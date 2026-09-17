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Глобална надпревара! Колко ядрено оръжие има Ким и къде може да удари

Глобална надпревара! Колко ядрено оръжие има Ким и къде може да удари

17 Септември, 2026 15:18 1 053 23

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • ядрено оръжие

Все още обаче предстои да се установи дали КНДР успешно е направила качествения скок към термоядрените бойни глави

Глобална надпревара! Колко ядрено оръжие има Ким и къде може да удари - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Според повечето оценки Северна Корея понастоящем разполага с арсенал от 60 готови за употреба и боеспособни ядрени бойни глави - цифра, която се е утроила от 2022 г. насам. Същевременно Министерството на отбраната на Южна Корея не изключва възможността общият запас на Корейската народнодемократична република (КНДР) да варира между 80 и 120 бойни глави.

Анализатори от Defence Express отбелязват, че част от тези бойни глави са термоядрени. Твърденията на Пхенян за притежанието на такива оръжия се потвърждават от изпитания, проведени през 2017 г., когато е регистриран подземен взрив с мощност над 100 килотона.

Експертите посочват, че придобиването на ядрени оръжия от Северна Корея е известен факт. Това до голяма степен е станало възможно благодарение на контрабандни доставки от Пакистан, улеснени от мрежа, създадена от разработчика на ядрени оръжия Абдул Кадир Хан.

Все още обаче предстои да се установи дали КНДР успешно е направила качествения скок към термоядрените бойни глави.

Анализатори отбелязват, че според украинското разузнаване Северна Корея получава набор от готови ядрени технологии в замяна на изпращането на свои войски за участие във войната срещу Украйна. По-конкретно става въпрос за технологии, свързани с тактически ядрени оръжия и системи за балистични ракети, изстрелвани от подводници.

Експертите също така подчертават необходимостта да се обърне внимание на балистичните ракети на КНДР, способни да носят ядрени бойни глави.

По-специално, цялата територия на Южна Корея попада в обсега на балистичните ракети KN-23; дори първоначалната версия, Hwasong-11A, е имала обсег от 450-690 км. Северна Корея обаче може да достигне всяка точка на САЩ със своята междуконтинентална балистична ракета на твърдо гориво Hwasong-19 - в която лесно се разпознава руската "Ярс" - или с ракетата на течно гориво Hwasong-17, включваща конструктивни решения, заимствани от РС-28 "Сармат".


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    16 3 Отговор
    Ще ти удари празната манипулативна къртуна. При това с право.

    Коментиран от #9

    15:20 17.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    14 3 Отговор
    Как така клоуна не е ударил и него и да го свали от власт

    15:21 17.09.2026

  • 3 Удар

    5 18 Отговор
    Абе той Ким може да удари, ама дали ще удари и ако удари дали ще уцели?

    Коментиран от #12

    15:21 17.09.2026

  • 4 Къде и да удари

    9 3 Отговор
    Ким поне ще се радва искренно.

    15:24 17.09.2026

  • 5 Бай Дончо Трампата

    6 2 Отговор
    Абе, то и него щях да го ударя, като аятолаха, ама мосадците нещо там не могат да играят.

    15:26 17.09.2026

  • 6 Примати

    6 12 Отговор
    През последната нощ беше ударена рафинерията в Ярославъ. От юли не работи рафинерията Капотня а от 10 септември не работи Рязанската рафинерия. Тоест в момента Москва разчита на рафинерии в Урал и Полвожито. Те също бяха удряни и работят само една част от тръбите им за първична преработка. Дали още преди края на септември украинските сили няма да довършат работата…

    Коментиран от #10

    15:31 17.09.2026

  • 7 Анонимен

    5 3 Отговор
    Термоядреният запас от ракети,готови за изстрелване имат възпиращ ефект на сребролюбецът Дж.Силвър.Той е навсякъде ,където не е чакан.С дървеният си крак и превръзка на окото е привлечен от земните богатства.Особенно го влекат редки метали ,черно злато(нефт) и диаманти.Навсякъде по земното кълбо е създал паяджини с централно разположен паяк ,дебнещ за плячка.В неговата родина разчитат на способността му да трупа богатства и живеят охолно .

