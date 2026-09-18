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Кубинките на американските морски пехотинци се разпаднаха по време на арктическите учения на НАТО

Кубинките на американските морски пехотинци се разпаднаха по време на арктическите учения на НАТО

18 Септември, 2026 11:33 1 422 50

  • сащ-
  • пентагон-
  • пийт хегсет-
  • доналд тръмп

От Belleville съобщиха, че работят пряко с морските пехотинци за отстраняване на проблемите и се стремят бързо да коригират дефектите

Кубинките на американските морски пехотинци се разпаднаха по време на арктическите учения на НАТО - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Newsweek Newsweek

По време на арктическите учения на НАТО в Норвегия американските морски пехотинци се сблъскаха с проблеми, свързани с военните си обувки. Някои военнослужещи откриха дупки в новите си кубинки, подметките започнаха да се разлепват, а ледена вода проникваше вътре. Това съобщи списание Newsweek, позовавайки се на говорител на Пентагона и документи на американската армия.

Проблемите бяха установени по време на тренировъчни занятия, предхождащи ученията Cold Response 2026 (Студен отговор 2026). В Норвегия участваха над 25 000 военнослужещи, а още над 7000 се включиха във Финландия. Сред участниците имаше приблизително 3000 американски морски пехотинци, повечето от които бяха дислоцирани като част от II експедиционен корпус на морската пехота от базата "Кемп Леджюн" в Северна Каролина.

Военнослужещите се придвижваха по норвежкия сняг и лед, като вървяха пеша и караха ски, носейки тежки раници. Именно при тези тежки условия започнаха да се проявяват дефектите на обувките.

Според говорител на Пентагона, при някои морски пехотинци се е стигнало до отделяне на подметката от останалата част на обувката, докато пластмасовите пети са се впивали в сухожилията им. В други случаи петите са се износвали бързо поради вътрешната подплата, а капсите за връзките са се разхлабвали.

Наложи се подмяна на американските обувки

В доклад на американската армия от началото на 2026 г. се посочват "значителни дефекти" в специализираните обувки за екстремно студено време. Корпусът на морската пехота потвърди, че проблемите са свързани с модела Belleville Intense Cold Weather Boots.

Поради тези неизправности морските пехотинци се нуждаеха от подмяна на обувките. Говорител на Пентагона заяви, че норвежките въоръжени сили са съдействали на американците за осигуряването на обувки модел M77, произведени от норвежката компания Alfa. Говорител на командването на Корпуса на морската пехота на САЩ за Европа и Африка отбеляза, че американската армия е използвала установения механизъм за подкрепа от приемащата страна, за да закупи обувки на място. Същевременно говорителят отрече информациите, че пратка с резервни обувки е била пренасочена.

Проблемите с обувките продължиха дори след завръщането на морските пехотинци в Съединените щати. Бяха извършени проверки на наличните запаси в базите, където също бяха открити дефектни обувки.

Проверките разкриха стотици дефекти

През април и юли тази година в базите на Корпуса на морската пехота бяха извършени проверки на обувките Belleville Intense Cold Weather.

През април инспекторите прегледаха 2642 чифта обувки и откриха 183 с дефекти. През юли бяха проверени още 1781 чифта, като при 355 от тях бяха открити дефекти.

Общо бяха инспектирани 4423 чифта кубинки, като у 538 от тях бяха установени недостатъци. Корпусът на морската пехота потвърди тези данни.

Във военен доклад се отбелязва, че стандартът в индустрията за ниво на дефектите е между 2 и 3 процента. Делът на дефектните изделия, установен при проверката през юли, е бил по-висок в сравнение с този от проверката през април.

От Корпуса на морската пехота заявиха, че резултатите от инспекцията са довели до изготвянето на план за коригиращи действия за компанията Belleville. Планът предвижда индивидуална подмяна на дефектните ботуши, предназначени за условия на силен студ.

От Belleville съобщиха, че работят пряко с морските пехотинци за отстраняване на проблемите и се стремят бързо да коригират дефектите.

Проблемът предизвика дебат относно производството в САЩ

Ситуацията с кубинките възникна на фона на по-широка дискусия относно изискванията за производство на военни обувки в САЩ.

Според законодателството на САЩ средствата на Пентагона по правило не могат да се използват за закупуване на военни обувки чуждестранно производство, освен ако не е налице конкретно изключение. Отделен законопроект, известен като BOOTS Act, предлага още по-строги изисквания за обувките, които военнослужещите могат да носят като част от униформата си. По-конкретно, той предвижда използването на допълнителни бойни ботуши да се разрешава само ако те са произведени изцяло в САЩ с използване на американски материали и компоненти.

