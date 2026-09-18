Парламентът обсъжда промени за удължена гаранция

Парламентът ще обсъди на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, с който се въвеждат изискванията на европейската Директива 2024/1799 за „правото на поправка“. Предложението е внесено от Министерския съвет и вече е минало през комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия, където е било одобрено с подкрепа на мнозинството от депутатите.

Какво предвиждат промените

По данни на БТА и парламентарния сайт законопроектът цели да улесни ремонта на дефектни стоки и да насърчи потребителите да избират ремонт вместо подмяна, когато това е възможно. Сред основните идеи е и удължаване на гаранцията с една година след извършен ремонт, за да се стимулира поправката на електрически и електронни уреди.

Промените са част от по-широк европейски подход за ограничаване на изхвърлянето на вещи, които могат да бъдат ремонтирани, и за улесняване на достъпа до услуги и резервни части. Според БТА в комисията текстовете са били представени като мярка, която ще даде повече яснота на потребителите и бизнеса при гаранционното обслужване.

Дневният ред в Народното събрание

В програмата на парламента за петък е записано именно първото четене на законопроекта, а БТА посочва, че темата е включена след вече проведеното разглеждане в комисия. Парламентарният сайт също отбелязва, че проектът е получил първо гласуване в комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия на 4 септември 2026 г.

Ако депутатите подкрепят текста на първо четене, той ще продължи към последващо обсъждане преди окончателното гласуване в пленарна зала. Към този етап не са съобщени окончателни промени по съдържанието на законопроекта след работата на комисията.

Източници: БТА, Народно събрание на Република България