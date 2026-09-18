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Фицо: Не искам война заради член 5 на НАТО
  Тема: Украйна

Фицо: Не искам война заради член 5 на НАТО

18 Септември, 2026 06:36, обновена 18 Септември, 2026 06:38 930 18

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Словашкият премиер заяви, че ще направи всичко възможно страната му да не бъде въвлечена във военен конфликт.

Фицо: Не искам война заради член 5 на НАТО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че не иска война „заради някакъв член 5“ на НАТО и че ще направи всичко възможно Словакия да не бъде въвлечена във военен конфликт. Изказването му идва на фона на засиленото напрежение около Русия и опасенията в част от държавите от алианса за възможни хибридни действия и инциденти по източния фланг.

По думите на Фицо, Словакия остава част от НАТО и цени членството си в пакта, но като министър-председател той ще работи страната да не бъде въвличана във война. Изявлението е предадено от словашки медии, а цитираната му позиция съвпада с по-ранни негови послания за предпазливост по отношение на конфликта в Украйна и отношенията с Москва.

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Какво означава позоваването на член 5

Член 5 от Северноатлантическия договор е основата на колективната отбрана в НАТО: при въоръжено нападение срещу една държава членка останалите я третират като нападната срещу целия алианс. Самият алианс подчертава, че това е централният механизъм за възпиране и защита на страните членки.

Фицо не е заявил, че Словакия се оттегля от НАТО или че не признава ангажиментите по договора. Той обаче ясно е поставил на преден план опасенията си, че ескалация около Русия може да въвлече Европа в по-широк военен конфликт.

Напрежението в региона расте

Изказването на словашкия премиер се вписва в по-широкия дебат в НАТО за т.нар. хибридни заплахи, след като през последните седмици и месеци няколко държави в Източна Европа съобщиха за инциденти с дронове, саботажи и нарушения на въздушното пространство. НАТО и отделни негови представители продължават да подчертават, че алиансът не вижда непосредствена неизбежна заплаха от пряка руска атака, но следи внимателно развитието на ситуацията.

В същото време Москва отново и отново отрича да има намерение да напада държави от НАТО. Русия твърди, че не планира война с алианса, а западни и източноевропейски лидери продължават да спорят докъде стига рискът от разширяване на конфликта.

Фицо, който отдавна е сред най-резервираните европейски лидери по отношение на военната подкрепа за Украйна, отново поставя акцент върху дипломатическите решения и върху това Словакия да не бъде въвличана пряко в евентуална война между НАТО и Русия.

Източници: Денник Н, TASR, НАТО


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 шмицу

    17 7 Отговор
    не искал 5 а 6 чл.на нато

    06:40 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЛЕ о ПА р Д

    21 16 Отговор
    ми излизайте от алианса тогава!! тва да не ви е концерт по желание//когато настане боя , такива лаладжии се убиват първи

    06:40 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един

    8 20 Отговор
    умен Премиер !!!

    06:51 18.09.2026

  • 8 Забелязал

    20 10 Отговор
    Лицемерието и демагогията на всички поддръжници на кремълската хунта е във всяко тяхно изказване .

    06:52 18.09.2026

  • 9 Ха ха

    18 6 Отговор
    Напускай НАТО и като дойдат монголците се оправяй сам.

    06:52 18.09.2026

  • 10 Фен

    6 8 Отговор
    А Урсула, Мерц и Макрон искат. Щото доведоха Европа до такъв упадък, че само чрез война могат да се спасят от линч. Също като Зе.

    06:56 18.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НАТО не нисъкъв

    4 1 Отговор
    Отбранителен съюз. Имайки в предвид кой го оглавява. САЩ са най агресивната и нападател на страна която непрекъснато е в войни по целия свят. НАТО участва в украйнската война с всичко и не успя. Сега в безсилието си се опитва да предизвика нападение под чужд флаг, но това няма да го спаси.

    Коментиран от #18

    07:03 18.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ФИЦО Е ДЪРЖАВНИК

    2 0 Отговор
    Не иска да участва във войните на британците и урсулите.

    07:05 18.09.2026

  • 17 Тити

    1 2 Отговор
    Фицо е боклук скоро и той ще си отиде при Орбан.

    07:06 18.09.2026

  • 18 Мир

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "НАТО не нисъкъв":

    Когато си велик като САЩ, непрекъснато диваци и комплексари от Евразия ще те предизвикват. САЩ защитават мира и светът никога не е бил толкова мирен до сега.

    07:09 18.09.2026

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