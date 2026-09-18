Тръмп: САЩ подготвят създаването на военна база в Полша

Съединените щати се подготвят да създадат база на американската армия в Полша. Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи това в профила си в Truth Social, предава News.bg.

„Страхотни новини! Благодарение на решителното лидерство на моя приятел Карол Навроцки, президента на Полша, е постигнат значителен напредък към създаването на база на американската армия в Полша“, написа Тръмп.

Той отбеляза, че местоположението на базата вероятно ще бъде обявено скоро.

„Това ще бъде историческа стъпка за нашия велик съюз между САЩ и Полша. Благодаря ви за вниманието към този въпрос“, добави американският президент.