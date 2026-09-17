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Билецки: „Северните клещи“ на руските сили в Донбас са на практика разбити
  Тема: Украйна

Билецки: „Северните клещи“ на руските сили в Донбас са на практика разбити

17 Септември, 2026 15:07 1 393 32

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  • разбита

Командирът на Трети армейски корпус „Азов“ заяви, че руският план е предвиждал обхващане на украинските градове-крепости от север и юг

Билецки: „Северните клещи“ на руските сили в Донбас са на практика разбити - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус „Азов“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заяви, че „северните клещи“ на руските сили в Донбас са на практика разбити. По думите му маньовърът е имал за цел да обхване украинските „градове-крепости“ в Донецка област, предава „Украинская правда“, цитирана от News.bg.

„Руснаците имаха план на Донецко направление: да обхванат така наречените градове-крепости от север и от юг. От юг планът предвиждаше обкръжаване през Доброполе; от север - настъпление през плацдарма, който в момента бива отрязан, с придвижване към град Святогорск и по-нататък... към селището Барвинково, където тези две крила на руската армия - това откъм Доброполе на юг и това откъм Святогорск на север - трябваше да се съединят“, обясни Билецки.

Билецки: Северното крило е разбито

По думите му руското настъпление при Доброполе е било спряно още миналата година. Ситуацията там остава сложна, но е под контрола на ВСУ.

„Северните клещи обаче на практика са разгромени и унищожени“, отбеляза той.

Билецки подчерта, че сега е от критично значение да се „парализира логистиката и тилът, като се лишат руснаците от възможността да възобновят това настъпление“.

„Тогава те ще бъдат принудени да предприемат фронтална атака срещу градските агломерации Славянск-Краматорск и Дружковка-Константиновка. А фронталната атака срещу тези градове е много по-болезнено и скъпоструващо начинание за тях, отколкото опитът да ги обкръжат и - на практика - да ги превземат без бой“, посочи той.

Украйна подсилва позициите си в Донецка област

На 26 август президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че украинските позиции в Донецка област ще бъдат подсилени от две реорганизирани военни формирования под командването на Денис Прокопенко и Андрий Билецки.

На 7 септември Билецки записа видеообръщение директно от центъра на Святогорск, Донецка област, на фона на Святогорската Успенска лавра, след изявления на руския лидер относно предполагаемото „превземане“ на града.

На 15 септември „Азов“ съобщи за прочистването на 75 квадратни километра и деокупацията на още 10 квадратни километра в рамките на контраофанзивни операции в северната част на Донецка област.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    46 7 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    Коментиран от #3, #8, #31

    15:09 17.09.2026

  • 2 На практика, да

    39 4 Отговор
    А в действителност!?

    15:11 17.09.2026

  • 3 Румен Решетников

    10 38 Отговор

    До коментар #1 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    Превзехте ли Киев, че вече пета година сте още в Донецк?

    15:12 17.09.2026

  • 4 Хасковски каунь

    33 4 Отговор
    Вчера пак са разменяли чували. 252 : 23.
    Ха познайте в полза на кого?

    Коментиран от #25

    15:13 17.09.2026

  • 5 осраински

    30 5 Отговор
    Снощи удар с 20 балистични ракети „Искандер“ и хиперзвукови ракети „Циркон“ опустоши военни цели в районите на Киев, Днепровски, Голосеевски и Святошински. Според предварителни данни са били атакувани заводи за сглобяване на дронове и складове, съдържащи оръжия, получени от страни от НАТО . От 3:00 ч. сутринта експлозии разтърсиха и предградията на украинската столица, а пожарите в Бориспол, Василков, Фастив и Бровари остават неовладени.

    Мощен удар беше нанесен срещу обекти на украинските въоръжени сили в Одеска област. Атакуваме цели в Одеса и района около село Маяки, където се намира вторият по важност мост в Одеска област. Telegram каналът „Хроники на здравец“ съобщава за масираното използване на най-новите ударни дронове Дан-Т, наричани от украинските бойци „Червени фурии“ заради цвета им. Ударът е насочен към военни обекти в квартал Поскота на Одеса.

    Коментиран от #29

    15:13 17.09.2026

  • 6 осраински

    28 5 Отговор
    Силите на групировката „Север“ продължават пълното унищожаване на обкръжените части на украинските въоръжени сили северно от Велики Бурлук. Това е най-големият „котел“ в цялата история на Северния военен окръг, в който украинските войски са се оказали без никакъв изход: до началото на есента в обкръжение са били около 2000 бойци на украинските въоръжени сили

    15:14 17.09.2026

  • 7 Клещи

    7 29 Отговор
    Те руските клещи винаги са с меки челюсти. Нищо не могат да смачкат.

