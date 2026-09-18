В Унгария ще проверяват имуществото на елита

В Унгария ще започнат проверки на материалното положение на висши държавни и политически фигури, съобщи премиерът Петер Мадяр. По информация на унгарски и международни медии правителството подготвя законодателни промени, с които да се засили контролът върху доходите и имуществото на елита в страната.

Мадяр, който дойде на власт с обещания за по-строга борба с корупцията и повече прозрачност, посочва, че вниманието ще бъде насочено най-вече към действащи политици и бивши служители от предишното управление. Според публикуваните съобщения идеята е да се установи дали декларираните доходи и притежания съответстват на реалното имуществено състояние.

Какво се знае до момента

Към този момент е ясно, че инициативата е представена като политически и законодателен ход на кабинета на Мадяр. В отделни публикации се съобщава, че проверките ще обхванат широк кръг висши представители на държавната власт, включително фигури, свързвани с управлението на Виктор Орбан. В същото време публично не са оповестени всички детайли за механизма, по който ще се извършват проверките, нито окончателният текст на евентуалния закон.

Темата идва на фона на дългогодишните критики към Унгария за корупционни рискове и недостатъчен контрол върху публичните средства. Европейският съюз в миналото замразяваше част от средствата за Будапеща именно заради опасения, свързани с върховенството на закона и антикорупционните мерки, припомнят международни издания.

Политическият фон

Петер Мадяр се позиционира като антипод на предишното управление и направи борбата с корупцията една от ключовите теми в своята кампания. Новата инициатива за проверка на имуществото на висшите чиновници се вписва именно в тази линия и вероятно ще засили напрежението между новата власт и кръговете, свързвани с бившия премиер Виктор Орбан.

Все още не е ясно дали мярката ще доведе до конкретни разследвания или санкции. Засега потвърдено е единствено, че кабинетът на Мадяр подготвя по-строг контрол върху имущественото състояние на висши фигури в унгарската политика и администрация.

Източници: Интерфакс, Асошиейтед прес, Caliber.Az, OBOZ.UA