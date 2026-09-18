Мерц: Ерата на безусловната трансатлантическа дружба вероятно е приключила

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ерата на безусловната трансатлантическа дружба между САЩ и Европейския съюз вероятно е приключила, съобщава Bloomberg, предава News.bg.
Мерц направи изявлението по време на обръщение в централата на своята партия в Берлин.
„Тази ера на безусловна трансатлантическа дружба вероятно е приключила за обозримото бъдеще“, подчерта германският канцлер.
По думите му политическите възгледи на САЩ и отношението им към трансатлантическия съюз претърпяват промени.
Изявлението беше направено в същия ден, в който Мерц разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Мерц и Тръмп влязоха в публичен спор
През пролетта германският канцлер отправи директни нападки срещу американския президент.
В отговор Тръмп остро разкритикува действията на германския политик.
На този фон в западните медии наскоро се появиха спекулации за възможна оставка на германския канцлер на фона на спад в рейтинга му на одобрение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
12:34 18.09.2026
2 Овчар
Цените на горивата скочиха заради войната в близкия изток. франция – дизел 2.30 евро, на места 3. рибари блокираха депа в марсилия, сет, ница. германия – бензин 2.27, дизел 2.40. белгия – дизел 2.48. португалия – шофьори блокираха магистрали. балкани – хърватия, босна, черна гора – бойкот на супермаркети, продажбите паднаха с 50%. испания – лекари срещу реформа. белгия – синдикати срещу икономии. датите: 2-6 октомври – стачка на easyJet в португалия, 500 полета отменени. 9 октомври – национален протест в брюксел, заплашват с национална стачка през ноември. 17 октомври – жълтите жилетки протестират във франция заради скъпия живот. 28 октомври – безсрочна стачка на лекарите в испания. 30 октомври – пристанищни работници в 40 пристанища в европа срещу войните. 19-23 декември – втора стачка на easyJet в португалия. Дори и да се смачка брюкселската змия цените няма да паднат в следващите няколко години..!
Коментиран от #7
12:36 18.09.2026
3 Мимо
12:40 18.09.2026
4 4473875429
12:44 18.09.2026
5 Дето са го рекли хората
12:45 18.09.2026
6 Ами ди Ванс
12:46 18.09.2026
7 Пришелец
До коментар #2 от "Овчар":Овчарю,преброй си овцете!
12:59 18.09.2026