Същевременно поддръжниците на промените и представители на военните обсъждат дали американските производители са в състояние да осигурят необходимото количество и качество на обувките.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    40 4 Отговор
    Като казвах че едни обувки не могат да произведат като хората вие се смеехте Смейте се сега Митовете за западното качество изчезнаха при първите реални условия

    Коментиран от #14, #16

    11:37 18.09.2026

  • 2 Бойко Разбойко

    37 2 Отговор
    И там се краде яко.

    11:37 18.09.2026

  • 3 Нищо бе, те са

    23 3 Отговор
    надъхани и с гореща кръв, за какво са им кубинки?

    11:37 18.09.2026

  • 4 Щом са кубинки, ще се разпадат,

    21 2 Отговор
    студено им е. Кубинките са за танци по улици и площади под жаркото слънце на тропиците.

    11:38 18.09.2026

  • 5 Тръмп

    20 3 Отговор
    Щото са китайски.

    Коментиран от #17

    11:38 18.09.2026

  • 6 Конспиратор

    12 3 Отговор
    Разпадането на кубинките доказва за пореден път необходимостта от военни учения, както и скритите клопки на произведеното в кварталната Чайна.

    11:40 18.09.2026

  • 7 Валенки

    22 3 Отговор
    да си купят от руснаците, че иначе ще има отрезани пръсти поради измръзване

    Коментиран от #13

    11:41 18.09.2026

  • 8 хехе

    16 2 Отговор
    Ами да вземат валенки от руснаците и с едни обикновени ботуши отгоре няма да имат никакви проблеми

    11:41 18.09.2026

  • 9 Да да

    12 2 Отговор
    Ха х целат им работа е таква

    11:42 18.09.2026

  • 10 Произведено в Китай

    6 3 Отговор
    Какво са очаквали.

    11:44 18.09.2026

  • 11 сащисан кравар

    16 2 Отговор
    Важното е че са "тактически"😂😂😂
    И тия обобор говедаpи тръгнали ледниците в Гренландия да превземат и си фантазират за руските мочурища🤣

    11:44 18.09.2026

  • 12 Пич

    14 1 Отговор
    О, ужас...!!! В демокрацията се краде навсякъде, не само в България....!!!???

    11:45 18.09.2026

  • 13 обувките

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Валенки":

    С шити подметки от гьон (пресован картон) и набити цимтове (къси пирони с дебели глави), с каквито са обували БНАрмия при соца.

    Коментиран от #39

    11:45 18.09.2026

  • 14 Муци,

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    бъркаш си производствата.
    Тези са китайски.
    Ще имаш ли медал от Митрофанова за тАпните си?

    Коментиран от #27

    11:46 18.09.2026

  • 15 Извод:

    3 16 Отговор
    БГ копейците са много
    т.па секта.

    11:48 18.09.2026

  • 16 качеството

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Западните обувки са поръчани за производство в Китай или Тайланд.

    Коментиран от #25

    11:49 18.09.2026

  • 17 НАПРОТИВ АКУ БЯХА КИТСЙСКИ

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    ЩЯХА И ДО ЛУНАТА ДА ИДАТ И ДА СА ВЪРНАТ ТОА ПЪТ НАИСТИНСКИ

    Коментиран от #31

    11:51 18.09.2026

  • 18 голяма трагедия

    7 1 Отговор
    И вибратУУУ рИИИтИИИ им също.

    11:51 18.09.2026

  • 19 От като

    9 1 Отговор
    акушерка е начело на ЕК сичко се срина! Ако не я махнете в скоро време континента ще потъне...

    Коментиран от #35

    11:52 18.09.2026

  • 20 Уоллд дисти предстаня Рамбо

    8 1 Отговор
    7 ма серия ,Кубинки не са ми нужни.Бос на Актика и и победихме без ракети пейтриън.

    11:54 18.09.2026

  • 21 Ватенка

    1 8 Отговор
    Партенки и ватници, сър.

    Коментиран от #24

    11:54 18.09.2026

  • 22 дядо Дони

    13 0 Отговор
    Гренладия се отлага заради една спешна работа.

    11:56 18.09.2026

  • 23 Ха-ха-ха

    9 1 Отговор
    Ами те са съшити от зелената хартия, на която пишат "доларите"! При дъжд, кал, блата... това се размива и разпада. Ама кво да правят, като само долари имат? Огромна и неконтролируема маса от долари.... И са забравили за всичко друго. И как и с какво се произвеждат кубинки за войници....

    11:56 18.09.2026

  • 24 клел сее да служи на НРБ в армията

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ватенка":

    Партенката е в пъти по-хигиенично от чорапите.

    Коментиран от #29

    11:58 18.09.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "качеството":

    Хахахахаха, ми те Китай имат и добро качество, даже много добро, ама като поръчваш най еФтинкото така се получава, да си бяха поръчали добро качество, ама нали да спестят 1-2 евро от обувка и така се получава.

    11:59 18.09.2026

  • 26 перухански обувен завод на Гергов

    2 0 Отговор
    Поръчката им да не е правене в България?

