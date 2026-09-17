Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (17 септември)

Спортът по ТВ в четвъртък (17 септември)

17 Септември, 2026 07:47 723 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • програмата-
  • днес-
  • футбол-
  • левски-
  • ювентус-
  • лига европа-
  • волейбол-
  • голф

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (17 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

13:00 Футбол: Аделаида Юнайтед - Тай По, Шампионска лига на Азия 2 - Нова спорт

13:00 Футбол: Мачида Зелвия - Свай Риенг, Шампионска лига на Азия 2 - Diema Sport 3

14:00 Голф: BMW PGA Championship - MAX Sport 1

14:35 Колоездене: Обиколка на Абруцо, трети етап, мъже - Евроспот

15:15 Футбол: Пном Пен Краун - Кучинг Сити, Шампионска лига на Азия 2 - Нова спорт

15:15 Футбол: Шанхай Шенхуа - Тампайнс Роувърс, Шампионска лига на Азия 2 - Diema Sport 3

17:00 Волейбол: Европейско първенство: Сърбия - Белгия - MAX Sport 2

17:20 Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап, мъже - Евроспорт

19:45 Футбол: Левски – Залцбург, Лига Европа - MAX Sport 3

19:45 Футбол: ОФИ Крит – Хофенхайм, Лига Европа - bTV Action

20:00 Футбол: Бетис – Хетафе, Ла Лига - MAX Sport 4

21:00 Футбол: Ал Насър - Ал Дирия, Саудитска лига - MAX Sport 1

21:30 Футбол: Манчестър Сити – Норич, Карабао къп - Diema Sport 2

22:00 Футбол: Реал Сосиедад – Борнемут, Лига Европа - MAX Sport 3

22:00 Голф: PGA тур, шампионат на Балтимор - Евроспорт 2

22:00 Футбол: Уимбълдън - МК Донс, Лига 1 на Англия - Нова спорт

22:00 Футбол: Бешикташ – Марсилия, Лига Европа - bTV Action

22:00 Футбол: Ювентус - НЕК Ниймеген, Лига Европа - MAX Sport 2

22:05 Волейбол: Европейско първенство: Италия – Словения - Ринг тв

22:30 Футбол: Малага – Виляреал, Ла Лига - MAX Sport 4


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове