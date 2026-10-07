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Ново нападение с нож в училище в Истанбул, двама ученици са ранени

Ново нападение с нож в училище в Истанбул, двама ученици са ранени

7 Октомври, 2026 15:57 504 2

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16-годишен ученик е задържан след ескалирал спор в гимназия в района Есенюрт

Ново нападение с нож в училище в Истанбул, двама ученици са ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ново нападение с нож е извършено днес в турско училище в Истанбул, само ден след като при подобен инцидент в града едно момиче беше убито, а седем други бяха ранени, предава БТА.

Днешното нападение е станало в гимназия в района Есенюрт. 16-годишен ученик е нападнал с нож двама свои съученици след ескалирал спор между младежите, съобщава сайтът „Хаберлер“.

Пострадалите са откарани в болница за лечение. Нападателят е задържан от полицията, а по случая е започнало разследване.

Случаят е поредният инцидент с ученическо насилие в Турция. Само ден по-рано осем ученички от основно училище в истанбулския район Башакшехир бяха ранени, след като ученичка от друго учебно заведение ги нападна с нож. Едно от пострадалите момичета по-късно почина.

След няколко случая на стрелба в образователни институции по-рано тази година Турция засили мерките за сигурност в училищата.

В края на септември учител беше убит, след като бе прострелян с пистолет от своя племенник в двора на гимназия в окръг Османие, Южна Турция. Само няколко дни по-рано 15-годишен ученик откри стрелба пред професионално-техническата гимназия „Инджи Юзмез“ в община Тургутлу, в турския окръг Маниса, като рани 11 души.

През април тази година 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в своето училище в югоизточния окръг Кахраманмараш. При нападението бяха убити десет ученици и учители, а други 13 души бяха ранени. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, повечето от които ученици, бяха ранени при стрелба в гимназия в съседния на Кахраманмараш окръг Шанлъурфа. Бивш ученик откри стрелба в училището, а по-късно се самоуби.


Турция
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