    12:00 18.09.2026

  • 27 Ууууууиуу

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Муци,":

    Ти имаш петрохански медал с две дисаги . Отзад ти е закачен .

    12:00 18.09.2026

  • 28 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Подметките на съвременните обувки са от полиуретан ...а той има срок на годност след което се разпада ...ако е некачествен същата история !!Такива обувки могат да ви оставят насред път - вървите си си и изведнъж подметките почват да се разпадат ...да не мислите че те са произведени в САЩ ...някъде в Азия -в "партньорски "държави?Във всички случаи обаче това е индикация за боеспособността на армията -интересно ще бъде да атакуват боси/по чорапи по леда !?

    Коментиран от #33

    12:00 18.09.2026

  • 29 Ама как миришеше

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "клел сее да служи на НРБ в армията":

    На партенки в спалното.... 120 крака, цял ден запарени в тези партенки.....

    Коментиран от #40

    12:01 18.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ей, не разбрахте,

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "НАПРОТИВ АКУ БЯХА КИТСЙСКИ":

    Че има китайско и китайско. Могат да произвеждат с безупречно качество, могат да ти пробутат и такъв боклук, че да се ококориш.

    12:04 18.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нема страшно

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "не може да бъде":

    Афганистанците боси и "по-богатите" бяха с тръстикови "джапанки" и изгониха америте от страната си. Така че, ако имат качествата на войни и без кубинки ще победят. Една украинка разказа, как войници и краднали гащите от прострените навън да се сушат. Оказва се, че войниците нямали бельо за смяна и го носят дълго. И няма значение, мъжки или дамски слипове ще намерят. Важното е да се сменят... :)...

    12:06 18.09.2026

  • 34 Читател

    5 0 Отговор
    Да почерпят опит от немците пред Москва

    12:06 18.09.2026

  • 35 не може да бъде

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "От като":

    Е те това си мислех и аз ...ако държат тая акушерка още малко начело на ЕК -като се има пред вид нейният опит като м-р на отбраната на Германия -след време може войниците на НАТО да се бият не само боси ами ами и без панталони -може в ЕК да направят някое изследване че носенето на панталони от войниците не съответства на евроатлантическата линия и трябва да се премахнат !?

    12:06 18.09.2026

  • 36 Фют

    1 0 Отговор
    Кви кубинки! За апрески си е по снеговете или онея руските ботуши от лисича кожа.

    12:09 18.09.2026

  • 37 Приличат си

    1 0 Отговор
    А на българската пехота, докато утиват на работа.

    12:13 18.09.2026

  • 38 Красимир

    1 0 Отговор
    Тръмп да ги прекръсти на американки

    12:14 18.09.2026

  • 39 дядозавър

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "обувките":

    Жалко че не може да се чуе от тик-ток младежите на живо неповторимия звук от маршируването на военна част, обута с обувки с железни цимтове по гранитни павета.

    12:15 18.09.2026

  • 40 представа си нямаш

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ама как миришеше":

    чорапа запарва бе ,хем не си ходил в казарма хем много знаеш.

    Коментиран от #45, #48

    12:15 18.09.2026

  • 41 американски тюлен

    1 0 Отговор
    Муцки,на вас токчетата ви разлепиха ли се?

    12:18 18.09.2026

  • 42 Голям смях

    0 0 Отговор
    Шити са в Китай

    12:20 18.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Некой си

    1 0 Отговор
    Отвъдокеанската корупция - светъл пример за родните корупционери.
    Иначе, ситуацията напомня пародията с "кубинките" на британските войници по време на войната в Ирак през 2003 година - разтопени и отлепени подметки на почти всички войници. Та им се наложи да воюват по найкове и адидаски.

    12:21 18.09.2026

  • 45 Бил съм 2 г

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "представа си нямаш":

    И 15 месеца в БНА. Ама в най-културните войски - ВВС. 26450 поделение

    12:23 18.09.2026

  • 46 Сега вече е

    1 0 Отговор
    ясно, защо толкова години се бориха с Кастро! Оказва се, че не им е давал кубинки 🤣

    12:31 18.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Още първите седмици

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "представа си нямаш":

    Половината от войниците имаха огромни мазоли и рани по краката. Старшината, Зиновиев крещеше: "Абе вие сифилистични ли сте..." :)... Половината войници освободени от строева подготовка! Някои бяха със старите "цинтове", други имаха кубинки... Но всичките бяхме с партенки тогава.

    12:37 18.09.2026

  • 49 Фред и Барни

    0 0 Отговор
    И тези разправят,че били стъпили на Луната.На бос крак ли?

    12:42 18.09.2026

  • 50 Хахаха

    0 0 Отговор
    Някой е пазарувал от тему а поне да бяха взели малко по скъпите там хахахаха.
    А ако са американски производство мани мани това се казва стока първо качество според американски стантард

    12:53 18.09.2026