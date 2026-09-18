Мерц: Ерата на безусловната трансатлантическа дружба вероятно е приключила

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ерата на безусловната трансатлантическа дружба между САЩ и Европейския съюз вероятно е приключила, съобщава Bloomberg, предава News.bg.

Мерц направи изявлението по време на обръщение в централата на своята партия в Берлин.

„Тази ера на безусловна трансатлантическа дружба вероятно е приключила за обозримото бъдеще“, подчерта германският канцлер.

По думите му политическите възгледи на САЩ и отношението им към трансатлантическия съюз претърпяват промени.

Изявлението беше направено в същия ден, в който Мерц разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мерц и Тръмп влязоха в публичен спор

През пролетта германският канцлер отправи директни нападки срещу американския президент.

В отговор Тръмп остро разкритикува действията на германския политик.

На този фон в западните медии наскоро се появиха спекулации за възможна оставка на германския канцлер на фона на спад в рейтинга му на одобрение.