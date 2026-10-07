Седем души са ранени при нападение с нож в полско училище

Седем души са ранени при нападение с нож в училище в полския град Остроленка, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По данни на полицията нападателят е задържан. Кметът на Остроленка Павел Невядомски потвърди, че в училището е имало нападение и че няколко души са били ранени.

„Най-важната информация е, че ситуацията е поставена под контрол“, заяви Невядомски.

Частната телевизия RMF FM съобщи, че нападателят е 19-годишен ученик в училището. Според информацията двама от ранените са в тежко състояние.

Повечето от пострадалите са ученици. Сред ранените има и една учителка.