , възможностите , морала , достойнството и други позитивни качества ! А иначе у много голяма част при стрините и каките , които наместиха в политиката , липсват такива !

    07:52 17.09.2026

  • 11 Нещата !

    0 0 Отговор
    Хептен !

    Отидаха !

    В Кенефа !

    07:52 17.09.2026

  • 12 14/88

    1 0 Отговор
    когато турчин роди, тогаз ще има равенство между половете

    07:54 17.09.2026

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