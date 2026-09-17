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Реколтата от картофи в ЕС тази година може да бъде една от най-малките в историята

Реколтата от картофи в ЕС тази година може да бъде една от най-малките в историята

17 Септември, 2026 15:11 510 15

  • храна-
  • суша-
  • ес-
  • картофи-
  • нидерландия

Загубите в Нидерландия може да възлизат на 42 милиона евро, предупреди организацията

Реколтата от картофи в ЕС тази година може да бъде една от най-малките в историята - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нидерландия и други страни в Северозападна Европа може да се сблъскат тази година с една от най-малките реколти от картофи в историята и загуби от стотици милиони за производителите поради летните суши, предаде БТА, цитирайки АНП.

Според заключенията от анализ на изследователската организация „Енърджи енд клаймът интелиджънс юнит“ (Energy and Climate Intelligence Unit – ECIU), общата загуба на продукция в Нидерландия, Германия, Белгия и Франция може да достигне 622 милиона евро.

Загубите в Нидерландия може да възлизат на 42 милиона евро, предупреди организацията.

Поради сухото и топло време това лято реколтата от картофи в четирите държави общо вероятно ще намалее с около 3,1 милиона тона, а в Нидерландия – с 210 000 тона, сочи проучването. В сравнение със средната стойност за последните пет години в Нидерландия това представлява загуба на продукция от 7 процента.

Миналата година производителите на картофи в Европа се сблъскаха с излишък и по-ниски цени. Вследствие на това много от тях решиха да намалят производствената площ през тази година.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    11 0 Отговор
    В Самоков компири колкото щеш щом западняците са толкова закъсали ще им ги продадем по цени на любимия на кюрда "Ка.фланд"

    15:15 17.09.2026

  • 2 Хасковски каунь

    12 0 Отговор
    Ще ядем самоковски и смолянски картофи директно от вносителя,Турция

    15:17 17.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    А в германистан как са Дойчекартофите ,те са важни за оцеляването им

    15:17 17.09.2026

  • 4 Картошка

    1 15 Отговор
    Не знам в Европа, ама в русията картошка няма да има въобще.
    С мотики ша трябва да ги копат крепостните.

    Коментиран от #15

    15:17 17.09.2026

  • 5 Опала

    9 1 Отговор
    Нашите са от Египет.

    15:18 17.09.2026

  • 6 Оправдание

    7 1 Отговор
    Оправдание за поскъпване и вдигане на цените. В КЛУБА НА БОГАТИТЕ КАК СТЕ?

    15:35 17.09.2026

  • 7 факт

    1 3 Отговор
    ще си внесем на ниски цени

    15:49 17.09.2026

  • 8 Ами

    1 0 Отговор
    Да си правят баници с украинско зърно

    16:02 17.09.2026

  • 9 глупава статия

    0 0 Отговор
    "Нидерландия и други страни в Северозападна Европа МОЖЕ да се сблъскат тази година с "
    "загуба на продукция в Нидерландия, Германия, Белгия и Франция МОЖЕ да достигне "
    "Загубите в Нидерландия МОЖЕ да възлизат на "
    "това представлява загуба на продукция от 7 процента."
    СЕДЕМ ПРОЦЕНТА....ЖИВИ ДА ГИ ОПЛАЧЕШ
    Ама защо намалява обаче:
    Миналата година производителите на картофи в Европа се сблъскаха с излишък и по-ниски цени. Вследствие на това много от тях решиха да намалят производствената площ през тази година.
    ЩОТО ПРОИЗВЕЛИ МНОГО, а сега СЕДЕМ ПРОЦЕНТА
    МОЖЕ МОЖЕ, МА МОЖЕ И ДА НЕ МОЖЕ... чешем си езиците и даваха трохи на троловете тука да "умуват" и да дават акъл без да им е искан. ЛОШ ЕС, ЛОШ ЛОШ ЛОШ....

    16:12 17.09.2026

  • 10 Чакам някой лоботомиран

    0 0 Отговор
    да каже че са на Монсанто.

    16:13 17.09.2026

  • 11 Глад студ и мизерия

    0 0 Отговор
    ще мори евпоgeysкия добитък.

    Коментиран от #12, #13, #14

    16:15 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 да те светна

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Глад студ и мизерия":

    "През 2026 година руският картофен сектор е изправен пред очакван спад на производството с около 6% и сериозно поскъпване на едро с близо 39% спрямо предходни периоди."
    кой щял да умре? каПуткинченцата?

    16:18 17.09.2026

  • 15 А, бе ееее като

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Картошка":

    гледам картофокомбайните как пълнят КАМАЗ-ите с ремаркетата ме съмнява, че вие сте с мотиките от робовладелския строй за 3 кофи картофи се бъхтате като римски роби.

    16:18 17.09.2026

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