Кубинките на американските морски пехотинци се разпаднаха по време на арктическите учения на НАТО

По време на арктическите учения на НАТО в Норвегия американските морски пехотинци се сблъскаха с проблеми, свързани с военните си обувки. Някои военнослужещи откриха дупки в новите си кубинки, подметките започнаха да се разлепват, а ледена вода проникваше вътре. Това съобщи списание Newsweek, позовавайки се на говорител на Пентагона и документи на американската армия.

Проблемите бяха установени по време на тренировъчни занятия, предхождащи ученията Cold Response 2026 (Студен отговор 2026). В Норвегия участваха над 25 000 военнослужещи, а още над 7000 се включиха във Финландия. Сред участниците имаше приблизително 3000 американски морски пехотинци, повечето от които бяха дислоцирани като част от II експедиционен корпус на морската пехота от базата "Кемп Леджюн" в Северна Каролина.

Военнослужещите се придвижваха по норвежкия сняг и лед, като вървяха пеша и караха ски, носейки тежки раници. Именно при тези тежки условия започнаха да се проявяват дефектите на обувките.

Според говорител на Пентагона, при някои морски пехотинци се е стигнало до отделяне на подметката от останалата част на обувката, докато пластмасовите пети са се впивали в сухожилията им. В други случаи петите са се износвали бързо поради вътрешната подплата, а капсите за връзките са се разхлабвали.

Наложи се подмяна на американските обувки

В доклад на американската армия от началото на 2026 г. се посочват "значителни дефекти" в специализираните обувки за екстремно студено време. Корпусът на морската пехота потвърди, че проблемите са свързани с модела Belleville Intense Cold Weather Boots.

Поради тези неизправности морските пехотинци се нуждаеха от подмяна на обувките. Говорител на Пентагона заяви, че норвежките въоръжени сили са съдействали на американците за осигуряването на обувки модел M77, произведени от норвежката компания Alfa. Говорител на командването на Корпуса на морската пехота на САЩ за Европа и Африка отбеляза, че американската армия е използвала установения механизъм за подкрепа от приемащата страна, за да закупи обувки на място. Същевременно говорителят отрече информациите, че пратка с резервни обувки е била пренасочена.

Проблемите с обувките продължиха дори след завръщането на морските пехотинци в Съединените щати. Бяха извършени проверки на наличните запаси в базите, където също бяха открити дефектни обувки.

Проверките разкриха стотици дефекти

През април и юли тази година в базите на Корпуса на морската пехота бяха извършени проверки на обувките Belleville Intense Cold Weather.

През април инспекторите прегледаха 2642 чифта обувки и откриха 183 с дефекти. През юли бяха проверени още 1781 чифта, като при 355 от тях бяха открити дефекти.

Общо бяха инспектирани 4423 чифта кубинки, като у 538 от тях бяха установени недостатъци. Корпусът на морската пехота потвърди тези данни.

Във военен доклад се отбелязва, че стандартът в индустрията за ниво на дефектите е между 2 и 3 процента. Делът на дефектните изделия, установен при проверката през юли, е бил по-висок в сравнение с този от проверката през април.

От Корпуса на морската пехота заявиха, че резултатите от инспекцията са довели до изготвянето на план за коригиращи действия за компанията Belleville. Планът предвижда индивидуална подмяна на дефектните ботуши, предназначени за условия на силен студ.

От Belleville съобщиха, че работят пряко с морските пехотинци за отстраняване на проблемите и се стремят бързо да коригират дефектите.

Проблемът предизвика дебат относно производството в САЩ

Ситуацията с кубинките възникна на фона на по-широка дискусия относно изискванията за производство на военни обувки в САЩ.

Според законодателството на САЩ средствата на Пентагона по правило не могат да се използват за закупуване на военни обувки чуждестранно производство, освен ако не е налице конкретно изключение. Отделен законопроект, известен като BOOTS Act, предлага още по-строги изисквания за обувките, които военнослужещите могат да носят като част от униформата си. По-конкретно, той предвижда използването на допълнителни бойни ботуши да се разрешава само ако те са произведени изцяло в САЩ с използване на американски материали и компоненти.

Същевременно поддръжниците на промените и представители на военните обсъждат дали американските производители са в състояние да осигурят необходимото количество и качество на обувките.