Геополитическото напрежение и съдебните битки в глобален мащаб предизвикаха сериозни трусове на енергийния пазар през последните часове. Федералният съд в Аржентина официално разпореди временно спиране на мащабния петролен проект Sea Lion край оспорваните Фолкландски острови. Междувременно, цените на суровия петрол в Китай достигнаха исторически рекорд в резултат на разрушителните атаки срещу ключова тръбопроводна инфраструктура в Саудитска Арабия.

Аржентина блокира британско-израелски сондажи

Решението на федералния съдия Мариел Боруто от най-южната аржентинска провинция Огнена земя задължава компаниите Rockhopper Exploration (Великобритания) и Navitas Petroleum (Израел) незабавно да преустановят всякакви подготвителни и сондажни дейности в региона. Делото е заведено от екологични организации и ветерани от войната през 1982 година, които алармират за необратими рискове от химическо замърсяване и петролни разливи в деликатната морска екосистема.

Макар Обединеното кралство да реагира остро, заявявайки в официално изявление на британското правителство (gov.uk), че аржентинското вътрешно законодателство няма юрисдикция над островите, ходът на Буенос Айрес допълнително изостря дипломатическия конфликт. Настоящата администрация на президента Хавиер Милей вече подготвя по-строги административни и наказателни мерки срещу чуждестранните енергийни оператори в спорната акватория.

Исторически ценови рекорд на петрола в Китай

Едновременно с правната криза в Южния Атлантик, глобалният енергиен сектор се сви под натиска на събитията в Близкия изток. Цените на петролните фючърси и физическите доставки в Китай отбелязаха невиждани исторически върхове. Пазарната паника беше задействана след масиран удар от страна на йеменските бунтовници хуси срещу стратегическия Източно-западен тръбопровод (East-West Pipeline) на Саудитска Арабия.

Според данни на Международната агенция по енергетика, атаката е принудила Рияд временно да затвори съоръжението, което транспортира около 4-5 милиона барела на ден, изолирайки жизненоважното за азиатските пазари пристанище Янбу на Червено море. Международната агенция за проучвания Kpler предупреди, че отстраняването на щетите по помпените станции може да отнеме седмици, което застрашава близо 4% от световното предлагане на суров петрол и принуди китайските рафинерии да купуват алтернативни сортове на рекордно високи цени.