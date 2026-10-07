Седем души са ранени при нападение с нож в полско училище

Седем души са ранени при нападение с нож в училище в полския град Остроленка, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
По данни на полицията нападателят е задържан. Кметът на Остроленка Павел Невядомски потвърди, че в училището е имало нападение и че няколко души са били ранени.
„Най-важната информация е, че ситуацията е поставена под контрол“, заяви Невядомски.
Частната телевизия RMF FM съобщи, че нападателят е 19-годишен ученик в училището. Според информацията двама от ранените са в тежко състояние.
Повечето от пострадалите са ученици. Сред ранените има и една учителка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
13:58 07.10.2026
2 Поне не е
13:59 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сила
14:09 07.10.2026
5 Мдаа
14:22 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Защо не 20
14:42 07.10.2026
8 Един
15:10 07.10.2026