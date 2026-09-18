САЩ засилват натиска към Куба и Венецуела

Кубинското външно министерство заяви, че е безсмислен опитът на държавния секретар на САЩ Марко Рубио да подчини кубинците, докато американските медии CBS News и Axios съобщават за паралелно раздвижване в отношенията на Вашингтон с Венецуела. Според CBS News зам.-ръководителят на Пентагона по разузнаването е посетил Каракас за среща с венецуелското ръководство, а Axios пише, че Доналд Тръмп обмисля първа среща с Делси Родригес по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Хавана атакува Рубио

Според позиция на кубинското външно министерство опитите на Марко Рубио да наложи волята на Вашингтон върху кубинците са обречени на неуспех. Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение между САЩ и Куба и на твърдата линия на администрацията на Доналд Тръмп спрямо Хавана, описвана в последните дни и в материали на CBS News и Reuters.

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Кубинската страна традиционно свързва американския натиск със санкционната политика срещу острова, а самият Рубио, който е от най-критичните към кубинското ръководство фигури във Вашингтон, често е посочван от Хавана като символ на твърдата линия спрямо Куба.

CBS: среща на високопоставен американски представител с венецуелското ръководство

CBS News съобщи, че високопоставен представител на Пентагона по разузнаването е бил във Венецуела и е разговарял с представители на местното ръководство. Медията не разкрива всички подробности около визитата, но я представя като част от по-широкото американско пренареждане на отношенията с Каракас.

В последните месеци CBS News вече писа за активизиране на американските разузнавателни контакти с венецуелски представители, включително визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Каракас по-рано тази година. Това подсказва, че Вашингтон търси канали за пряк политически разговор с властта във Венецуела въпреки публичното напрежение между двете държави.

Axios: Тръмп може да се срещне с Делси Родригес

Axios съобщи, че Доналд Тръмп планира първа среща с Делси Родригес по време на сесиите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. По информацията на изданието разговорът може да се състои още следващата седмица, ако графикът на американския президент и венецуелската лидерка го позволи.

Според Axios евентуалната среща би била знак за по-нататъшно сближаване между Вашингтон и Каракас, макар да носи и сериозен политически риск за администрацията на Тръмп заради вътрешнополитическите реакции в САЩ, особено сред венецуелската общност във Флорида.

От медията уточняват, че Тръмп вече планира срещи с лидери от Залива в Ню Йорк на фона на дискусиите около войната с Иран, а разговор с Родригес би могъл да бъде добавен към натоварения му график около Общото събрание на ООН.

По-широкият фон: Куба и Венецуела в дневния ред на САЩ

Съобщенията за Куба и Венецуела идват в момент, в който администрацията на Тръмп показва едновременно натиск и готовност за директни контакти с лявото ръководство в региона. За Хавана това означава продължаваща конфронтация, а за Каракас — възможност за нови политически и дипломатически сделки, макар засега без официално потвърдени детайли.

Към момента са потвърдени отделните публикации на CBS News, Axios и кубинското външно министерство, но не и всички подробности около евентуалните бъдещи срещи и договорености.

Източници: Кубинско външно министерство, CBS News, Axios, Reuters