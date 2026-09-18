Кубинките на американските морски пехотинци се разпаднаха по време на арктическите учения на НАТО

По време на арктическите учения на НАТО в Норвегия американските морски пехотинци се сблъскаха с проблеми, свързани с военните си обувки. Някои военнослужещи откриха дупки в новите си кубинки, подметките започнаха да се разлепват, а ледена вода проникваше вътре. Това съобщи списание Newsweek, позовавайки се на говорител на Пентагона и документи на американската армия.
Проблемите бяха установени по време на тренировъчни занятия, предхождащи ученията Cold Response 2026 (Студен отговор 2026). В Норвегия участваха над 25 000 военнослужещи, а още над 7000 се включиха във Финландия. Сред участниците имаше приблизително 3000 американски морски пехотинци, повечето от които бяха дислоцирани като част от II експедиционен корпус на морската пехота от базата "Кемп Леджюн" в Северна Каролина.
Военнослужещите се придвижваха по норвежкия сняг и лед, като вървяха пеша и караха ски, носейки тежки раници. Именно при тези тежки условия започнаха да се проявяват дефектите на обувките.
Според говорител на Пентагона, при някои морски пехотинци се е стигнало до отделяне на подметката от останалата част на обувката, докато пластмасовите пети са се впивали в сухожилията им. В други случаи петите са се износвали бързо поради вътрешната подплата, а капсите за връзките са се разхлабвали.
Наложи се подмяна на американските обувки
В доклад на американската армия от началото на 2026 г. се посочват "значителни дефекти" в специализираните обувки за екстремно студено време. Корпусът на морската пехота потвърди, че проблемите са свързани с модела Belleville Intense Cold Weather Boots.
Поради тези неизправности морските пехотинци се нуждаеха от подмяна на обувките. Говорител на Пентагона заяви, че норвежките въоръжени сили са съдействали на американците за осигуряването на обувки модел M77, произведени от норвежката компания Alfa. Говорител на командването на Корпуса на морската пехота на САЩ за Европа и Африка отбеляза, че американската армия е използвала установения механизъм за подкрепа от приемащата страна, за да закупи обувки на място. Същевременно говорителят отрече информациите, че пратка с резервни обувки е била пренасочена.
Проблемите с обувките продължиха дори след завръщането на морските пехотинци в Съединените щати. Бяха извършени проверки на наличните запаси в базите, където също бяха открити дефектни обувки.
Проверките разкриха стотици дефекти
През април и юли тази година в базите на Корпуса на морската пехота бяха извършени проверки на обувките Belleville Intense Cold Weather.
През април инспекторите прегледаха 2642 чифта обувки и откриха 183 с дефекти. През юли бяха проверени още 1781 чифта, като при 355 от тях бяха открити дефекти.
Общо бяха инспектирани 4423 чифта кубинки, като у 538 от тях бяха установени недостатъци. Корпусът на морската пехота потвърди тези данни.
Във военен доклад се отбелязва, че стандартът в индустрията за ниво на дефектите е между 2 и 3 процента. Делът на дефектните изделия, установен при проверката през юли, е бил по-висок в сравнение с този от проверката през април.
От Корпуса на морската пехота заявиха, че резултатите от инспекцията са довели до изготвянето на план за коригиращи действия за компанията Belleville. Планът предвижда индивидуална подмяна на дефектните ботуши, предназначени за условия на силен студ.
От Belleville съобщиха, че работят пряко с морските пехотинци за отстраняване на проблемите и се стремят бързо да коригират дефектите.
Проблемът предизвика дебат относно производството в САЩ
Ситуацията с кубинките възникна на фона на по-широка дискусия относно изискванията за производство на военни обувки в САЩ.
Според законодателството на САЩ средствата на Пентагона по правило не могат да се използват за закупуване на военни обувки чуждестранно производство, освен ако не е налице конкретно изключение. Отделен законопроект, известен като BOOTS Act, предлага още по-строги изисквания за обувките, които военнослужещите могат да носят като част от униформата си. По-конкретно, той предвижда използването на допълнителни бойни ботуши да се разрешава само ако те са произведени изцяло в САЩ с използване на американски материали и компоненти.
Същевременно поддръжниците на промените и представители на военните обсъждат дали американските производители са в състояние да осигурят необходимото количество и качество на обувките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #14, #16
11:37 18.09.2026
2 Бойко Разбойко
11:37 18.09.2026
3 Нищо бе, те са
11:37 18.09.2026
4 Щом са кубинки, ще се разпадат,
11:38 18.09.2026
5 Тръмп
Коментиран от #17
11:38 18.09.2026
6 Конспиратор
11:40 18.09.2026
7 Валенки
Коментиран от #13
11:41 18.09.2026
8 хехе
11:41 18.09.2026
9 Да да
11:42 18.09.2026
10 Произведено в Китай
11:44 18.09.2026
11 сащисан кравар
И тия обобор говедаpи тръгнали ледниците в Гренландия да превземат и си фантазират за руските мочурища🤣
11:44 18.09.2026
12 Пич
11:45 18.09.2026
13 обувките
До коментар #7 от "Валенки":С шити подметки от гьон (пресован картон) и набити цимтове (къси пирони с дебели глави), с каквито са обували БНАрмия при соца.
