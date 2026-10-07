Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ: Иран трябва значително да намали обогатяването на уран
  Тема: Иранската криза

САЩ: Иран трябва значително да намали обогатяването на уран

7 Октомври, 2026 16:36 943 32

  • джей ди ванс-
  • иран-
  • ядрена програма-
  • обогатяване на уран-
  • ормузки проток-
  • сащ

Вицепрезидентът на САЩ заяви, че Вашингтон няма да приеме само обещания от Техеран. Според него бъдещо споразумение трябва да включва конкретни ядрени отстъпки.

САЩ: Иран трябва значително да намали обогатяването на уран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран трябва да направи „значително“ намаляване на капацитета си за ядрено обогатяване, ако иска да изпълни американските условия и да сложи край на седеммесечната война. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Ройтерс.

По думите му бъдещо споразумение не може да се основава само на уверения, че Иран ще ограничи ядрената си програма в бъдеще. Вашингтон настоява за конкретно намаляване на обогатителните мощности.

„Ако не искате ядрено оръжие, защо ви е нужно гориво, обогатено до 60 процента? Ако искате да покажете, че не възнамерявате да създавате ядрено оръжие, не произвеждайте високообогатено гориво. Това е въпрос на най-елементарен праг“, заяви Ванс.

„Няма да разменяме думи за действия“, добави американският вицепрезидент.

Преговорите са свързани и с Ормузкия проток

САЩ и Иран са разменили предложения, насочени към прекратяване на войната и възобновяване на движението през Ормузкия проток. Важният морски маршрут е ключов за световните доставки на енергийни ресурси.

Президентът Доналд Тръмп е отхвърлил последното предложение на Техеран и е предупредил, че военните действия могат да се засилят след междинните избори в САЩ. Ванс заяви, че Вашингтон остава отворен за споразумение, но само ако Иран направи реални ядрени отстъпки.

Вашингтон не знае кой взема решенията в Техеран

Като допълнително препятствие пред преговорите Ванс посочи неяснотата около механизма за вземане на решения в Иран. Той каза, че САЩ разговарят с президента Масуд Пезешкиан и външния министър Абас Арагчи, но не е ясно каква власт имат двамата в иранската политическа система.

„Едно от нещата, които установихме, е, че не е напълно ясно как страната им взема решения“, каза Ванс.

Думите му бяха отхвърлени от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей. Според него американските представители са наясно кои са иранските им партньори и как работи системата за вземане на решения.

„Проблемът е точно обратният – той се крие в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските представители“, заяви Багаей.

Ванс каза още, че е разговарял лично с командири, за да получи оценка за ситуацията на бойното поле. Той отхвърли опасенията за недостиг на критично боеприпасно снабдяване и заяви, че макар иранските сили периодично да могат да атакуват търговски кораби в Ормузкия проток, като цяло не успяват да спрат износа на енергийни ресурси.

Войната струва на САЩ 3 милиарда долара месечно

По оценка, цитирана от Ройтерс, войната струва на САЩ около 3 милиарда долара месечно. По-високите цени на енергията превръщат конфликта в политически проблем за Тръмп и Републиканската партия преди междинните избори през ноември.

Ванс изигра водеща роля в опитите за договаряне на изход от конфликта и посредничи за временно мирно споразумение през юни, което бързо се разпадна. Той отказа да каже дали ръководи преговорите, но заяви, че администрацията е активно ангажирана, а окончателното решение се взема от президента.

След предизборен митинг в Аляска Ванс каза, че все още не е решил дали ще се кандидатира за президент през 2028 г.

Източници: reuters.com, marketscreener.com, channelnewsasia.com


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ

    20 1 Отговор
    Иран трябва да спре да ни прави за смях!

    Коментиран от #8, #19

    16:38 07.10.2026

  • 2 Иран

    13 2 Отговор
    дрмеминарезания какво казали САЩ.

    16:39 07.10.2026

  • 3 Ха ха ха ха

    19 1 Отговор
    Мантрата за урана вече не е актуална. Амерското поражение в Персийския залив е новина номер едно. Избягаха с подвити опашки.

    16:41 07.10.2026

  • 4 Факт

    2 19 Отговор
    САЩ нарвждат и света слуша и козирува. Вкл. и милиционерчето бакшиш от Кремъл.

    Коментиран от #9, #14

    16:42 07.10.2026

  • 5 Те си знаят

    14 0 Отговор
    На колесника с 200 ха ха

    16:42 07.10.2026

  • 6 Тоналд Дръмп

    12 0 Отговор
    Забогатях неприлично през последните месеци ама съм над 80, за какво ли ми са вече?

    16:44 07.10.2026

  • 7 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Тъпотиите няма да имат край тук ,аман

    16:54 07.10.2026

  • 8 до администратора

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ":

    обърнете малко плочата..

    Коментиран от #13

    16:58 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кво Иран "трябва"

    9 0 Отговор
    Не са САЩ тези които ще го казват

    17:02 07.10.2026

  • 11 Нещо май

    9 0 Отговор
    вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс почна на фалцет да го дава ми се струва

    Коментиран от #15

    17:04 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ⏰⏰⏰⏰

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Свети си часовника❕ Или по-точно календара❕ Така БЕШЕ , преди години😉

    Коментиран от #17

    17:07 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Благодаря за съвета

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "⏰⏰⏰⏰":

    това е устойчиво словосъчетание, или идиома

    Коментиран от #18

    17:20 07.10.2026

  • 18 ⏰⏰⏰⏰

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Благодаря за съвета":

    Моля, пак заповядай😉
    Про.100 ШАШт командваха парада до към 2008-ма❕
    "Градът отдавна има нов шериф!"😉

    17:23 07.10.2026

  • 19 Изобщо защо е необходимо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ":

    някой за да притежава ядрена бомба , сам да си я произведе? Не може ли да си я купи? Иран петрол бол , пари бол.

    17:28 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българин 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Американските престъпници терористи

    17:54 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хихи

    1 0 Отговор
    На чичо Дончо Иранците му счупиха рогата и той сега се ослушва да види някой разбрал ли е?

    18:01 07.10.2026

  • 28 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор
    ДЕМОКРАТИТЕ ОТ САЩ КОИТО НАПАДАТ СУВЕРЕНИНИ ДЪРЖАВИ С ЦЕЛ КОЛОНИЗАЦИЯ И ИЗПОМПВАНЕ НА ПОЛЕЗНИТЕ РЕСУРСИ

    18:02 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Стоянчо Пуканката

    1 0 Отговор
    Персите, със своята многовековна велика култура са наясно че ако обръщат някакво внимание на нанезначителни държавици като Краваристан, това е само от куртоазия. Добрата новина, уважаеми форумци е, че центрофугите за обогатяване в Иран бачкат на макс, лошата е, че потомците на Дарии и Кир Велики малко изтричаха кравунделите...

    18:27 07.10.2026

  • 31 гост

    1 0 Отговор
    Виж какво направи коментарите бе некадърник,харесват ли ти така...

    18:27 07.10.2026

  • 32 78978675645

    0 0 Отговор
    abe , оставете света на мира !

    18:28 07.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания