Фицо: Не искам война заради член 5 на НАТО

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че не иска война „заради някакъв член 5“ на НАТО и че ще направи всичко възможно Словакия да не бъде въвлечена във военен конфликт. Изказването му идва на фона на засиленото напрежение около Русия и опасенията в част от държавите от алианса за възможни хибридни действия и инциденти по източния фланг.

По думите на Фицо, Словакия остава част от НАТО и цени членството си в пакта, но като министър-председател той ще работи страната да не бъде въвличана във война. Изявлението е предадено от словашки медии, а цитираната му позиция съвпада с по-ранни негови послания за предпазливост по отношение на конфликта в Украйна и отношенията с Москва.

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Какво означава позоваването на член 5

Член 5 от Северноатлантическия договор е основата на колективната отбрана в НАТО: при въоръжено нападение срещу една държава членка останалите я третират като нападната срещу целия алианс. Самият алианс подчертава, че това е централният механизъм за възпиране и защита на страните членки.

Фицо не е заявил, че Словакия се оттегля от НАТО или че не признава ангажиментите по договора. Той обаче ясно е поставил на преден план опасенията си, че ескалация около Русия може да въвлече Европа в по-широк военен конфликт.

Напрежението в региона расте

Изказването на словашкия премиер се вписва в по-широкия дебат в НАТО за т.нар. хибридни заплахи, след като през последните седмици и месеци няколко държави в Източна Европа съобщиха за инциденти с дронове, саботажи и нарушения на въздушното пространство. НАТО и отделни негови представители продължават да подчертават, че алиансът не вижда непосредствена неизбежна заплаха от пряка руска атака, но следи внимателно развитието на ситуацията.

В същото време Москва отново и отново отрича да има намерение да напада държави от НАТО. Русия твърди, че не планира война с алианса, а западни и източноевропейски лидери продължават да спорят докъде стига рискът от разширяване на конфликта.

Фицо, който отдавна е сред най-резервираните европейски лидери по отношение на военната подкрепа за Украйна, отново поставя акцент върху дипломатическите решения и върху това Словакия да не бъде въвличана пряко в евентуална война между НАТО и Русия.

Източници: Денник Н, TASR, НАТО