    15:34 17.09.2026

  • 8 гост

    3 2 Отговор
    Лукавият от Кремъл,дава ценни разработки на Кимчо...по тази логика всяка държава трябва да има ядрено,и да се престане със заплахите....

    Коментиран от #13

    15:35 17.09.2026

  • 9 Куче с ориз

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха":

    Цяла югоизточна Азия, без Китай и Русия. Ти си си ударен по рождение.

    15:37 17.09.2026

  • 10 Павиани

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Примати":

    В зоопарка донесоха ли ви банани за празника?

    Коментиран от #21

    15:39 17.09.2026

  • 11 Задължително да удари Холивуд,

    9 5 Отговор
    че нашите еврасти-атлантиди прегледаха с еврейско кино и живеят някъде в Марвел вселената

    15:41 17.09.2026

  • 12 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Удар":

    САЩ са сигурни, че е най вероятно да получат ядрени удари от Северна Корея, а не от Китай и Русия и много внимават . Северна Корея е единствената държава в света, която е построила противоатомни скривалища за цялото си население.

    15:42 17.09.2026

  • 13 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    А защо не може всяка държава да има ядрено оръжие? М?
    Ако може да си го позволи, защо да няма? За да могат такива като САЩ да налагат правила и да крадат ли?
    Ами Израел? Те защо имат ядрено оръжие? А пакистан. С какво са различни и кое им дава право на тях ,а на другите не?
    Хайде, да чуем как разсъжават розавите, па може и да ни убедите, че не сме прави.

    15:43 17.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фактите говорят:

    2 2 Отговор
    След като СССР СДО хна, ..10 год. "Фалиралия ЗАПАД" изпращаше Хуманитарни помощи за гладните монголья на У йло и КИМ ГАЗО! 3 Милиона човекоподобни Оризо-Гризачи фърлиха Фира от глад у С Корея,..а дебелото прави оръжия от миналият век и си въобразява че е сила! Хихихихихи
    Абе... Фашаги и ПЕН деле ...
    Хихихихихи

    16:01 17.09.2026

  • 16 Да не го закачат най добре

    0 1 Отговор
    Още не го сърбът ръцете.Но където и да удари ще удари с кеф.

    16:04 17.09.2026

  • 17 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Нещо не закачат Ким,а?😁😁😁

    16:04 17.09.2026

  • 18 В ЕДИН МОМЕНТ

    1 0 Отговор
    НЯКОЯ РАКЕТА НА ДЕБЕЛИЯ ШОПАР КИМ
    ПРИ ТЕСТ ЩЕ ГРЪМНЕ
    И ЩЕ ЗАТРИЕ СЕВЕРНА КОРЕЯ.

    ТАКИВА ГАФОВЕ ПРИ РАЗНИ
    ПРИМАТИ
    ВИНАГИ СЕ СЛУЧВАТ .

    16:09 17.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аре я не се баламосваме

    3 0 Отговор
    Съмнявам се ,че Монгольята от Моксель и Пхе нян имат я.оръжие!
    От 40 г.. кремля не е извършвала Я. Опит! С.Корея - ИЗОБЩО!
    72% я.оръжие на кремля е фабрично Негодно и дефектно! А целият Арсенала е с изтекъл срок на годност!Нема а влизам в детайли ама за без Казармените копейки ше уточня,че създаването на Ядрен процес е изключително сложно! Има огромна вероятност от ядрен взрив още на момента в шахтата или мобилната установка!
    Демек монгольята си лаят...сенкята
    Ееееедехееее

    16:13 17.09.2026

  • 21 КИРКОРОВ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Павиани":

    Донесоха Банани донесоха ...
    С удоволствие ги ползваме
    На Голите Вечеринки.

    16:14 17.09.2026

  • 22 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    0 0 Отговор
    ЕДНО ВРЕМЕ ГЛЕДАХМЕ

    СЕВЕРНА КОРЕЯ

    КАТО НАШЕТО МИНАЛО.

    СЕГА ГЛЕДАМЕ

    СЕВЕРНА КОРЕЯ

    КАТО НАШЕТО БЪДЕЩЕ.

    16:18 17.09.2026

  • 23 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Любопитния главен редактор на нюз.бг да отиде в Северна Корея и да зададе въпросите си лично на Кимчо!!!!!! -))))))))

    16:23 17.09.2026

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