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Парламентът обсъжда промени за удължена гаранция
  Тема: Икономика

Парламентът обсъжда промени за удължена гаранция

18 Септември, 2026 06:40, обновена 18 Септември, 2026 06:42 337 1

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Законопроектът предвижда по-ясни правила при ремонт на стоки и въвежда изискванията на европейска директива за „правото на поправка“.

Парламентът обсъжда промени за удължена гаранция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентът ще обсъди на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, с който се въвеждат изискванията на европейската Директива 2024/1799 за „правото на поправка“. Предложението е внесено от Министерския съвет и вече е минало през комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия, където е било одобрено с подкрепа на мнозинството от депутатите.

Какво предвиждат промените

По данни на БТА и парламентарния сайт законопроектът цели да улесни ремонта на дефектни стоки и да насърчи потребителите да избират ремонт вместо подмяна, когато това е възможно. Сред основните идеи е и удължаване на гаранцията с една година след извършен ремонт, за да се стимулира поправката на електрически и електронни уреди.

Промените са част от по-широк европейски подход за ограничаване на изхвърлянето на вещи, които могат да бъдат ремонтирани, и за улесняване на достъпа до услуги и резервни части. Според БТА в комисията текстовете са били представени като мярка, която ще даде повече яснота на потребителите и бизнеса при гаранционното обслужване.

Дневният ред в Народното събрание

В програмата на парламента за петък е записано именно първото четене на законопроекта, а БТА посочва, че темата е включена след вече проведеното разглеждане в комисия. Парламентарният сайт също отбелязва, че проектът е получил първо гласуване в комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия на 4 септември 2026 г.

Ако депутатите подкрепят текста на първо четене, той ще продължи към последващо обсъждане преди окончателното гласуване в пленарна зала. Към този етап не са съобщени окончателни промени по съдържанието на законопроекта след работата на комисията.

Източници: БТА, Народно събрание на Република България


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