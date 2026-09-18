САЩ обмислят сделки с Русия преди край на войната

Администрацията на САЩ обмисля възможност за отделни икономически и други сделки с Русия още преди войната в Украйна да приключи, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници. Според информацията разговорите се вписват в по-широките опити на Вашингтон да търси път към деескалация и евентуално споразумение, но без да е постигнат окончателен пробив.

Темата се появява на фона на активизирани дипломатически контакти между САЩ, Русия и Украйна. Reuters съобщи в последните дни, че американски пратеници са водили разговори в Москва и Киев по идеи за прекратяване на войната, а Кремъл е определил срещите като полезни, но без признаци за пробив.

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Туск: Украинската армия понася рекордни загуби

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Украйна понася рекордни загуби, като думите му бяха разпространени от международни медии след негово изказване в контекста на войната и сигурността в региона. Туск не представи в изявлението си пълна методология за оценката, а изказването му остава политическа и аналитична преценка, а не официална военна статистика.

По-рано британският заместник-министър на отбраната Люк Полард каза пред медиите, че руските загуби в Украйна са много големи, а западни и украински оценки за жертвите и материалните поражения на фронта продължават да се различават значително. Нито Киев, нито Москва публикуват независими и пълни данни, които да позволят безспорна проверка на всички оценки.

Какво е потвърдено и какво остава открито

Потвърдено е, че американската дипломация е в движение и че според The New York Times Белият дом обсъжда варианти за сделки с Русия преди край на войната. Потвърдено е и че Доналд Туск е направил публично изказване за тежки загуби на украинските сили. Не е потвърдено, че има окончателно решение на САЩ за договореност с Москва, нито че съществува официално независима статистика, която да потвърждава „рекордни“ загуби на ВСУ.

Развитието идва в момент, в който Вашингтон едновременно търси политически изход от конфликта и засилва натиска върху Москва чрез нови санкционни инициативи. Това поставя дипломатическите сигнали и военните оценки в центъра на нов етап от войната, в който публичните заявления на отделни лидери остават ключов ориентир за следващите ходове.

Източници: The New York Times, Ройтерс, AP, ИРНА