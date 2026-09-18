Съд в САЩ спря срутването на Кенеди центъра

Федерален съдия в САЩ разпореди на ръководството на Кенеди центъра да даде 30 дни предизвестие преди да предприеме каквито и да било големи физически промени по сградата, включително евентуално събаряне. Решението идва на фона на остра правна и политическа битка около бъдещето на една от най-известните културни институции във Вашингтон, съобщи Асошиейтед прес.

Съдебното постановление стеснява възможността за бързи действия по обекта, след като в последните дни администрацията и бордът на Кенеди центъра обсъждаха затваряне и ремонти на комплекса. Според АП федералният съдия е искал да внесе яснота, че евентуално разрушаване на сградата не може да се случи без предварително уведомление от месец.

Спорът за сградата се изостри през седмицата

Решението е произнесено след поредица от събития, които изостриха напрежението около центъра. По данни на Асошиейтед прес бордът, свързван с Доналд Тръмп, е гласувал за затваряне на голяма част от съоръжението заради финансови затруднения и спорове около името на институцията. Ден по-късно около основната сграда беше поставена ограда, а служители посочиха и проблеми със състоянието на покрива и частично срутване на таванна част по-рано този месец.

В отделно съдебно подаване администрацията на центъра е заявила, че сградата ще бъде затворена поне за седмица, за да се оценят безопасността и щетите в частите от основния корпус, където са установени сериозни структурни проблеми, отбелязва АП.

Какво е потвърдено и какво остава спорно

Потвърдено е, че съдът е разпоредил 30-дневно уведомление преди големи физически промени по Кенеди центъра и че темата за евентуално събаряне е част от спора. Потвърдено е и че ръководството на институцията е предприело стъпки за затваряне и оценка на сградата. Не е потвърдено, че е взето окончателно решение за разрушаване на Кенеди центъра.

По информация на Асошиейтед прес и други американски медии конфликтът е свързан едновременно с финансовото състояние на институцията, плановете за ремонт и с политическия спор около това как трябва да бъде представяна и именувана сградата.

Кенеди центърът е сред най-важните културни сцени в Съединените щати и всяка промяна в статута му предизвиква силен обществен отзвук. Настоящото съдебно решение засега оставя възможните бъдещи действия под строг контрол и отваря пътя за нови съдебни спорове.

Източници: Асошиейтед прес