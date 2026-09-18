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Мерц: Ерата на безусловната трансатлантическа дружба вероятно е приключила

Мерц: Ерата на безусловната трансатлантическа дружба вероятно е приключила

18 Септември, 2026 12:33 485 7

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  • фридрих мерц-
  • трансатлантическа дружба-
  • сащ-
  • ес

Германският канцлер заяви, че политическите възгледи на САЩ и отношението им към трансатлантическия съюз се променят

Мерц: Ерата на безусловната трансатлантическа дружба вероятно е приключила - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ерата на безусловната трансатлантическа дружба между САЩ и Европейския съюз вероятно е приключила, съобщава Bloomberg, предава News.bg.

Мерц направи изявлението по време на обръщение в централата на своята партия в Берлин.

„Тази ера на безусловна трансатлантическа дружба вероятно е приключила за обозримото бъдеще“, подчерта германският канцлер.

По думите му политическите възгледи на САЩ и отношението им към трансатлантическия съюз претърпяват промени.

Изявлението беше направено в същия ден, в който Мерц разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мерц и Тръмп влязоха в публичен спор

През пролетта германският канцлер отправи директни нападки срещу американския президент.

В отговор Тръмп остро разкритикува действията на германския политик.

На този фон в западните медии наскоро се появиха спекулации за възможна оставка на германския канцлер на фона на спад в рейтинга му на одобрение.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Когато парите свършат...идва развода:)))

    12:34 18.09.2026

  • 2 Овчар

    2 1 Отговор
    От какво се страхуват..?

    Цените на горивата скочиха заради войната в близкия изток. франция – дизел 2.30 евро, на места 3. рибари блокираха депа в марсилия, сет, ница. германия – бензин 2.27, дизел 2.40. белгия – дизел 2.48. португалия – шофьори блокираха магистрали. балкани – хърватия, босна, черна гора – бойкот на супермаркети, продажбите паднаха с 50%. испания – лекари срещу реформа. белгия – синдикати срещу икономии. датите: 2-6 октомври – стачка на easyJet в португалия, 500 полета отменени. 9 октомври – национален протест в брюксел, заплашват с национална стачка през ноември. 17 октомври – жълтите жилетки протестират във франция заради скъпия живот. 28 октомври – безсрочна стачка на лекарите в испания. 30 октомври – пристанищни работници в 40 пристанища в европа срещу войните. 19-23 декември – втора стачка на easyJet в португалия. Дори и да се смачка брюкселската змия цените няма да паднат в следващите няколко години..!

    Коментиран от #7

    12:36 18.09.2026

  • 3 Мимо

    4 0 Отговор
    Късно е, гьон с гьон! Америка си постигна целите Европа ПРИКЛЮЧИ! И икономически, и от към човешки ресурс - европейската раса е пред финализиране и претопяване до едни не повече от 100 години, което реално е НИЩО като време. Сега можем да го даваме "обидени" , ама файда няма ! Както казват отвъд океана - гейм оувър.

    12:40 18.09.2026

  • 4 4473875429

    2 0 Отговор
    ха ха ха , тия натовски лекета се изпокараха за 3 месеца - няма откъде да се краде вече !

    12:44 18.09.2026

  • 5 Дето са го рекли хората

    2 0 Отговор
    Свършиха парите свърши любовта!

    12:45 18.09.2026

  • 6 Ами ди Ванс

    3 0 Отговор
    Нали вече ви каза? САЩ нямат нищо общо с фашизма на евро- психопатите. Ама разбраха, че може да ги ограбят, преди да са загубили последната световна война. Те им продават оръжие, а фашистите си го разпределят по Европа после... Мерцове, урсуля, каита и моцарели... са психясали и искат да умрат в атомна война. Но и да "дръпнат" всички европейци с тях... Ритуално самоубийство!

    12:46 18.09.2026

  • 7 Пришелец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Овчарю,преброй си овцете!

    12:59 18.09.2026

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