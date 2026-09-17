ВСУ поразиха две пускови установки С-400 в Брянска област

Две пускови установки на зенитно-ракетни системи С-400 са били поразени от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Брянска област на Русия. Вероятно руските сили са използвали ракетите от тези установки за атаки срещу Киев, предава News.bg.
Според изявление на Генералния щаб на ВСУ на 16 септември и през нощта срещу 17 септември подразделения на украинската армия са нанесли удари по редица ключови военни обекти на Русия, предава „УНИАН“.
„Две пускови установки на зенитно-ракетни системи С-400 бяха поразени близо до Вигоничи в Брянска област на Русия“, се посочва в изявлението.
Отбелязва се, че руските сили използват тези установки, наред с други, за обстрел на Киев.
Ударен е обект за руски дронове
Освен това близо до Донецк е бил поразен обект, използван за съхранение, подготовка и изстрелване на руски ударни безпилотни летателни апарати (БЛА).
Ударени са и логистични складове на руските сили в Кураховка и Нова Маревка в Донецка област, както и в Луганск.
Поразени са райони със струпване на руски сили
Същевременно са нанесени удари по райони на съсредоточаване на руски личен състав в Стрелкове в Херсонска област и Дружне в Луганска област.
„Операциите, насочени срещу ключови военни активи на руския агресор, продължават“, заявиха от Генералния щаб на ВСУ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Според
Изглежда сме под укровладичество.
14:52 17.09.2026
3 предава „УНИАН“
14:53 17.09.2026
4 Укропат
14:53 17.09.2026
5 Горе , в заглавието пише ,че са празили
14:54 17.09.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #9, #15
14:54 17.09.2026
7 Хаха
Познайте от 3 пъти в чия полза, както винаги...
14:55 17.09.2026
8 Румен Решетников
14:57 17.09.2026
9 Е що ти е
До коментар #6 от "стоян георгиев":да пада Киев бре. Тя целта на СВО е друга бе тролчо.
Коментиран от #22
14:58 17.09.2026
10 Информацията
15:01 17.09.2026
11 Установка
ги удариха с една касетка и дотам бяха.
Коментиран от #14
15:02 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Галина Събева
15:10 17.09.2026
14 хаха🤣
До коментар #11 от "Установка":Гледал си на май .кясси едноокото джудже с дебелите бузи и дългата брада с течащите обилно лиги.
15:12 17.09.2026
15 Моряка
До коментар #6 от "стоян георгиев":СиСи откога освен от мнетти и сеххх в анна.алла взе и от военна техника да разбираш ?
15:15 17.09.2026
16 Ами
Коментиран от #21
15:15 17.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Соломон Котарака 🐱
15:17 17.09.2026
19 оня с коня
15:21 17.09.2026
20 ВСУ
15:32 17.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 стоян георгиев
До коментар #9 от "Е що ти е":Така е.целта на сво е руснаците да са роби а путин цар.за сега номера минава.
16:04 17.09.2026
23 пво
16:12 17.09.2026