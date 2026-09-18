Ассанж се върна в X с първи пост от 2 години

Основателят на WikiLeaks Джулиан Ассанж публикува първия си пост в X от повече от две години и написа кратко: „I’m back“ („Върнах се“), съобщиха редица международни медии. Публикацията е направена на 17 септември и е споделена с фотография от Сидни, Австралия.

Според Хиндустан Таймс и РБК това е първото му лично съобщение в социалната мрежа от 28 юни 2024 г., малко след освобождаването му от британския затвор. В публикацията на WikiLeaks, на която Ассанж отговаря, е поместен кадър с него и текст „He’s back“ („Той се върна“).

Мълчание след освобождаването

Ассанж не беше активен публично в X след излизането си от затвора през юни 2024 г. и завръщането си в Австралия, отбелязва РБК. Хиндустан Таймс посочва, че личният му профил е останал без нови публикации повече от две години.

Новото съобщение идва на фона на продължаващия интерес към случая на Ассанж, който през 2024 г. сключи споразумение с американските власти и напусна Великобритания след години правна битка около дейността на WikiLeaks.

Какво е потвърдено

Потвърдено е, че Ассанж е публикувал пост в X с думите „I’m back“ и че публикацията е направена след дълъг период на мълчание в профила му. Потвърдено е и че предишното му известно лично съобщение в платформата е от юни 2024 г., след освобождаването му от британския затвор, според РБК и Хиндустан Таймс.

Не е потвърдено от публично достъпните източници дали Ассанж възобновява по-активно присъствие в социалната мрежа или става дума само за единична публикация.

Източници: Хиндустан Таймс, РБК