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Захарова отново обвини ООН за Буча
  Тема: Украйна

Захарова отново обвини ООН за Буча

17 Септември, 2026 14:57, обновена 17 Септември, 2026 15:06 1 026 34

  • буча-
  • инсценировка-
  • русия-
  • мария захарова-
  • украйна-
  • оон

Москва твърди, че липсата на отговори по руските запитвания доказва „провокация“, докато ООН продължава да осъжда убийствата на цивилни в Буча и да призовава за независимо разследване.

Захарова отново обвини ООН за Буча - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, че съзнателно е „пригласял“ на антируската кампания около Буча, и повтори твърдението на Москва, че случаят е „провокация“. В изявленията си тя заяви още, че инициатори на „фалшификацията“ са западните спонсори на Киев и че липсата на отговор от ООН на руските запитвания по темата доказва това.

Руската позиция по Буча е последователна от 2022 г. насам. Москва отрича обвиненията за убийства на цивилни след изтеглянето на руските сили от града, а в документ, внесен в ООН на 6 май 2026 г., руската мисия отново поставя въпроси към генералния секретар за случая и твърди, че секретариатът работи с Украйна, но не и с Русия.

Какво казва ООН

Публичните позиции на ООН са различни от руските твърдения. Още през април 2022 г. Антониу Гутериш определи съобщенията за убийства на цивилни в Буча като дълбоко тревожни, осъди ги категорично и призова за независимо разследване.

В наличните документи на ООН и в по-късни кореспонденции, свързани с Русия, се вижда, че Москва многократно е искала допълнителни обяснения и информация за Буча, включително чрез официални писма до секретариата. Самите документи обаче не потвърждават руската теза, че става дума за инсценировка; те единствено показват, че спорът остава открит на дипломатическо ниво.

Спорът остава политически и фактологично неразрешен

Случаят Буча продължава да бъде една от най-спорните теми във войната в Украйна. Русия настоява, че Западът и Киев са организирали провокация, докато ООН и западни държави поддържат, че има достатъчно основания за твърдения за тежки нарушения срещу цивилни и за независимо разследване. Към момента в публично достъпните материали на ООН не се открива потвърждение на руските обвинения срещу генералния секретар или на твърдението, че международната организация е признала Буча за инсценировка.

Източници: ТАСС, ООН, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И по-глупавите разбраха че е провокация

    27 11 Отговор
    И то доста елементарна. Но така е. Фашизъм е в Украйна и си служат с лъжи провокации и пропаганда.

    Коментиран от #2, #9, #25

    15:09 17.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Обвинение

    11 24 Отговор
    Винаги, когато Захарова или Медведев направят изявление,
    публиката избухва в смях. Някои даже питат на колко Финландии са.

    Коментиран от #27

    15:11 17.09.2026

  • 4 !!!?

    11 20 Отговор
    Метресата на Кремъл явно се подготвя за Хага...за масови убийци прошка няма !!!?

    Коментиран от #23

    15:12 17.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    8 4 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #8

    15:12 17.09.2026

  • 7 РУСНАЦИТЕ ПОКАЗВАТ

    17 6 Отговор
    Че нищо не е забравено. Англосаксите дълго ще плащат за причинените на руския народ страдания с разпалването на тази война.

    15:14 17.09.2026

  • 8 Последната копейка

    8 12 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Много работлива и повечето нощна смяна.

    Коментиран от #17

    15:15 17.09.2026

  • 9 ПАРАФРАЗА

    8 21 Отговор

    До коментар #1 от "И по-глупавите разбраха че е провокация":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    Коментиран от #12, #15

    15:15 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    17 3 Отговор
    Защо никой не бърза да реши случая от така наречените атлантици....?!
    Защото това ще ги лиши от възможността да хвърлят обвинения във въздуха!!!
    А те точно това правят сега!!!

