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Омбудсманът сезира енергийния министър за топлата вода
  Тема: Топлофикация

Омбудсманът сезира енергийния министър за топлата вода

17 Септември, 2026 15:56, обновена 17 Септември, 2026 15:58 426 1

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  • енергетика

Хиляди домакинства в София са останали без топла вода за дни и седмици заради аварии и ремонти на „Топлофикация София“, а институцията настоява за проверка и защита на клиентите.

Омбудсманът сезира енергийния министър за топлата вода - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Омбудсманът сезира министъра на енергетиката заради поредни аварийни спирания и продължителни ремонти на „Топлофикация София“, които са оставили хиляди домакинства в столицата без топла вода за дни и седмици. Институцията настоява за проверка на причините, за сроковете за отстраняване на проблемите и за мерки за защита на клиентите.

По информация на омбудсмана сигналите от граждани идват на фона на чести течове и аварии по топлопреносната мрежа, които засягат цели квартали и създават сериозни неудобства за домакинствата. Сред засегнатите зони са и жилищни райони, в които жителите са оставали без парно и топла вода за по-дълъг период от предварително обявения.

Какво иска омбудсманът

Според институцията е необходимо енергийното министерство и компетентните органи да изискат ясна информация за причините за авариите, за организацията на ремонтите и за това дали „Топлофикация София“ изпълнява задълженията си към клиентите. Подчертава се и необходимостта хората да получат защита, когато услугата е прекъсвана за дълго време.

В предходни свои позиции омбудсманът вече е настоявал да се търси отговорност за продължителни спирания на топлоподаването и да се обмислят компенсации или прихващане на дните без услуга от сметките на потребителите. Именно този подход е изведен и сега като възможна мярка за засегнатите домакинства.

Недоволството расте заради дългите прекъсвания

Проблемът с липсата на топла вода не е нов и периодично засяга различни квартали на София при аварии по стари съоръжения или при ремонти, които се проточват повече от очакваното. При подобни случаи гражданите подават множество жалби както до омбудсмана, така и до енергийните институции.

Към момента основният факт е, че омбудсманът е потърсил намесата на министъра на енергетиката заради хиляди засегнати домакинства и заради съмнения за недостатъчно бърза реакция при възстановяването на услугата. За конкретните срокове по отделните райони и за евентуални санкции или компенсации ще стане ясно след последващите действия на институциите.

Източници: Омбудсман на Република България, БТА


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    Топлата Вода !

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