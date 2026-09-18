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Тръмп: САЩ подготвят създаването на военна база в Полша

Тръмп: САЩ подготвят създаването на военна база в Полша

18 Септември, 2026 10:16, обновена 18 Септември, 2026 10:22 495 5

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  • военна база-
  • полша

Американският президент заяви, че местоположението на базата вероятно ще бъде обявено скоро

Тръмп: САЩ подготвят създаването на военна база в Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати се подготвят да създадат база на американската армия в Полша. Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи това в профила си в Truth Social, предава News.bg.

„Страхотни новини! Благодарение на решителното лидерство на моя приятел Карол Навроцки, президента на Полша, е постигнат значителен напредък към създаването на база на американската армия в Полша“, написа Тръмп.

Той отбеляза, че местоположението на базата вероятно ще бъде обявено скоро.

„Това ще бъде историческа стъпка за нашия велик съюз между САЩ и Полша. Благодаря ви за вниманието към този въпрос“, добави американският президент.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    14 1 Отговор
    КАКВО НЕ КАЗВАТ..?

    Макрон казва, че цените са „непоносими“. А рибарите вече блокираха нефтобазите. Ето фактите: Фронтинян: 200 рибари, запалени гуми, блокирани входове на нефтобазата. Фос-сюр-Мер: блокиран нефтен терминал, 50 цистерни не могат да излязат. Сет и Ница: лодки блокират пристанищата. Дизелът е над 2,30 евро, на места до 3 евро. Горивото е 80% от разходите им. Лозунг: „Европа ни убива“. Правителството даде 35 цента помощ. Рибарите казват: временно е. Заплахата: връщането на „жълтите жилетки“. Протести на 17 октомври и в събота в Марсилия. Системата скърца. Народът се вдига. Това не е за 35 цента. Това е срещу система, която не работи за хората.

    Коментиран от #5

    10:19 18.09.2026

  • 2 Договаряш едно, те удрят нож в гърба

    7 0 Отговор
    Американска благодарност към Беларус, че им пуснаха политическите затворници преди дни.

    10:23 18.09.2026

  • 3 Поляците

    10 1 Отговор
    добре се насадиха. Прогресът им беше до тук.

    10:24 18.09.2026

  • 4 Едно свястно

    1 1 Отговор
    нещо да направи този! Ся, ще виси на лейките рубльови над празните им глави!

    10:48 18.09.2026

  • 5 руска фашистка система

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    путин работи само за хората...само че пълни гробищата..

    11:02 18.09.2026