    Коментиран от #14

    15:14 17.09.2026

  • 8 Българин

    6 27 Отговор

    До коментар #1 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    Муахаха.
    Пета година блицкриг, котли, чували, казани, менци, безаналогови оръжия,а крепостните още тъпчат на място в Донецка област...

    15:14 17.09.2026

  • 9 зверов

    11 0 Отговор
    Пълни иди.оти.

    15:15 17.09.2026

  • 10 Браво

    3 26 Отговор
    на украинците! Те знаят най-добре как се воюва с московските орди!

    15:15 17.09.2026

  • 11 Хахахаха😂😂😂😂

    27 4 Отговор
    Тия пак тръгнаха към Москва!😂😂😂

    15:15 17.09.2026

  • 12 ДАЖЕ И НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    30 4 Отговор
    Вече не вярват на подобни измислици.

    15:16 17.09.2026

  • 13 ТОЯ МАЙ ГО БЯХА ИЗВАДИЛИ

    26 3 Отговор
    Преоблечен като жена.

    15:17 17.09.2026

  • 14 л45

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Клещи":

    Върви се убеди в мекотата им мекот.ело.Виж се в огледалото.Бащинко вчера те е остъргал от слипа си а днес си с биберон.

    15:17 17.09.2026

  • 15 Мишел

    16 4 Отговор
    Русия и Украйна обмениха тела на загинали на фронта. Русия получи 23 загинали руски военни, Украйна 252 загинали украински военни.

    Коментиран от #24

    15:20 17.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Христо Христов

    4 19 Отговор
    Рашибозука, не се напъвайте.
    След още няколко петилетки Рассия може и да стигне до Киев...
    Венсеремос!

    15:22 17.09.2026

  • 18 Пич

    18 4 Отговор
    Блеецки нека си блее тъпотиите!!!
    Украйна си се свива, свива, свива......

    15:23 17.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТОЗИ Е ЗАБЛУДЕНА ШУШУЛКА

    16 4 Отговор
    Зеленски поне стои за да краде и да се прави на важен, а тоя няма идея какво се случва.

    15:24 17.09.2026

  • 21 Изрод..ааа

    8 3 Отговор
    Е участвал в последната филмова продукция на квартал 95!, той от Киев не е излизал откакто се върна от Турция .

    15:28 17.09.2026

  • 22 ЖикТак

    7 3 Отговор
    Ко става с Купянск, нали имаше контра там на Азовци? Сегашната да не стане пак реконтра

    15:28 17.09.2026

  • 23 Билецки

    7 3 Отговор
    Роди ли от турците?

    15:29 17.09.2026

  • 24 Няма страшно

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Украинците си прибират всички убити, а руснаците прибират само висш команден състав.

    Генерал Мадяр показа ликвидирането на любим и награждаван от Путин генерал Антон Грунис.

    Коментиран от #26, #27

    15:32 17.09.2026

  • 25 Кой

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    руснак е толшова тъп, че да се връща при дребния сатрап?

    15:36 17.09.2026

  • 26 мушмул

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Няма страшно":

    Мадяр показа как дрон удря една къща. А колкото за прибирането на убитите...да ти имам логиката! Руснаците предават украински трупове при размяната на много повече от укрите!

    15:37 17.09.2026

  • 27 мушмул

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Няма страшно":

    А, ето ти днес-Имало е обмен на тела на загинали. Руснаците са предали 252, а украинците 23. Как став това ако укрите прибират убитите

    15:40 17.09.2026

  • 28 123

    6 0 Отговор
    Абе защо давате мнението на нациски азовец, дайте поне веднъж и другата страна- руската.Заради такива като вас псевдожурналисти, хората вече не ви четят.

    15:51 17.09.2026

  • 29 Щом журналистите тук

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "осраински":

    не са го написали, значи не се е случило.

    15:57 17.09.2026

  • 30 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Украйна повтори идентични обкръжения при доброполе купянск и лиман.това коства на руснаците лятната офанзива ..

    16:02 17.09.2026

  • 31 Дядо ви

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    "Азов" - официално призната и обявена за терористична организация от конгреса на САЩ. Слугите "не миришат"(!) Пфу!

    16:05 17.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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