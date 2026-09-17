Реколтата от картофи в ЕС тази година може да бъде една от най-малките в историята

Нидерландия и други страни в Северозападна Европа може да се сблъскат тази година с една от най-малките реколти от картофи в историята и загуби от стотици милиони за производителите поради летните суши, предаде БТА, цитирайки АНП.
Според заключенията от анализ на изследователската организация „Енърджи енд клаймът интелиджънс юнит“ (Energy and Climate Intelligence Unit – ECIU), общата загуба на продукция в Нидерландия, Германия, Белгия и Франция може да достигне 622 милиона евро.
Загубите в Нидерландия може да възлизат на 42 милиона евро, предупреди организацията.
Поради сухото и топло време това лято реколтата от картофи в четирите държави общо вероятно ще намалее с около 3,1 милиона тона, а в Нидерландия – с 210 000 тона, сочи проучването. В сравнение със средната стойност за последните пет години в Нидерландия това представлява загуба на продукция от 7 процента.
Миналата година производителите на картофи в Европа се сблъскаха с излишък и по-ниски цени. Вследствие на това много от тях решиха да намалят производствената площ през тази година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
15:15 17.09.2026
2 Хасковски каунь
15:17 17.09.2026
3 Kaлпазанин
15:17 17.09.2026
4 Картошка
С мотики ша трябва да ги копат крепостните.
Коментиран от #15
15:17 17.09.2026
5 Опала
15:18 17.09.2026
6 Оправдание
15:35 17.09.2026
7 факт
15:49 17.09.2026
8 Ами
16:02 17.09.2026
9 глупава статия
"загуба на продукция в Нидерландия, Германия, Белгия и Франция МОЖЕ да достигне "
"Загубите в Нидерландия МОЖЕ да възлизат на "
"това представлява загуба на продукция от 7 процента."
СЕДЕМ ПРОЦЕНТА....ЖИВИ ДА ГИ ОПЛАЧЕШ
Ама защо намалява обаче:
Миналата година производителите на картофи в Европа се сблъскаха с излишък и по-ниски цени. Вследствие на това много от тях решиха да намалят производствената площ през тази година.
ЩОТО ПРОИЗВЕЛИ МНОГО, а сега СЕДЕМ ПРОЦЕНТА
МОЖЕ МОЖЕ, МА МОЖЕ И ДА НЕ МОЖЕ... чешем си езиците и даваха трохи на троловете тука да "умуват" и да дават акъл без да им е искан. ЛОШ ЕС, ЛОШ ЛОШ ЛОШ....
16:12 17.09.2026
10 Чакам някой лоботомиран
16:13 17.09.2026
11 Глад студ и мизерия
Коментиран от #12, #13, #14
16:15 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 да те светна
До коментар #11 от "Глад студ и мизерия":"През 2026 година руският картофен сектор е изправен пред очакван спад на производството с около 6% и сериозно поскъпване на едро с близо 39% спрямо предходни периоди."
кой щял да умре? каПуткинченцата?
16:18 17.09.2026
15 А, бе ееее като
До коментар #4 от "Картошка":гледам картофокомбайните как пълнят КАМАЗ-ите с ремаркетата ме съмнява, че вие сте с мотиките от робовладелския строй за 3 кофи картофи се бъхтате като римски роби.
16:18 17.09.2026