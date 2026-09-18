Конотоп под обстрел: ударни дронове повредиха сгради

Руски дронове са нанесли удар по Конотоп в Сумска област, като са повредени учебни заведения, медицински обекти, частни домове, железопътна инфраструктура и газоразпределителната мрежа на града, съобщи кметът Артем Семенихин.

По думите му са засегнати помещения на детска градина и сградата на училище №11. Има и щети по болнични сгради, както и по железницата. Семенихин уточни още, че заради пораженията по газовата мрежа значителна част от Конотоп е останала без газоснабдяване.

Кметът посочи също, че са нанесени щети по много частни жилищни сгради и по електропреносната мрежа. За момента не са публикувани потвърдени данни за пострадали.

Щети по социална и критична инфраструктура

Информацията за атаката беше разпространена първо от местните власти и беше цитирана от украински медии, сред които Украинская правда, Интерфакс-Украина и Укринформ. В тях се посочва, че ударът е бил масиран и че пораженията засягат както социалната, така и критичната инфраструктура на града.

Конотоп, който се намира в североизточната Сумска област, е сред често атакуваните от руски дронове украински градове. Последиците от последния удар включват прекъсвания и повреди в ключови градски системи, които са важни за ежедневната работа на населението.

Към момента няма публично потвърдена информация за мащаба на всички щети и сроковете за пълното възстановяване на засегнатите обекти. Местните власти продължават да съобщават за последствията от нападението и за аварийните дейности в града.

Източници: Украинская правда, Интерфакс-Украина, Укринформ, Кметът на Конотоп Артем Семенихин