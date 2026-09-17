Билецки: „Северните клещи“ на руските сили в Донбас са на практика разбити

Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус „Азов“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заяви, че „северните клещи“ на руските сили в Донбас са на практика разбити. По думите му маньовърът е имал за цел да обхване украинските „градове-крепости“ в Донецка област, предава „Украинская правда“, цитирана от News.bg.
„Руснаците имаха план на Донецко направление: да обхванат така наречените градове-крепости от север и от юг. От юг планът предвиждаше обкръжаване през Доброполе; от север - настъпление през плацдарма, който в момента бива отрязан, с придвижване към град Святогорск и по-нататък... към селището Барвинково, където тези две крила на руската армия - това откъм Доброполе на юг и това откъм Святогорск на север - трябваше да се съединят“, обясни Билецки.
Билецки: Северното крило е разбито
По думите му руското настъпление при Доброполе е било спряно още миналата година. Ситуацията там остава сложна, но е под контрола на ВСУ.
„Северните клещи обаче на практика са разгромени и унищожени“, отбеляза той.
Билецки подчерта, че сега е от критично значение да се „парализира логистиката и тилът, като се лишат руснаците от възможността да възобновят това настъпление“.
„Тогава те ще бъдат принудени да предприемат фронтална атака срещу градските агломерации Славянск-Краматорск и Дружковка-Константиновка. А фронталната атака срещу тези градове е много по-болезнено и скъпоструващо начинание за тях, отколкото опитът да ги обкръжат и - на практика - да ги превземат без бой“, посочи той.
Украйна подсилва позициите си в Донецка област
На 26 август президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че украинските позиции в Донецка област ще бъдат подсилени от две реорганизирани военни формирования под командването на Денис Прокопенко и Андрий Билецки.
На 7 септември Билецки записа видеообръщение директно от центъра на Святогорск, Донецка област, на фона на Святогорската Успенска лавра, след изявления на руския лидер относно предполагаемото „превземане“ на града.
На 15 септември „Азов“ съобщи за прочистването на 75 квадратни километра и деокупацията на още 10 квадратни километра в рамките на контраофанзивни операции в северната част на Донецка област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
Коментиран от #3, #8, #31
15:09 17.09.2026
2 На практика, да
15:11 17.09.2026
3 Румен Решетников
До коментар #1 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":Превзехте ли Киев, че вече пета година сте още в Донецк?
15:12 17.09.2026
4 Хасковски каунь
Ха познайте в полза на кого?
Коментиран от #25
15:13 17.09.2026
5 осраински
Мощен удар беше нанесен срещу обекти на украинските въоръжени сили в Одеска област. Атакуваме цели в Одеса и района около село Маяки, където се намира вторият по важност мост в Одеска област. Telegram каналът „Хроники на здравец“ съобщава за масираното използване на най-новите ударни дронове Дан-Т, наричани от украинските бойци „Червени фурии“ заради цвета им. Ударът е насочен към военни обекти в квартал Поскота на Одеса.
Коментиран от #29
15:13 17.09.2026
6 осраински
15:14 17.09.2026
7 Клещи
Коментиран от #14
15:14 17.09.2026
8 Българин
До коментар #1 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":Муахаха.
Пета година блицкриг, котли, чували, казани, менци, безаналогови оръжия,а крепостните още тъпчат на място в Донецка област...
15:14 17.09.2026
9 зверов
15:15 17.09.2026
10 Браво
15:15 17.09.2026
11 Хахахаха😂😂😂😂
15:15 17.09.2026
12 ДАЖЕ И НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
15:16 17.09.2026
13 ТОЯ МАЙ ГО БЯХА ИЗВАДИЛИ
15:17 17.09.2026
14 л45
До коментар #7 от "Клещи":Върви се убеди в мекотата им мекот.ело.Виж се в огледалото.Бащинко вчера те е остъргал от слипа си а днес си с биберон.
15:17 17.09.2026
15 Мишел
Коментиран от #24
15:20 17.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Христо Христов
След още няколко петилетки Рассия може и да стигне до Киев...
Венсеремос!
15:22 17.09.2026
18 Пич
Украйна си се свива, свива, свива......
15:23 17.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ТОЗИ Е ЗАБЛУДЕНА ШУШУЛКА
15:24 17.09.2026
21 Изрод..ааа
15:28 17.09.2026
22 ЖикТак
15:28 17.09.2026
23 Билецки
15:29 17.09.2026
24 Няма страшно
До коментар #15 от "Мишел":Украинците си прибират всички убити, а руснаците прибират само висш команден състав.
Генерал Мадяр показа ликвидирането на любим и награждаван от Путин генерал Антон Грунис.
Коментиран от #26, #27
15:32 17.09.2026
25 Кой
До коментар #4 от "Хасковски каунь":руснак е толшова тъп, че да се връща при дребния сатрап?
15:36 17.09.2026
26 мушмул
До коментар #24 от "Няма страшно":Мадяр показа как дрон удря една къща. А колкото за прибирането на убитите...да ти имам логиката! Руснаците предават украински трупове при размяната на много повече от укрите!
15:37 17.09.2026
27 мушмул
До коментар #24 от "Няма страшно":А, ето ти днес-Имало е обмен на тела на загинали. Руснаците са предали 252, а украинците 23. Как став това ако укрите прибират убитите
15:40 17.09.2026
28 123
15:51 17.09.2026
29 Щом журналистите тук
До коментар #5 от "осраински":не са го написали, значи не се е случило.
15:57 17.09.2026
30 стоян георгиев
16:02 17.09.2026
31 Дядо ви
До коментар #1 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":"Азов" - официално призната и обявена за терористична организация от конгреса на САЩ. Слугите "не миришат"(!) Пфу!
16:05 17.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.