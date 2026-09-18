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В Унгария ще проверяват имуществото на елита
  Тема: Избори

В Унгария ще проверяват имуществото на елита

18 Септември, 2026 05:36, обновена 18 Септември, 2026 05:39 531 8

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  • елит-
  • проверки

Новото правителство в Будапеща подготвя проверки за материалното положение на висши държавни и политически фигури.

В Унгария ще проверяват имуществото на елита - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Унгария ще започнат проверки на материалното положение на висши държавни и политически фигури, съобщи премиерът Петер Мадяр. По информация на унгарски и международни медии правителството подготвя законодателни промени, с които да се засили контролът върху доходите и имуществото на елита в страната.

Мадяр, който дойде на власт с обещания за по-строга борба с корупцията и повече прозрачност, посочва, че вниманието ще бъде насочено най-вече към действащи политици и бивши служители от предишното управление. Според публикуваните съобщения идеята е да се установи дали декларираните доходи и притежания съответстват на реалното имуществено състояние.

Какво се знае до момента

Към този момент е ясно, че инициативата е представена като политически и законодателен ход на кабинета на Мадяр. В отделни публикации се съобщава, че проверките ще обхванат широк кръг висши представители на държавната власт, включително фигури, свързвани с управлението на Виктор Орбан. В същото време публично не са оповестени всички детайли за механизма, по който ще се извършват проверките, нито окончателният текст на евентуалния закон.

Темата идва на фона на дългогодишните критики към Унгария за корупционни рискове и недостатъчен контрол върху публичните средства. Европейският съюз в миналото замразяваше част от средствата за Будапеща именно заради опасения, свързани с върховенството на закона и антикорупционните мерки, припомнят международни издания.

Политическият фон

Петер Мадяр се позиционира като антипод на предишното управление и направи борбата с корупцията една от ключовите теми в своята кампания. Новата инициатива за проверка на имуществото на висшите чиновници се вписва именно в тази линия и вероятно ще засили напрежението между новата власт и кръговете, свързвани с бившия премиер Виктор Орбан.

Все още не е ясно дали мярката ще доведе до конкретни разследвания или санкции. Засега потвърдено е единствено, че кабинетът на Мадяр подготвя по-строг контрол върху имущественото състояние на висши фигури в унгарската политика и администрация.

Източници: Интерфакс, Асошиейтед прес, Caliber.Az, OBOZ.UA


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евалата

    3 1 Отговор
    на Пешо Маджара !

    05:43 18.09.2026

  • 2 В бг кога

    2 0 Отговор
    В България очакват сам да си декларираш на добра воля имотите и приходите без санкции ако излъжеш. Даже и да лъжеш никой не ти иска елементарно обяснение

    05:55 18.09.2026

  • 3 Чакаме Радев да направи такива проверки

    3 0 Отговор
    До сега едно голямо нищо, само лозунги и изказвания за "" борба с корупцията , че е изкоренил и се е преборил с олигархията""

    Коментиран от #4, #5, #6

    06:00 18.09.2026

  • 4 Бори се срещу народа си

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чакаме Радев да направи такива проверки":

    Вижте пенсиите и заплатите на обикновените хора .
    Годишното увеличение на заплатата на един магистрат или висш държавен служител сигурно е по голямо от цялата пенсия на един пенсионер на минимална пенсия

    06:04 18.09.2026

  • 5 Радев

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чакаме Радев да направи такива проверки":

    Още от същото !

    06:05 18.09.2026

  • 6 Румбакиса е

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чакаме Радев да направи такива проверки":

    един билборд... нищо повече

    Коментиран от #7

    06:12 18.09.2026

  • 7 РумбуРаг

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Румбакиса е":

    е сам ли да се разследвам?

    06:39 18.09.2026

  • 8 Дзак

    0 1 Отговор
    Дано се справят!

    06:50 18.09.2026

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