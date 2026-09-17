Глобална надпревара! Колко ядрено оръжие има Ким и къде може да удари

Според повечето оценки Северна Корея понастоящем разполага с арсенал от 60 готови за употреба и боеспособни ядрени бойни глави - цифра, която се е утроила от 2022 г. насам. Същевременно Министерството на отбраната на Южна Корея не изключва възможността общият запас на Корейската народнодемократична република (КНДР) да варира между 80 и 120 бойни глави.
Анализатори от Defence Express отбелязват, че част от тези бойни глави са термоядрени. Твърденията на Пхенян за притежанието на такива оръжия се потвърждават от изпитания, проведени през 2017 г., когато е регистриран подземен взрив с мощност над 100 килотона.
Експертите посочват, че придобиването на ядрени оръжия от Северна Корея е известен факт. Това до голяма степен е станало възможно благодарение на контрабандни доставки от Пакистан, улеснени от мрежа, създадена от разработчика на ядрени оръжия Абдул Кадир Хан.
Все още обаче предстои да се установи дали КНДР успешно е направила качествения скок към термоядрените бойни глави.
Анализатори отбелязват, че според украинското разузнаване Северна Корея получава набор от готови ядрени технологии в замяна на изпращането на свои войски за участие във войната срещу Украйна. По-конкретно става въпрос за технологии, свързани с тактически ядрени оръжия и системи за балистични ракети, изстрелвани от подводници.
Експертите също така подчертават необходимостта да се обърне внимание на балистичните ракети на КНДР, способни да носят ядрени бойни глави.
По-специално, цялата територия на Южна Корея попада в обсега на балистичните ракети KN-23; дори първоначалната версия, Hwasong-11A, е имала обсег от 450-690 км. Северна Корея обаче може да достигне всяка точка на САЩ със своята междуконтинентална балистична ракета на твърдо гориво Hwasong-19 - в която лесно се разпознава руската "Ярс" - или с ракетата на течно гориво Hwasong-17, включваща конструктивни решения, заимствани от РС-28 "Сармат".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
Коментиран от #9
15:20 17.09.2026
2 Kaлпазанин
15:21 17.09.2026
3 Удар
Коментиран от #12
15:21 17.09.2026
4 Къде и да удари
15:24 17.09.2026
5 Бай Дончо Трампата
15:26 17.09.2026
6 Примати
Коментиран от #10
15:31 17.09.2026
7 Анонимен
15:34 17.09.2026
8 гост
Коментиран от #13
15:35 17.09.2026
9 Куче с ориз
До коментар #1 от "Ха ха ха":Цяла югоизточна Азия, без Китай и Русия. Ти си си ударен по рождение.
15:37 17.09.2026
10 Павиани
До коментар #6 от "Примати":В зоопарка донесоха ли ви банани за празника?
Коментиран от #21
15:39 17.09.2026
11 Задължително да удари Холивуд,
15:41 17.09.2026
12 Мишел
До коментар #3 от "Удар":САЩ са сигурни, че е най вероятно да получат ядрени удари от Северна Корея, а не от Китай и Русия и много внимават . Северна Корея е единствената държава в света, която е построила противоатомни скривалища за цялото си население.
15:42 17.09.2026
13 Механик
До коментар #8 от "гост":А защо не може всяка държава да има ядрено оръжие? М?
Ако може да си го позволи, защо да няма? За да могат такива като САЩ да налагат правила и да крадат ли?
Ами Израел? Те защо имат ядрено оръжие? А пакистан. С какво са различни и кое им дава право на тях ,а на другите не?
Хайде, да чуем как разсъжават розавите, па може и да ни убедите, че не сме прави.
15:43 17.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фактите говорят:
Абе... Фашаги и ПЕН деле ...
Хихихихихи
16:01 17.09.2026
16 Да не го закачат най добре
16:04 17.09.2026
17 Бай той Толстой
16:04 17.09.2026
18 В ЕДИН МОМЕНТ
ПРИ ТЕСТ ЩЕ ГРЪМНЕ
И ЩЕ ЗАТРИЕ СЕВЕРНА КОРЕЯ.
ТАКИВА ГАФОВЕ ПРИ РАЗНИ
ПРИМАТИ
ВИНАГИ СЕ СЛУЧВАТ .
16:09 17.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аре я не се баламосваме
От 40 г.. кремля не е извършвала Я. Опит! С.Корея - ИЗОБЩО!
72% я.оръжие на кремля е фабрично Негодно и дефектно! А целият Арсенала е с изтекъл срок на годност!Нема а влизам в детайли ама за без Казармените копейки ше уточня,че създаването на Ядрен процес е изключително сложно! Има огромна вероятност от ядрен взрив още на момента в шахтата или мобилната установка!
Демек монгольята си лаят...сенкята
Ееееедехееее
16:13 17.09.2026
21 КИРКОРОВ
До коментар #10 от "Павиани":Донесоха Банани донесоха ...
С удоволствие ги ползваме
На Голите Вечеринки.
16:14 17.09.2026
22 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
СЕВЕРНА КОРЕЯ
КАТО НАШЕТО МИНАЛО.
СЕГА ГЛЕДАМЕ
СЕВЕРНА КОРЕЯ
КАТО НАШЕТО БЪДЕЩЕ.
16:18 17.09.2026
23 Теслатъ
16:23 17.09.2026