ВСУ поразиха две пускови установки С-400 в Брянска област

Две пускови установки на зенитно-ракетни системи С-400 са били поразени от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Брянска област на Русия. Вероятно руските сили са използвали ракетите от тези установки за атаки срещу Киев, предава News.bg.

Според изявление на Генералния щаб на ВСУ на 16 септември и през нощта срещу 17 септември подразделения на украинската армия са нанесли удари по редица ключови военни обекти на Русия, предава „УНИАН“.

„Две пускови установки на зенитно-ракетни системи С-400 бяха поразени близо до Вигоничи в Брянска област на Русия“, се посочва в изявлението.

Отбелязва се, че руските сили използват тези установки, наред с други, за обстрел на Киев.

Ударен е обект за руски дронове

Освен това близо до Донецк е бил поразен обект, използван за съхранение, подготовка и изстрелване на руски ударни безпилотни летателни апарати (БЛА).

Ударени са и логистични складове на руските сили в Кураховка и Нова Маревка в Донецка област, както и в Луганск.

Поразени са райони със струпване на руски сили

Същевременно са нанесени удари по райони на съсредоточаване на руски личен състав в Стрелкове в Херсонска област и Дружне в Луганска област.

„Операциите, насочени срещу ключови военни активи на руския агресор, продължават“, заявиха от Генералния щаб на ВСУ.