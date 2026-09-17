Захарова отново обвини ООН за Буча

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, че съзнателно е „пригласял“ на антируската кампания около Буча, и повтори твърдението на Москва, че случаят е „провокация“. В изявленията си тя заяви още, че инициатори на „фалшификацията“ са западните спонсори на Киев и че липсата на отговор от ООН на руските запитвания по темата доказва това.
Руската позиция по Буча е последователна от 2022 г. насам. Москва отрича обвиненията за убийства на цивилни след изтеглянето на руските сили от града, а в документ, внесен в ООН на 6 май 2026 г., руската мисия отново поставя въпроси към генералния секретар за случая и твърди, че секретариатът работи с Украйна, но не и с Русия.
Какво казва ООН
Публичните позиции на ООН са различни от руските твърдения. Още през април 2022 г. Антониу Гутериш определи съобщенията за убийства на цивилни в Буча като дълбоко тревожни, осъди ги категорично и призова за независимо разследване.
В наличните документи на ООН и в по-късни кореспонденции, свързани с Русия, се вижда, че Москва многократно е искала допълнителни обяснения и информация за Буча, включително чрез официални писма до секретариата. Самите документи обаче не потвърждават руската теза, че става дума за инсценировка; те единствено показват, че спорът остава открит на дипломатическо ниво.
Спорът остава политически и фактологично неразрешен
Случаят Буча продължава да бъде една от най-спорните теми във войната в Украйна. Русия настоява, че Западът и Киев са организирали провокация, докато ООН и западни държави поддържат, че има достатъчно основания за твърдения за тежки нарушения срещу цивилни и за независимо разследване. Към момента в публично достъпните материали на ООН не се открива потвърждение на руските обвинения срещу генералния секретар или на твърдението, че международната организация е признала Буча за инсценировка.
Източници: ТАСС, ООН, Ройтерс
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И по-глупавите разбраха че е провокация
Коментиран от #2, #9, #25
15:09 17.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Обвинение
публиката избухва в смях. Някои даже питат на колко Финландии са.
Коментиран от #27
15:11 17.09.2026
4 !!!?
Коментиран от #23
15:12 17.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
Коментиран от #8
15:12 17.09.2026
7 РУСНАЦИТЕ ПОКАЗВАТ
15:14 17.09.2026
8 Последната копейка
До коментар #6 от "Дзак":Много работлива и повечето нощна смяна.
Коментиран от #17
15:15 17.09.2026
9 ПАРАФРАЗА
До коментар #1 от "И по-глупавите разбраха че е провокация":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
Коментиран от #12, #15
15:15 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
Защото това ще ги лиши от възможността да хвърлят обвинения във въздуха!!!
А те точно това правят сега!!!
15:16 17.09.2026
12 Коментара бе
До коментар #9 от "ПАРАФРАЗА":че и по-глупавите разбраха за евтината фашистка инсценировка в буча. За теб явно бе трудно за разбиране. 😃
15:17 17.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ааа...
До коментар #9 от "ПАРАФРАЗА":Твоята тъпотия е много по безкрайна!
15:18 17.09.2026
16 Ами тая щом се появи
15:18 17.09.2026
17 Лъжеш!
До коментар #8 от "Последната копейка":Тебе те видях нощес на колене пред някакъв подпийнал!
15:20 17.09.2026
18 az СВО Победа 81
1. Западът забрави за провокацията със сваления от Киев самолет "Боинг" и се хвана като удавник за сламка за следващата провокация - "Буча".
2. Когато събитията на бойното поле отново се развият изключително лошо за Киев и достигнат отново до преломен момент, ще станем свидетели на следващата западна провокация, която на свой ред ще измести "Буча"....
Така работи западната пропаганда.
Коментиран от #21
15:22 17.09.2026
19 аz СВО Победа 81
Коментиран от #28
15:26 17.09.2026
20 Жорко
До коментар #2 от "Хаха":Това е мнение,а ти без никаква теза се хилиш като изоглавен,или нямаш какво да добавиш ,просто се смееш защото така ти отърва и не си запознат изобщо.
Коментиран от #22, #33
15:28 17.09.2026
21 Тоест
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":Руската пропаганда има за цел глупаците.
Коментиран от #26
15:28 17.09.2026
22 Я сие би май..
До коментар #20 от "Жорко":ката..
15:29 17.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цеко
Коментиран от #32
15:39 17.09.2026
25 Открай време
До коментар #1 от "И по-глупавите разбраха че е провокация":фашагите си служат с лъжи, провокации и измами! Западни "ценности". НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО!
15:39 17.09.2026
26 т О ЕСТЫ
До коментар #21 от "Тоест":ПАК НИЩО НЕ СИ СХВАНАЛ!
15:40 17.09.2026
27 ОБОБЩЕНИЕТО
До коментар #3 от "Обвинение":НЕЕЕЫ само малоумните избухват в смях! Щото са малоумни и нищо не разбират, капиш?
15:42 17.09.2026
28 az СВО Победа 81
До коментар #19 от "аz СВО Победа 81":Не ми ползвай ника за глупостите си, в опит да им предадеш достоверност!
15:44 17.09.2026
29 сарказъм в чист вид
Коментиран от #31
15:44 17.09.2026
30 Анонимен
15:45 17.09.2026
31 Такае!
До коментар #29 от "сарказъм в чист вид":Като си прав - прав си! Братушките винаги са били достойни люде! Не като западналите хиени, включая тия от албиона на малобритания! Скоро тя още ще се смали! :))) Натам вървят нещата за вековния колонизатор и експлоататор!
15:47 17.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Костя
До коментар #20 от "Жорко":Кога един руснак лъже, бате? Ами когато говори....
16:02 17.09.2026
34 Аха, ясно
16:20 17.09.2026