Коментиран от #39
11:45 18.09.2026
14 Муци,
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":бъркаш си производствата.
Тези са китайски.
Ще имаш ли медал от Митрофанова за тАпните си?
Коментиран от #27
11:46 18.09.2026
15 Извод:
т.па секта.
11:48 18.09.2026
16 качеството
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Западните обувки са поръчани за производство в Китай или Тайланд.
Коментиран от #25
11:49 18.09.2026
17 НАПРОТИВ АКУ БЯХА КИТСЙСКИ
До коментар #5 от "Тръмп":ЩЯХА И ДО ЛУНАТА ДА ИДАТ И ДА СА ВЪРНАТ ТОА ПЪТ НАИСТИНСКИ
Коментиран от #31
11:51 18.09.2026
18 голяма трагедия
11:51 18.09.2026
19 От като
Коментиран от #35
11:52 18.09.2026
20 Уоллд дисти предстаня Рамбо
11:54 18.09.2026
21 Ватенка
Коментиран от #24
11:54 18.09.2026
22 дядо Дони
11:56 18.09.2026
23 Ха-ха-ха
11:56 18.09.2026
24 клел сее да служи на НРБ в армията
До коментар #21 от "Ватенка":Партенката е в пъти по-хигиенично от чорапите.
Коментиран от #29
11:58 18.09.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "качеството":Хахахахаха, ми те Китай имат и добро качество, даже много добро, ама като поръчваш най еФтинкото така се получава, да си бяха поръчали добро качество, ама нали да спестят 1-2 евро от обувка и така се получава.
11:59 18.09.2026
26 перухански обувен завод на Гергов
12:00 18.09.2026
27 Ууууууиуу
До коментар #14 от "Муци,":Ти имаш петрохански медал с две дисаги . Отзад ти е закачен .
12:00 18.09.2026
28 не може да бъде
Коментиран от #33
12:00 18.09.2026
29 Ама как миришеше
До коментар #24 от "клел сее да служи на НРБ в армията":На партенки в спалното.... 120 крака, цял ден запарени в тези партенки.....
Коментиран от #40
12:01 18.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ей, не разбрахте,
До коментар #17 от "НАПРОТИВ АКУ БЯХА КИТСЙСКИ":Че има китайско и китайско. Могат да произвеждат с безупречно качество, могат да ти пробутат и такъв боклук, че да се ококориш.
12:04 18.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нема страшно
До коментар #28 от "не може да бъде":Афганистанците боси и "по-богатите" бяха с тръстикови "джапанки" и изгониха америте от страната си. Така че, ако имат качествата на войни и без кубинки ще победят. Една украинка разказа, как войници и краднали гащите от прострените навън да се сушат. Оказва се, че войниците нямали бельо за смяна и го носят дълго. И няма значение, мъжки или дамски слипове ще намерят. Важното е да се сменят... :)...
12:06 18.09.2026
34 Читател
12:06 18.09.2026
35 не може да бъде
До коментар #19 от "От като":Е те това си мислех и аз ...ако държат тая акушерка още малко начело на ЕК -като се има пред вид нейният опит като м-р на отбраната на Германия -след време може войниците на НАТО да се бият не само боси ами ами и без панталони -може в ЕК да направят някое изследване че носенето на панталони от войниците не съответства на евроатлантическата линия и трябва да се премахнат !?
12:06 18.09.2026
36 Фют
12:09 18.09.2026
37 Приличат си
12:13 18.09.2026
38 Красимир
12:14 18.09.2026
39 дядозавър
До коментар #13 от "обувките":Жалко че не може да се чуе от тик-ток младежите на живо неповторимия звук от маршируването на военна част, обута с обувки с железни цимтове по гранитни павета.
12:15 18.09.2026
40 представа си нямаш
До коментар #29 от "Ама как миришеше":чорапа запарва бе ,хем не си ходил в казарма хем много знаеш.
Коментиран от #45, #48
12:15 18.09.2026
41 американски тюлен
12:18 18.09.2026
42 Голям смях
12:20 18.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Некой си
Иначе, ситуацията напомня пародията с "кубинките" на британските войници по време на войната в Ирак през 2003 година - разтопени и отлепени подметки на почти всички войници. Та им се наложи да воюват по найкове и адидаски.
12:21 18.09.2026
45 Бил съм 2 г
До коментар #40 от "представа си нямаш":И 15 месеца в БНА. Ама в най-културните войски - ВВС. 26450 поделение
12:23 18.09.2026
46 Сега вече е
12:31 18.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Още първите седмици
До коментар #40 от "представа си нямаш":Половината от войниците имаха огромни мазоли и рани по краката. Старшината, Зиновиев крещеше: "Абе вие сифилистични ли сте..." :)... Половината войници освободени от строева подготовка! Някои бяха със старите "цинтове", други имаха кубинки... Но всичките бяхме с партенки тогава.
12:37 18.09.2026
49 Фред и Барни
12:42 18.09.2026
50 Хахаха
А ако са американски производство мани мани това се казва стока първо качество според американски стантард
12:53 18.09.2026