Новини
Свят »
Полша »
Седем души са ранени при нападение с нож в полско училище

Седем души са ранени при нападение с нож в полско училище

7 Октомври, 2026 13:56 745 8

  • полша-
  • ранени-
  • нападение-
  • нож-
  • нападение с нож

19-годишен ученик е задържан след инцидента в Остроленка, двама от пострадалите са в тежко състояние

Седем души са ранени при нападение с нож в полско училище - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Седем души са ранени при нападение с нож в училище в полския град Остроленка, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По данни на полицията нападателят е задържан. Кметът на Остроленка Павел Невядомски потвърди, че в училището е имало нападение и че няколко души са били ранени.

„Най-важната информация е, че ситуацията е поставена под контрол“, заяви Невядомски.

Частната телевизия RMF FM съобщи, че нападателят е 19-годишен ученик в училището. Според информацията двама от ранените са в тежко състояние.

Повечето от пострадалите са ученици. Сред ранените има и една учителка.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    12 0 Отговор
    Демократичен рай

    13:58 07.10.2026

  • 2 Поне не е

    14 0 Отговор
    в "изключителната морска зона" на Територията

    13:59 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    3 2 Отговор
    Братовчеда на Шквурек , радетел за "християнски" ценности и "традиционно" семейство !!!

    14:09 07.10.2026

  • 5 Мдаа

    6 1 Отговор
    Нападателя украйнец ли е? Наскоро един такъв беше нападнал църква!!!

    14:22 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Защо не 20

    4 0 Отговор
    19годишен ученик. И в България училището е 12клас. През соца беше 10-11години и нямаше неграмотни сред завършващите като сега.

    14:42 07.10.2026

  • 8 Един

    1 0 Отговор
    Що не го припишете на руснаците, дали не са държали ножа в полското училище ?

    15:10 07.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания