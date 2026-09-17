Карни ще говори пред Европарламента на фона на напрежението между Канада и САЩ

Канадският премиер Марк Карни ще направи днес обръщение пред Европейския парламент, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предоставянето на Канада на статут на асоцииран член на ЕС може да бъде „враждебен акт“, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Коментарите на Тръмп повишиха значимостта на речта на Карни, която ще бъде следена за признаци дали премиерът ще отправи нова остра критика, подобна на тази в речта му в Давос през януари. Тогава той предупреди, че велики сили като САЩ могат да използват икономическата зависимост, за да оказват натиск върху по-малките държави.

Фон дер Лайен предложи нов статут за Канада

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи вчера Канада да стане първият асоцииран член на ЕС - предложение, направено в момент, когато заплахите на Тръмп тласкат Отава към по-тесни отношения с Европа.

В изказване в Шарлът, Северна Каролина, Тръмп заплаши да отговори на предложението с налагането на допълнителни мита върху ЕС.

„Ако намерението е добро, това е добре. Ако е лошо, ще наложим много високи мита на Европа“, заяви той.

Тръмп също така допусна, че САЩ могат да прекратят търговията с Европа в определени области.

Американският президент определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като „смехотворна“, а съседната на САЩ държава като „ужасен търговски партньор“.

Фон дер Лайен заяви, че Европа иска да издигне отношенията си с Канада на „възможно най-високото равнище“.

Карни, който седеше на първия ред в пленарната зала на Европейския парламент, стана и прегърна Фон дер Лайен, докато евродепутатите приветстваха предложението с овации на крака.

Отава търси по-тесни отношения с Европа

В продължение на поколения Канада изграждаше икономиката си около интеграцията със САЩ. Митата на Тръмп, исканията за икономически отстъпки и многократните му изказвания за превръщането на Канада в 51-вия американски щат сега карат Отава да ограничава тази зависимост и да търси по-дълбоки икономически, политически отношения и отношения в областта на сигурността с Европа.

Фон дер Лайен предложи Канада да стане първият асоцииран член на ЕС. Този статут понастоящем не съществува в договорите на съюза и ще трябва да бъде създаден.

Тя заяви, че Канада и ЕС трябва да надградят съществуващото си споразумение за свободна търговия и да създадат „Алианс за бъдещето“, включващ „общо пространство на просперитет и икономическа сигурност“.

Карни ще бъде домакин на лидерите на ЕС на среща на върха Канада – ЕС в Монреал на 29 и 30 октомври, на която се очаква двете страни да обсъдят по-подробно предложените нови отношения.

Около 70% от износа на Канада е насочен към САЩ, което я прави силно уязвима от митата на Тръмп. Отава отвърна с ответни мерки и отхвърли искания, които според Карни застрашават канадския суверенитет.

Европа избра различен подход, като се отказа от ответни мерки и прие мита до 15% върху по-голямата част от износа на ЕС за САЩ.

Канада задълбочава сътрудничеството с ЕС

Карни многократно е призовавал държавите със средна международна тежест да се противопоставят на подобна икономическа принуда.

На Световния икономически форум в Давос през януари той предупреди, че когато държавите преговарят самостоятелно с доминираща сила, „преговаряме от позиция на слабост. Приемаме това, което ни се предлага“.

Тръмп го разкритикува на следващия ден, а днешната реч може допълнително да обтегне отношенията.

Джонатан Уилкинсън, номиниран за посланик на Канада в ЕС, заяви вчера, че Канада не се стреми към пълноправно членство в ЕС, тъй като това би изисквало отказ от част от суверенитета ѝ.

Вместо това Отава иска „да се сближи колкото е възможно повече“ с Европа, като същевременно увеличава независимостта на Канада.

Какво точно би означавало асоциираното членство, тепърва предстои да бъде договорено.

Канада вече направи значителна стъпка към по-тясната интеграция с Европа. Тази година тя стана първата неевропейска държава, присъединила се към програмата на ЕС за обществени поръчки в областта на отбраната СЕЙФ на стойност 150 млрд. евро (173 млрд. долара), което дава на канадските компании достъп до съвместни поръчки в момент, когато Европа увеличава разходите си за отбрана.

Двете страни обсъдиха и по-тясно сътрудничество в областта на енергетиката, стратегическите суровини, изкуствения интелект и цифровата търговия.

Карни ще бъде наблюдаван внимателно

„Политиката и реториката на администрацията на Тръмп очевидно подтикват както Канада, така и ЕС да си представят свят без силно американско лидерство и да действат в съответствие с това“, заяви Даниел Беланд, професор по политически науки в университета „Макгил“ в Монреал.

Нелсън Уайзман, почетен професор в Университета на Торонто, заяви, че подходът на Карни към Тръмп е засилил интереса на европейците към канадския лидер.

„Умелият подход на Карни в отношенията с Тръмп привлече вниманието на Европа“, каза Уайзман.

По думите му европейците отдавна възприемат Канада като държава, която разбира особено добре САЩ заради дълбоките икономически и политически връзки между двете страни. Според него готовността на Карни да се противопоставя на Тръмп, вместо бързо да приема исканията на Вашингтон, допълнително е затвърдила това възприятие.

Беланд заяви, че в речта си Карни може да избегне прякото споменаване на Тръмп, като същевременно да не остави особено съмнение към кого е насочено цялостното му послание.

„Той знае, че освен Европа ще го наблюдава и целият свят, включително Белият дом“, каза Беланд.