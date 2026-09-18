Новини
Свят »
Украйна »
Конотоп под обстрел: ударни дронове повредиха сгради
  Тема: Украйна

Конотоп под обстрел: ударни дронове повредиха сгради

18 Септември, 2026 05:50, обновена 18 Септември, 2026 05:51 1 179 10

  • украйна-
  • конотоп-
  • удари-
  • русияразрушения

В града в Сумска област са засегнати училища, болници, железопътна инфраструктура и газоразпределителната мрежа, съобщи кметът Артем Семенихин.

Конотоп под обстрел: ударни дронове повредиха сгради - 1
Снимка: Telegram/&quot;Конотоп LIVE&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски дронове са нанесли удар по Конотоп в Сумска област, като са повредени учебни заведения, медицински обекти, частни домове, железопътна инфраструктура и газоразпределителната мрежа на града, съобщи кметът Артем Семенихин.

По думите му са засегнати помещения на детска градина и сградата на училище №11. Има и щети по болнични сгради, както и по железницата. Семенихин уточни още, че заради пораженията по газовата мрежа значителна част от Конотоп е останала без газоснабдяване.

Кметът посочи също, че са нанесени щети по много частни жилищни сгради и по електропреносната мрежа. За момента не са публикувани потвърдени данни за пострадали.

Щети по социална и критична инфраструктура

Информацията за атаката беше разпространена първо от местните власти и беше цитирана от украински медии, сред които Украинская правда, Интерфакс-Украина и Укринформ. В тях се посочва, че ударът е бил масиран и че пораженията засягат както социалната, така и критичната инфраструктура на града.

Конотоп, който се намира в североизточната Сумска област, е сред често атакуваните от руски дронове украински градове. Последиците от последния удар включват прекъсвания и повреди в ключови градски системи, които са важни за ежедневната работа на населението.

Към момента няма публично потвърдена информация за мащаба на всички щети и сроковете за пълното възстановяване на засегнатите обекти. Местните власти продължават да съобщават за последствията от нападението и за аварийните дейности в града.

Източници: Украинская правда, Интерфакс-Украина, Укринформ, Кметът на Конотоп Артем Семенихин


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТИГА

    19 0 Отговор
    това лигавене с дронове, пердашете ги с Орешник !

    05:54 18.09.2026

  • 2 Бай той Толстой

    15 0 Отговор
    Тия детски градини 😁....елементарно като евроатлантик!

    05:59 18.09.2026

  • 3 Някой си

    6 0 Отговор
    Еииии много сте срамежливи бе ,пак не пишете нищо за ракетите! Ама нии ви вярваме де!

    06:03 18.09.2026

  • 4 Топчията

    9 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    06:15 18.09.2026

  • 5 Касата

    2 12 Отговор
    Руското безсилие няма край!

    06:15 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГАТАНКА

    10 0 Отговор
    Мъничко, зеленичко, некъпано, в метрото на тъмно и студено спи. Що е то?!

    06:24 18.09.2026

  • 8 Искаш да са

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пиночет":

    като теб ли ???

    06:27 18.09.2026

  • 9 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    Е ее от това по убаво нема .Но никой не знае колко натюфски калпазани са заспали за винаги в детските градини

    06:31 18.09.2026

  • 10 И да се знае❗❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пиночет":

    Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. На Петрохан също се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува!

    06:40 18.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания