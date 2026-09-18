ПВО на Москва свали 35 дрона на път към столицата

Броят на свалените дронове, насочени към Москва, достигна 35, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Информацията беше разпространена в ранните часове на 18 септември от Интерфакс, който уточни, че по-рано същата нощ са били съобщени първо за 20, а след това за още 15 унищожени безпилотника.

Според същите данни на местата, където са паднали отломки, работят аварийни екипи. Към момента не са посочени жертви в Москва, нито подробности за евентуални щети по инфраструктурата в града.

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Какво се знае за последните украински удари

Президентът Володимир Зеленски заяви, че предната нощ украинските сили са нанесли удари по нефтена рафинерия в Ярославска област и по военно летище в Ростовска област, съобщи Асошиейтед прес.

Анадолската агенция, позовавайки се на изявления на регионални власти и на Зеленски, съобщи, че в Ярославска област е възникнал пожар в рафинерия, след като въздушната отбрана е свалила 65 дрона над региона. В Ростов на Дон отломки са повредили трансформаторна подстанция и са прекъснали електрозахранването в четири района на града. Според същия източник в района не са съобщени жертви.

Зеленски потвърди и удар по руското военно летище в Ростов, като каза, че е нанесена щета на самолети и хеликоптери. Тези твърдения не могат да бъдат независимо проверени от български или западни медии към този момент, но са част от официалните изявления на украинската страна.

Паралелна размяна на удари

Докато Москва и руските региони отчитат нова нощ на дронови атаки, Украйна също съобщава за руски удари по своя територия. Асошиейтед прес посочи, че при руските атаки срещу Киев и околните райони са били ранени най-малко 19 души, сред които деца, а украинската противовъздушна отбрана е унищожила или неутрализирала 131 въздушни цели.

В Одеса при отделна атака е бил ударен цивилен кораб под флаг на Танзания в Черно море, при което е загинал капитанът на плавателния съд, съобщи AP, позовавайки се на местните власти. Това е част от по-широкия обмен на нощни удари между двете страни, който продължава да е една от основните характеристики на войната.

Източници: Интерфакс, Асошиейтед прес, Анадолската агенция