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МС трябва да одобри размера на линията на бедността

МС трябва да одобри размера на линията на бедността

17 Септември, 2026 07:29 377 2

  • линия на бедност-
  • линия на бедността-
  • правителство-
  • решение

Заложено е повишение от малко над 13%

МС трябва да одобри размера на линията на бедността - 1
Снимка: БГНЕС
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Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността ѝ от 1 януари догодина ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро.

Линията на бедност се увеличава на 443 евро, припомня "Нова телевизия".

Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си.

В дневния ред е предвидено още да бъде определен председател на Комисията за защита на потребителите.


София / България
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    благодарим ти бай румене

    07:33 17.09.2026

  • 2 И изведнъж

    0 0 Отговор
    поне още 100 000 граждани на тая територия се озоваха в категорията на бедните...

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