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САЩ обмислят сделки с Русия преди край на войната
  Тема: Украйна

САЩ обмислят сделки с Русия преди край на войната

18 Септември, 2026 05:34, обновена 18 Септември, 2026 05:35 936 5

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  • сделки-
  • война

The New York Times твърди, че администрацията на Доналд Тръмп проучва отделни икономически и други договорености с Москва, докато Доналд Туск говори за тежки загуби на украинските сили.

САЩ обмислят сделки с Русия преди край на войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ обмисля възможност за отделни икономически и други сделки с Русия още преди войната в Украйна да приключи, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници. Според информацията разговорите се вписват в по-широките опити на Вашингтон да търси път към деескалация и евентуално споразумение, но без да е постигнат окончателен пробив.

Темата се появява на фона на активизирани дипломатически контакти между САЩ, Русия и Украйна. Reuters съобщи в последните дни, че американски пратеници са водили разговори в Москва и Киев по идеи за прекратяване на войната, а Кремъл е определил срещите като полезни, но без признаци за пробив.

Още новини от Украйна

Туск: Украинската армия понася рекордни загуби

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Украйна понася рекордни загуби, като думите му бяха разпространени от международни медии след негово изказване в контекста на войната и сигурността в региона. Туск не представи в изявлението си пълна методология за оценката, а изказването му остава политическа и аналитична преценка, а не официална военна статистика.

По-рано британският заместник-министър на отбраната Люк Полард каза пред медиите, че руските загуби в Украйна са много големи, а западни и украински оценки за жертвите и материалните поражения на фронта продължават да се различават значително. Нито Киев, нито Москва публикуват независими и пълни данни, които да позволят безспорна проверка на всички оценки.

Какво е потвърдено и какво остава открито

Потвърдено е, че американската дипломация е в движение и че според The New York Times Белият дом обсъжда варианти за сделки с Русия преди край на войната. Потвърдено е и че Доналд Туск е направил публично изказване за тежки загуби на украинските сили. Не е потвърдено, че има окончателно решение на САЩ за договореност с Москва, нито че съществува официално независима статистика, която да потвърждава „рекордни“ загуби на ВСУ.

Развитието идва в момент, в който Вашингтон едновременно търси политически изход от конфликта и засилва натиска върху Москва чрез нови санкционни инициативи. Това поставя дипломатическите сигнали и военните оценки в центъра на нов етап от войната, в който публичните заявления на отделни лидери остават ключов ориентир за следващите ходове.

Източници: The New York Times, Ройтерс, AP, ИРНА


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами..

    13 0 Отговор
    .. галон дизел е $6+...
    На бай Дончо яйце му се пече на ... перчема

    Коментиран от #2

    05:41 18.09.2026

  • 2 Търсят под вола теле

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами..":

    и някой да им купи мазните бутчета

    05:46 18.09.2026

  • 3 Кирпича

    1 3 Отговор
    Най дребният подлец на летището.

    06:00 18.09.2026

  • 4 Чудна е

    2 0 Отговор
    е тази обсесия на Запада с отгатване на "броя на жертвите". Непрестанното публично обсъждане на темата в медиите , в политическия дискурс изглежда маниакално, а доста често направо диаболично.

    06:47 18.09.2026

  • 5 Ники

    3 0 Отговор
    Как загуби за Украйна, какви ги говорите Русофоби?
    Нали в момента тече операция по освобождаването на Донбас, скоро приключи операцията за Зеленски по превръщането на полуостров Крим в остров и всички руснаци бягаха от там?
    Какви ги говорите сега? Просто не мога да повярвам.
    Според мен , Украйна печелили , настъпва по всички фронтове и скоро ще е на границата на Северна Корея.

    06:50 18.09.2026