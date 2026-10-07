САЩ: Иран трябва значително да намали обогатяването на уран

Иран трябва да направи „значително“ намаляване на капацитета си за ядрено обогатяване, ако иска да изпълни американските условия и да сложи край на седеммесечната война. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Ройтерс.

По думите му бъдещо споразумение не може да се основава само на уверения, че Иран ще ограничи ядрената си програма в бъдеще. Вашингтон настоява за конкретно намаляване на обогатителните мощности.

„Ако не искате ядрено оръжие, защо ви е нужно гориво, обогатено до 60 процента? Ако искате да покажете, че не възнамерявате да създавате ядрено оръжие, не произвеждайте високообогатено гориво. Това е въпрос на най-елементарен праг“, заяви Ванс.

„Няма да разменяме думи за действия“, добави американският вицепрезидент.

Преговорите са свързани и с Ормузкия проток

САЩ и Иран са разменили предложения, насочени към прекратяване на войната и възобновяване на движението през Ормузкия проток. Важният морски маршрут е ключов за световните доставки на енергийни ресурси.

Президентът Доналд Тръмп е отхвърлил последното предложение на Техеран и е предупредил, че военните действия могат да се засилят след междинните избори в САЩ. Ванс заяви, че Вашингтон остава отворен за споразумение, но само ако Иран направи реални ядрени отстъпки.

Вашингтон не знае кой взема решенията в Техеран

Като допълнително препятствие пред преговорите Ванс посочи неяснотата около механизма за вземане на решения в Иран. Той каза, че САЩ разговарят с президента Масуд Пезешкиан и външния министър Абас Арагчи, но не е ясно каква власт имат двамата в иранската политическа система.

„Едно от нещата, които установихме, е, че не е напълно ясно как страната им взема решения“, каза Ванс.

Думите му бяха отхвърлени от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей. Според него американските представители са наясно кои са иранските им партньори и как работи системата за вземане на решения.

„Проблемът е точно обратният – той се крие в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските представители“, заяви Багаей.

Ванс каза още, че е разговарял лично с командири, за да получи оценка за ситуацията на бойното поле. Той отхвърли опасенията за недостиг на критично боеприпасно снабдяване и заяви, че макар иранските сили периодично да могат да атакуват търговски кораби в Ормузкия проток, като цяло не успяват да спрат износа на енергийни ресурси.

Войната струва на САЩ 3 милиарда долара месечно

По оценка, цитирана от Ройтерс, войната струва на САЩ около 3 милиарда долара месечно. По-високите цени на енергията превръщат конфликта в политически проблем за Тръмп и Републиканската партия преди междинните избори през ноември.

Ванс изигра водеща роля в опитите за договаряне на изход от конфликта и посредничи за временно мирно споразумение през юни, което бързо се разпадна. Той отказа да каже дали ръководи преговорите, но заяви, че администрацията е активно ангажирана, а окончателното решение се взема от президента.

След предизборен митинг в Аляска Ванс каза, че все още не е решил дали ще се кандидатира за президент през 2028 г.

Източници: reuters.com, marketscreener.com, channelnewsasia.com