Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, че съзнателно е „пригласял“ на антируската кампания около Буча, и повтори твърдението на Москва, че случаят е „провокация“. В изявленията си тя заяви още, че инициатори на „фалшификацията“ са западните спонсори на Киев и че липсата на отговор от ООН на руските запитвания по темата доказва това.

Руската позиция по Буча е последователна от 2022 г. насам. Москва отрича обвиненията за убийства на цивилни след изтеглянето на руските сили от града, а в документ, внесен в ООН на 6 май 2026 г., руската мисия отново поставя въпроси към генералния секретар за случая и твърди, че секретариатът работи с Украйна, но не и с Русия.

Какво казва ООН

Публичните позиции на ООН са различни от руските твърдения. Още през април 2022 г. Антониу Гутериш определи съобщенията за убийства на цивилни в Буча като дълбоко тревожни, осъди ги категорично и призова за независимо разследване.

В наличните документи на ООН и в по-късни кореспонденции, свързани с Русия, се вижда, че Москва многократно е искала допълнителни обяснения и информация за Буча, включително чрез официални писма до секретариата. Самите документи обаче не потвърждават руската теза, че става дума за инсценировка; те единствено показват, че спорът остава открит на дипломатическо ниво.

Спорът остава политически и фактологично неразрешен

Случаят Буча продължава да бъде една от най-спорните теми във войната в Украйна. Русия настоява, че Западът и Киев са организирали провокация, докато ООН и западни държави поддържат, че има достатъчно основания за твърдения за тежки нарушения срещу цивилни и за независимо разследване. Към момента в публично достъпните материали на ООН не се открива потвърждение на руските обвинения срещу генералния секретар или на твърдението, че международната организация е признала Буча за инсценировка.

Източници: ТАСС, ООН, Ройтерс