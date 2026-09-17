Реколтата от картофи в ЕС тази година може да бъде една от най-малките в историята

Нидерландия и други страни в Северозападна Европа може да се сблъскат тази година с една от най-малките реколти от картофи в историята и загуби от стотици милиони за производителите поради летните суши, предаде БТА, цитирайки АНП.

Според заключенията от анализ на изследователската организация „Енърджи енд клаймът интелиджънс юнит“ (Energy and Climate Intelligence Unit – ECIU), общата загуба на продукция в Нидерландия, Германия, Белгия и Франция може да достигне 622 милиона евро.

Загубите в Нидерландия може да възлизат на 42 милиона евро, предупреди организацията.

Поради сухото и топло време това лято реколтата от картофи в четирите държави общо вероятно ще намалее с около 3,1 милиона тона, а в Нидерландия – с 210 000 тона, сочи проучването. В сравнение със средната стойност за последните пет години в Нидерландия това представлява загуба на продукция от 7 процента.

Миналата година производителите на картофи в Европа се сблъскаха с излишък и по-ниски цени. Вследствие на това много от тях решиха да намалят производствената площ през тази година.