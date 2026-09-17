Глобална надпревара! Колко ядрено оръжие има Ким и къде може да удари

Според повечето оценки Северна Корея понастоящем разполага с арсенал от 60 готови за употреба и боеспособни ядрени бойни глави - цифра, която се е утроила от 2022 г. насам. Същевременно Министерството на отбраната на Южна Корея не изключва възможността общият запас на Корейската народнодемократична република (КНДР) да варира между 80 и 120 бойни глави.

Анализатори от Defence Express отбелязват, че част от тези бойни глави са термоядрени. Твърденията на Пхенян за притежанието на такива оръжия се потвърждават от изпитания, проведени през 2017 г., когато е регистриран подземен взрив с мощност над 100 килотона.

Експертите посочват, че придобиването на ядрени оръжия от Северна Корея е известен факт. Това до голяма степен е станало възможно благодарение на контрабандни доставки от Пакистан, улеснени от мрежа, създадена от разработчика на ядрени оръжия Абдул Кадир Хан.

Все още обаче предстои да се установи дали КНДР успешно е направила качествения скок към термоядрените бойни глави.

Анализатори отбелязват, че според украинското разузнаване Северна Корея получава набор от готови ядрени технологии в замяна на изпращането на свои войски за участие във войната срещу Украйна. По-конкретно става въпрос за технологии, свързани с тактически ядрени оръжия и системи за балистични ракети, изстрелвани от подводници.

Експертите също така подчертават необходимостта да се обърне внимание на балистичните ракети на КНДР, способни да носят ядрени бойни глави.

По-специално, цялата територия на Южна Корея попада в обсега на балистичните ракети KN-23; дори първоначалната версия, Hwasong-11A, е имала обсег от 450-690 км. Северна Корея обаче може да достигне всяка точка на САЩ със своята междуконтинентална балистична ракета на твърдо гориво Hwasong-19 - в която лесно се разпознава руската "Ярс" - или с ракетата на течно гориво Hwasong-17, включваща конструктивни решения, заимствани от РС-28 "Сармат".