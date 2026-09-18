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Сеута превърна пристанището си във временен лагер
  Тема: Кризата с бежанците

Сеута превърна пристанището си във временен лагер

18 Септември, 2026 06:43, обновена 18 Септември, 2026 06:45 389 2

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Испанските власти разполагат мигранти в пристанищната зона, а британски спасители на мигранти съобщават за натиск и тормоз по други европейски маршрути.

Сеута превърна пристанището си във временен лагер - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанската автономна територия Сеута превърна части от пристанището си във временна зона за настаняване на мигранти, след като в края на юли и началото на август хиляди хора преминаха от Мароко в анклава и местните капацитети се оказаха претоварени.

Испанските власти започнаха да прехвърлят част от пристигналите към временни приюти, а правителството прие извънредни мерки за овладяване на натиска. По данни, цитирани от АП, в Сеута са били насочени и допълнителни средства за спешен отговор, докато международни организации предупреждаваха за липса на подслон, храна и санитарни условия в първите седмици след масовото преминаване.

Напрежение около пристанищната зона

Според испанската обществена телевизия RTVE правителството е поело контрол върху пристанището на Сеута, за да използва терена за временно настаняване на мигранти. Съдебни и правни спорове също съпътстват решението, включително опити да бъде блокирано изграждането на лагер за около 1000 души в пристанищната зона, съобщава местната преса.

В същото време испанското вътрешно министерство обяви и задържането на двама души в Сеута по подозрения, че са експлоатирали уязвими мигранти чрез лоши жилищни условия, такси и заплахи. Това подсили опасенията, че част от пристигналите остават изложени на злоупотреби и извън официалните центрове.

Британските спасители под натиск

Отделно от случващото се в Сеута, британската спасителна организация RNLI съобщава за засилен тормоз срещу свои екипи, свързан с помощта за мигранти, пристигащи през Ламанша. По информация, цитирана от АП и британски медии, доброволци и спасители са били обект на онлайн и физически атаки, както и на агресивни кампании в социалните мрежи.

Британското правителство вече осъди поведението на антиимигрантски протестиращи по пристанища в Южна Англия, където се опитваха да блокират слизането на мигранти и придвижването им към центрове за обработка на молби за убежище. Лондон определи действията като недопустими и предупреди, че нарушителите ще бъдат преследвани по закона.

Двата случая показват различните лица на едно и също напрежение по европейските миграционни маршрути: в Сеута властите търсят временни решения за настаняване, а в Британия спасителите, които помагат на мигранти, се сблъскват с нарастваща агресия и натиск.

Източници: АП, RTVE, Министерство на вътрешните работи на Испания, Ройтерс, The Guardian


Испания
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