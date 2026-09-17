Билецки: „Северните клещи“ на руските сили в Донбас са на практика разбити

Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус „Азов“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заяви, че „северните клещи“ на руските сили в Донбас са на практика разбити. По думите му маньовърът е имал за цел да обхване украинските „градове-крепости“ в Донецка област, предава „Украинская правда“, цитирана от News.bg.

„Руснаците имаха план на Донецко направление: да обхванат така наречените градове-крепости от север и от юг. От юг планът предвиждаше обкръжаване през Доброполе; от север - настъпление през плацдарма, който в момента бива отрязан, с придвижване към град Святогорск и по-нататък... към селището Барвинково, където тези две крила на руската армия - това откъм Доброполе на юг и това откъм Святогорск на север - трябваше да се съединят“, обясни Билецки.

Билецки: Северното крило е разбито

По думите му руското настъпление при Доброполе е било спряно още миналата година. Ситуацията там остава сложна, но е под контрола на ВСУ.

„Северните клещи обаче на практика са разгромени и унищожени“, отбеляза той.

Билецки подчерта, че сега е от критично значение да се „парализира логистиката и тилът, като се лишат руснаците от възможността да възобновят това настъпление“.

„Тогава те ще бъдат принудени да предприемат фронтална атака срещу градските агломерации Славянск-Краматорск и Дружковка-Константиновка. А фронталната атака срещу тези градове е много по-болезнено и скъпоструващо начинание за тях, отколкото опитът да ги обкръжат и - на практика - да ги превземат без бой“, посочи той.

Украйна подсилва позициите си в Донецка област

На 26 август президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че украинските позиции в Донецка област ще бъдат подсилени от две реорганизирани военни формирования под командването на Денис Прокопенко и Андрий Билецки.

На 7 септември Билецки записа видеообръщение директно от центъра на Святогорск, Донецка област, на фона на Святогорската Успенска лавра, след изявления на руския лидер относно предполагаемото „превземане“ на града.

На 15 септември „Азов“ съобщи за прочистването на 75 квадратни километра и деокупацията на още 10 квадратни километра в рамките на контраофанзивни операции в северната част на Донецка област.