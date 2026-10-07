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Зендая дебютира на Седмицата на модата в Париж с бяло болеро и дънки (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Зендая дебютира на Седмицата на модата в Париж с бяло болеро и дънки (СНИМКИ)

7 Октомври, 2026 16:29 535 3

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  • лоу роуч

Актрисата присъства на шоуто на Louis Vuitton в двора на Лувъра

Зендая дебютира на Седмицата на модата в Париж с бяло болеро и дънки (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зендая направи първата си поява за сезона на Седмицата на модата в Париж, като присъства на шоуто на Louis Vuitton в двора на Лувъра. Актрисата, която е посланик на френската модна къща, привлече вниманието с персонализиран тоалет на дизайнера Никола Гескиер.

Тя беше облечена в бяло болеро с дантелени волани, бял топ и сини дънки с права кройка. Към визията добави бели обувки със заострени върхове и златни бижута. Шоуто представи колекцията на Louis Vuitton за сезон пролет/лято 2027, а Зендая застана сред звездните гости на събитието.

Бялото болеро не е нов избор за актрисата. Зендая вече го е носила на премиерата на „Одисея“ в Париж през юли 2026 г., но този път го съчета с дънки и семпъл бял топ. Така акцентът остана върху дантелената връхна дреха, докато останалата част от облеклото запази неформален вид.

Зендая пристигна на събитието със стилиста си Лоу Роуч. Тя обикновено пропуска Седмиците на модата в Ню Йорк, Лондон и Милано и запазва появите си за Париж, където Louis Vuitton традиционно представя една от финалните колекции за сезона.

Парижкото участие дойде след 78-ите награди „Еми“ в Лос Анджелис. На церемонията Зендая беше номинирана за най-добра главна актриса в драматичен сериал за ролята си на Ру Бенет в „Еуфория“, но отличието спечели Рея Сийхорн за „Pluribus“.

За червения килим актрисата избра сребриста рокля на Prada и къса прическа, вдъхновена от визията на Хали Бери от 90-те години. Лоу Роуч коментира избора с думите: „Тази вечер отдаваме малко почит на Хали Бери, ще видите.“ Самата Бери реагира положително на приликата между двете актриси.

Зендая дебютира на Седмицата на модата в Париж с бяло болеро и дънки (СНИМКИ)

След натоварената година Зендая има още няколко големи проекта, след което актрисата заяви, че ще се оттегли за известно време от публичността. Тя участва в „Драмата“, „Одисея“ и „Спайдър-мен: Чисто нов ден“, а сред предстоящите ѝ филми е „Дюн: Част трета“.


Франция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Неваляшко

    1 2 Отговор
    Появих се, за да отбележа колко съм толерантен и затова няма да кажа нищо.

    16:34 07.10.2026

  • 3 о мон дьо

    0 1 Отговор
    Какми смачканячки ни пробутват за убавици, еле па артистки. Шантав свят!

    16:55 07.10.2026