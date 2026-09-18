Ким Йо-чен: Военните учения на САЩ засилват ядрения потенциал на Северна Корея

Северна Корея заяви, че водените от САЩ военни учения в региона засилват решимостта ѝ да разшири ядрения си арсенал и укрепват отбранителните способности на страната. Пхенян предупреди за по-решителен отговор на фона на нарастващото напрежение, въпреки усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови дипломатическите отношения с КНДР, съобщава Bloomberg, предава News.bg.

„Неизбежно е нарастващата заплаха за националната ни сигурност, породена от външни сили, да принуждава военната ни мощ непрекъснато да нараства по съответния начин“, заяви Ким Йо-чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в изявление, публикувано в петък сутринта от севернокорейските държавни медии.

Тя обвини САЩ в нагнетяване на напрежението на Корейския полуостров чрез поредица от многонационални учения, сред които Pacific Vanguard - военноморско учение с участието на Южна Корея и Япония, приключило миналата седмица.

Според Ким Йо-чен тези учения са водени от САЩ „репетиции за война“, а Пхенян няма да се отклони от курса си за укрепване на ядрения си възпиращ потенциал.

„Волята ни да защитаваме суверенитета си ще се прояви в още по-решителни действия, а курсът към укрепване на ядрения ни възпиращ потенциал никога, ама никога няма да се промени“, заяви тя.

Freedom Edge предизвика реакция от Пхенян

Изявлението идва след петдневното учение Freedom Edge, проведено от САЩ, Южна Корея и Япония в международни води източно и южно от южнокорейския остров Чеджу.

Според военни представители на САЩ и Южна Корея в ученията са участвали военноморски и военновъздушни сили, като подготовката е обхващала противоракетна отбрана, киберсигурност и медицински операции.

Сеул определи ежегодните учения като отбранителни по своя характер и насочени към противодействие на ядрените и ракетните заплахи от страна на Северна Корея.

Ден след приключването на Freedom Edge Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег към източното си крайбрежие. Според южнокорейските военни ракетите са прелетели приблизително 250 километра.

Пхенян модернизира военноморските си сили

Същевременно Северна Корея засили усилията си за модернизиране на военноморския флот, който традиционно разчиташе на малки плавателни съдове, предназначени за брегова отбрана.

Този месец Ким Чен-ун въведе в експлоатация втори разрушител от клас 5000 тона като част от програма за създаване на по-мощни военноморски сили.

Според Bloomberg Северна Корея заявява, че в крайна сметка тези кораби ще бъдат въоръжени с ядрено оръжие.