    15:16 17.09.2026

  • 12 Коментара бе

    20 5 Отговор

    До коментар #9 от "ПАРАФРАЗА":

    че и по-глупавите разбраха за евтината фашистка инсценировка в буча. За теб явно бе трудно за разбиране. 😃

    15:17 17.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ааа...

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПАРАФРАЗА":

    Твоята тъпотия е много по безкрайна!

    15:18 17.09.2026

  • 16 Ами тая щом се появи

    3 8 Отговор
    Някъде ватенките много да бити.

    15:18 17.09.2026

  • 17 Лъжеш!

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последната копейка":

    Тебе те видях нощес на колене пред някакъв подпийнал!

    15:20 17.09.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    11 2 Отговор
    Накратко:

    1. Западът забрави за провокацията със сваления от Киев самолет "Боинг" и се хвана като удавник за сламка за следващата провокация - "Буча".

    2. Когато събитията на бойното поле отново се развият изключително лошо за Киев и достигнат отново до преломен момент, ще станем свидетели на следващата западна провокация, която на свой ред ще измести "Буча"....

    Така работи западната пропаганда.

    Коментиран от #21

    15:22 17.09.2026

  • 19 аz СВО Победа 81

    2 11 Отговор
    Още един детайл! Руската групировка край Лиман е разгромена!

    Коментиран от #28

    15:26 17.09.2026

  • 20 Жорко

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Това е мнение,а ти без никаква теза се хилиш като изоглавен,или нямаш какво да добавиш ,просто се смееш защото така ти отърва и не си запознат изобщо.

    Коментиран от #22, #33

    15:28 17.09.2026

  • 21 Тоест

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Руската пропаганда има за цел глупаците.

    Коментиран от #26

    15:28 17.09.2026

  • 22 Я сие би май..

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Жорко":

    ката..

    15:29 17.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цеко

    2 6 Отговор
    Стига сте ни занимавали с бълнуванията на тази силно пристрастена към алкохола леля.

    Коментиран от #32

    15:39 17.09.2026

  • 25 Открай време

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "И по-глупавите разбраха че е провокация":

    фашагите си служат с лъжи, провокации и измами! Западни "ценности". НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО!

    15:39 17.09.2026

  • 26 т О ЕСТЫ

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тоест":

    ПАК НИЩО НЕ СИ СХВАНАЛ!

    15:40 17.09.2026

  • 27 ОБОБЩЕНИЕТО

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Обвинение":

    НЕЕЕЫ само малоумните избухват в смях! Щото са малоумни и нищо не разбират, капиш?

    15:42 17.09.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "аz СВО Победа 81":

    Не ми ползвай ника за глупостите си, в опит да им предадеш достоверност!

    15:44 17.09.2026

  • 29 сарказъм в чист вид

    1 2 Отговор
    на братушките не може да се отрече,че са демокрация,почтени хора и не нападат суверенни държави!

    Коментиран от #31

    15:44 17.09.2026

  • 30 Анонимен

    3 0 Отговор
    ООН избирателно обвинява страните за престъпления.Персите посред бял ден бяха екзекутирани от шестопръстото недоразумение и от Рижият перчем.Нито дума от организацията.Глътнаха си езика и забравиха що е туй членоразделна реч и има ли място за пред света.Избирателнита им реакция прави впечатление на всички.

    15:45 17.09.2026

  • 31 Такае!

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "сарказъм в чист вид":

    Като си прав - прав си! Братушките винаги са били достойни люде! Не като западналите хиени, включая тия от албиона на малобритания! Скоро тя още ще се смали! :))) Натам вървят нещата за вековния колонизатор и експлоататор!

    15:47 17.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Костя

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Жорко":

    Кога един руснак лъже, бате? Ами когато говори....

    16:02 17.09.2026

  • 34 Аха, ясно

    1 0 Отговор
    И така ще си остане "неразрешен" също както кой обстрелва Запорожката АЕЦ която е под руски контрол и с руснаците в нея.

    16:20 17.09.2026

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