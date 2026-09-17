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ВСУ поразиха две пускови установки С-400 в Брянска област

ВСУ поразиха две пускови установки С-400 в Брянска област

17 Септември, 2026 14:49 944 23

  • брянска област-
  • с-400-
  • всу-
  • украйна-
  • русия

Според украинския Генерален щаб руските системи вероятно са били използвани за атаки срещу Киев

ВСУ поразиха две пускови установки С-400 в Брянска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Две пускови установки на зенитно-ракетни системи С-400 са били поразени от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Брянска област на Русия. Вероятно руските сили са използвали ракетите от тези установки за атаки срещу Киев, предава News.bg.

Според изявление на Генералния щаб на ВСУ на 16 септември и през нощта срещу 17 септември подразделения на украинската армия са нанесли удари по редица ключови военни обекти на Русия, предава „УНИАН“.

„Две пускови установки на зенитно-ракетни системи С-400 бяха поразени близо до Вигоничи в Брянска област на Русия“, се посочва в изявлението.

Отбелязва се, че руските сили използват тези установки, наред с други, за обстрел на Киев.

Ударен е обект за руски дронове

Освен това близо до Донецк е бил поразен обект, използван за съхранение, подготовка и изстрелване на руски ударни безпилотни летателни апарати (БЛА).

Ударени са и логистични складове на руските сили в Кураховка и Нова Маревка в Донецка област, както и в Луганск.

Поразени са райони със струпване на руски сили

Същевременно са нанесени удари по райони на съсредоточаване на руски личен състав в Стрелкове в Херсонска област и Дружне в Луганска област.

„Операциите, насочени срещу ключови военни активи на руския агресор, продължават“, заявиха от Генералния щаб на ВСУ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Според

    25 5 Отговор
    УНИАН:))
    Изглежда сме под укровладичество.

    14:52 17.09.2026

  • 3 предава „УНИАН“

    20 6 Отговор
    после се събудихме и бяхме силно изпотени

    14:53 17.09.2026

  • 4 Укропат

    14 3 Отговор
    Поразиха. И шефчето ще ги награди посмъртно с усмивка от златното биде. Дайте му пари за Бело и оръжия за поразително поразяване.

    14:53 17.09.2026

  • 5 Горе , в заглавието пише ,че са празили

    20 4 Отговор
    В статията пише "ВЕРОЯТНО".

    14:54 17.09.2026

  • 6 стоян георгиев

    11 13 Отговор
    Бонус от снощи и два руски транспортни самолета и хеликоптер.ежедневие....ама киев пада в неделя споко...хах

    Коментиран от #9, #15

    14:54 17.09.2026

  • 7 Хаха

    14 5 Отговор
    При днешната поредна размяна на убити съотношението е 252:23!
    Познайте от 3 пъти в чия полза, както винаги...

    14:55 17.09.2026

  • 8 Румен Решетников

    10 12 Отговор
    Крепостните разбират само от бой!

    14:57 17.09.2026

  • 9 Е що ти е

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    да пада Киев бре. Тя целта на СВО е друга бе тролчо.

    Коментиран от #22

    14:58 17.09.2026

  • 10 Информацията

    15 2 Отговор
    не може да бъде потвърдена от независим източник!

    15:01 17.09.2026

  • 11 Установка

    9 15 Отговор
    Гледах видео как две С-400 пуснаха 8 (осем) ракети да се спасят и накрая
    ги удариха с една касетка и дотам бяха.

    Коментиран от #14

    15:02 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Галина Събева

    13 5 Отговор
    Поразили са ВСУ спаружените умирисани катерици в метрото на Киев .

    15:10 17.09.2026

  • 14 хаха🤣

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Установка":

    Гледал си на май .кясси едноокото джудже с дебелите бузи и дългата брада с течащите обилно лиги.

    15:12 17.09.2026

  • 15 Моряка

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    СиСи откога освен от мнетти и сеххх в анна.алла взе и от военна техника да разбираш ?

    15:15 17.09.2026

  • 16 Ами

    5 9 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    Коментиран от #21

    15:15 17.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Соломон Котарака 🐱

    8 2 Отговор
    Край нямат мъките козяшки жълтопаветни ,небинарни !

    15:17 17.09.2026

  • 19 оня с коня

    6 1 Отговор
    Единственото което са ударили хохохолите е големият кафяв печат .

    15:21 17.09.2026

  • 20 ВСУ

    3 0 Отговор
    Порази на Марко Тотев дреболиите

    15:32 17.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Е що ти е":

    Така е.целта на сво е руснаците да са роби а путин цар.за сега номера минава.

    16:04 17.09.2026

  • 23 пво

    0 0 Отговор
    С 400 е ПВО система - написано така излиза, че са ги ползвали за РСЗО което е невъзможно.

    16:12 17.09.2026

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