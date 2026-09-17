МС трябва да одобри размера на линията на бедността

Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността ѝ от 1 януари догодина ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро.

Линията на бедност се увеличава на 443 евро, припомня "Нова телевизия".

Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си.

В дневния ред е предвидено още да бъде определен председател на Комисията за защита на потребителите.