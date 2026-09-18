Тръмп: САЩ подготвят създаването на военна база в Полша

Съединените щати се подготвят да създадат база на американската армия в Полша. Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи това в профила си в Truth Social, предава News.bg.
„Страхотни новини! Благодарение на решителното лидерство на моя приятел Карол Навроцки, президента на Полша, е постигнат значителен напредък към създаването на база на американската армия в Полша“, написа Тръмп.
Той отбеляза, че местоположението на базата вероятно ще бъде обявено скоро.
„Това ще бъде историческа стъпка за нашия велик съюз между САЩ и Полша. Благодаря ви за вниманието към този въпрос“, добави американският президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Макрон казва, че цените са „непоносими“. А рибарите вече блокираха нефтобазите. Ето фактите: Фронтинян: 200 рибари, запалени гуми, блокирани входове на нефтобазата. Фос-сюр-Мер: блокиран нефтен терминал, 50 цистерни не могат да излязат. Сет и Ница: лодки блокират пристанищата. Дизелът е над 2,30 евро, на места до 3 евро. Горивото е 80% от разходите им. Лозунг: „Европа ни убива“. Правителството даде 35 цента помощ. Рибарите казват: временно е. Заплахата: връщането на „жълтите жилетки“. Протести на 17 октомври и в събота в Марсилия. Системата скърца. Народът се вдига. Това не е за 35 цента. Това е срещу система, която не работи за хората.
Коментиран от #5
10:19 18.09.2026
2 Договаряш едно, те удрят нож в гърба
10:23 18.09.2026
3 Поляците
10:24 18.09.2026
4 Едно свястно
10:48 18.09.2026
5 руска фашистка система
До коментар #1 от "Овчар":путин работи само за хората...само че пълни гробищата..
11:02 18.09.2026