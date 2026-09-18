Конотоп под обстрел: ударни дронове повредиха сгради

Руски дронове са нанесли удар по Конотоп в Сумска област, като са повредени учебни заведения, медицински обекти, частни домове, железопътна инфраструктура и газоразпределителната мрежа на града, съобщи кметът Артем Семенихин.
По думите му са засегнати помещения на детска градина и сградата на училище №11. Има и щети по болнични сгради, както и по железницата. Семенихин уточни още, че заради пораженията по газовата мрежа значителна част от Конотоп е останала без газоснабдяване.
Кметът посочи също, че са нанесени щети по много частни жилищни сгради и по електропреносната мрежа. За момента не са публикувани потвърдени данни за пострадали.
Щети по социална и критична инфраструктура
Информацията за атаката беше разпространена първо от местните власти и беше цитирана от украински медии, сред които Украинская правда, Интерфакс-Украина и Укринформ. В тях се посочва, че ударът е бил масиран и че пораженията засягат както социалната, така и критичната инфраструктура на града.
Конотоп, който се намира в североизточната Сумска област, е сред често атакуваните от руски дронове украински градове. Последиците от последния удар включват прекъсвания и повреди в ключови градски системи, които са важни за ежедневната работа на населението.
Към момента няма публично потвърдена информация за мащаба на всички щети и сроковете за пълното възстановяване на засегнатите обекти. Местните власти продължават да съобщават за последствията от нападението и за аварийните дейности в града.
Източници: Украинская правда, Интерфакс-Украина, Укринформ, Кметът на Конотоп Артем Семенихин
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СТИГА
05:54 18.09.2026
2 Бай той Толстой
05:59 18.09.2026
3 Някой си
06:03 18.09.2026
4 Топчията
06:15 18.09.2026
5 Касата
06:15 18.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ГАТАНКА
06:24 18.09.2026
8 Искаш да са
До коментар #6 от "Пиночет":като теб ли ???
06:27 18.09.2026
9 И Киев е Руски
06:31 18.09.2026
10 И да се знае❗❗❗
До коментар #6 от "Пиночет":Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. На Петрохан също се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува!
06:40 18.09.2026