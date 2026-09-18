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Ким Йо-чен: Военните учения на САЩ засилват ядрения потенциал на Северна Корея

Ким Йо-чен: Военните учения на САЩ засилват ядрения потенциал на Северна Корея

18 Септември, 2026 11:23 527 10

  • северна корея-
  • сащ-
  • ядрени оръжия-
  • ким йо-чен-
  • военни учения

Пхенян определи многонационалните учения в региона като „репетиции за война“ и предупреди за по-решителен отговор

Ким Йо-чен: Военните учения на САЩ засилват ядрения потенциал на Северна Корея - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея заяви, че водените от САЩ военни учения в региона засилват решимостта ѝ да разшири ядрения си арсенал и укрепват отбранителните способности на страната. Пхенян предупреди за по-решителен отговор на фона на нарастващото напрежение, въпреки усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови дипломатическите отношения с КНДР, съобщава Bloomberg, предава News.bg.

„Неизбежно е нарастващата заплаха за националната ни сигурност, породена от външни сили, да принуждава военната ни мощ непрекъснато да нараства по съответния начин“, заяви Ким Йо-чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в изявление, публикувано в петък сутринта от севернокорейските държавни медии.

Тя обвини САЩ в нагнетяване на напрежението на Корейския полуостров чрез поредица от многонационални учения, сред които Pacific Vanguard - военноморско учение с участието на Южна Корея и Япония, приключило миналата седмица.

Според Ким Йо-чен тези учения са водени от САЩ „репетиции за война“, а Пхенян няма да се отклони от курса си за укрепване на ядрения си възпиращ потенциал.

„Волята ни да защитаваме суверенитета си ще се прояви в още по-решителни действия, а курсът към укрепване на ядрения ни възпиращ потенциал никога, ама никога няма да се промени“, заяви тя.

Freedom Edge предизвика реакция от Пхенян

Изявлението идва след петдневното учение Freedom Edge, проведено от САЩ, Южна Корея и Япония в международни води източно и южно от южнокорейския остров Чеджу.

Според военни представители на САЩ и Южна Корея в ученията са участвали военноморски и военновъздушни сили, като подготовката е обхващала противоракетна отбрана, киберсигурност и медицински операции.

Сеул определи ежегодните учения като отбранителни по своя характер и насочени към противодействие на ядрените и ракетните заплахи от страна на Северна Корея.

Ден след приключването на Freedom Edge Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег към източното си крайбрежие. Според южнокорейските военни ракетите са прелетели приблизително 250 километра.

Пхенян модернизира военноморските си сили

Същевременно Северна Корея засили усилията си за модернизиране на военноморския флот, който традиционно разчиташе на малки плавателни съдове, предназначени за брегова отбрана.

Този месец Ким Чен-ун въведе в експлоатация втори разрушител от клас 5000 тона като част от програма за създаване на по-мощни военноморски сили.

Според Bloomberg Северна Корея заявява, че в крайна сметка тези кораби ще бъдат въоръжени с ядрено оръжие.


Северна Корея
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Типично лице на

    4 3 Отговор
    психопатка. Личат увреждания.

    Коментиран от #5

    11:25 18.09.2026

  • 2 Истината

    5 3 Отговор
    Какво не искат да знаете...??

    Цените на горивата скочиха заради войната в близкия изток. франция – дизел 2.30 евро, на места 3. рибари блокираха депа в марсилия, сет, ница. германия – бензин 2.27, дизел 2.40. белгия – дизел 2.48. португалия – шофьори блокираха магистрали. балкани – хърватия, босна, черна гора – бойкот на супермаркети, продажбите паднаха с 50%. испания – лекари срещу реформа. белгия – синдикати срещу икономии. датите: 2-6 октомври – стачка на easyJet в португалия, 500 полета отменени. 9 октомври – национален протест в брюксел, заплашват с национална стачка през ноември. 17 октомври – жълтите жилетки протестират във франция заради скъпия живот. 28 октомври – безсрочна стачка на лекарите в испания. 30 октомври – пристанищни работници в 40 пристанища в европа срещу войните. 19-23 декември – втора стачка на easyJet в португалия.Какво казват по социалните мрежи..? Възможни са и дигитални атаки по банки , държавни администрации и институции ИМАЙТЕ КЕШ..!

    Коментиран от #4, #8

    11:27 18.09.2026

  • 3 койдазнай

    2 2 Отговор
    Северна Корея няма ядрено оръжие. От време на време от Русия им дават по някоя, колкото да плашат гаргите. Така КНДР изглежда много страшна, а Русия си тества новите разработки.

    Коментиран от #6

    11:29 18.09.2026

  • 4 Все едно чета

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    "Работническо дело" отпреди 40г.

    11:39 18.09.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Типично лице на":

    Пример за подражание и политически реализъм Харесвам тази жена Бъдещето на Нацията

    Коментиран от #7

    11:40 18.09.2026

  • 6 Разбра се вече

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    в световен мащаб, че ЯО е нож с две остриета. За да имаш ЯО е необходимо да имаш и ядрени реактори. Украинците са казали, че ако РФ използва ЯО те могат да пратят дронове към повече от 30 ядрени реактора в 11-те АЕЦ в РФ. 30 "Чернобила" ще им подействат отрезвяващо дори и за Медведев. Само Ленинградската АЕЦ има 3 реактора, как се евакуира Питер, това не е Припят.

    11:47 18.09.2026

  • 7 Путинците си падате

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    по психопати.
    Нищо ново не каза.

    11:50 18.09.2026

  • 8 Този виц

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    сам ли го измисли?

    11:52 18.09.2026

  • 9 Правилно

    1 0 Отговор
    След като думите нямат стойност, глобално милитиризиране.
    Все някога лонът ще се пукне.

    12:04 18.09.2026

  • 10 Впечатлен съм

    0 1 Отговор
    Забравете дебелия и глуповат Ким Чен-ун!!! Сестра му Ким Йо-чен ще е новият вържовен лидер на Северна Корея. Сигурно скоро ще му види сметкта.... Тази е психарка...

    12:38 18.09.2026

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