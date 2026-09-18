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Политико: Русия все по-често атакува украински пътнически влакове с дронове
  Тема: Украйна

Политико: Русия все по-често атакува украински пътнически влакове с дронове

18 Септември, 2026 12:10, обновена 18 Септември, 2026 12:08 486 10

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  • дронове

Според „Укрзализниця“ атаките застрашават железопътната мрежа, която е от ключово значение за икономиката, военната логистика и придвижването на хора

Политико: Русия все по-често атакува украински пътнически влакове с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия все по-често атакува украински пътнически влакове с реактивни дронове, застрашавайки железопътната мрежа, която е от критично значение за икономиката, военната логистика и придвижването на хора в страната, пише Политико, предава News.bg.

Отбелязва се, че от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г. руските сили са повредили или унищожили над 500 локомотива. Повече от 60% от тях са били поразени през последните осем месеца. Към момента „Укрзализниця“ губи между 37 и 40 локомотива месечно.

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Изданието отбелязва, че руското Министерство на отбраната не крие нанасянето на удари по влакове, като ги определя като част от стратегията за унищожаване на украинската логистична мрежа, използвана за транспортиране на чуждестранно въоръжение.

Украйна обаче смята, че кампанията има по-широка цел.

„Руснаците се стремят да изолират общностите близо до фронтовата линия, да посеят паника и страх сред и без това изтощените местни жители и да парализират икономиката“, заяви Олександър Перцовски, председател на Управителния съвет на „Укрзализниця“.

Движещи се мишени

Според Перцовски Русия е започнала да атакува пътнически влакове през есента на 2025 г., след като е придобила антени за мрежи от типа „mesh“ – системи с взаимно свързване на възлите.

Технологията позволява на дроновете да предават сигнали помежду си или да се свързват с наземни предаватели в Беларус или в окупираните украински територии. Това дава възможност на операторите да ги управляват в реално време, заобикаляйки средствата за радиоелектронна борба и да поразяват движещи се цели, като влакове.

„Миналата есен те удариха влак близо до Лозова – град в Харковска област – при което загинаха шестима души. Оттогава въведохме протоколи за евакуация. Успяваме да спасим повечето хора, но руснаците продължават да унищожават локомотивите ни“, каза той.

Русия разширява обхвата на ударите

Изданието отбелязва, че повечето атаки се извършват в радиус от 200 километра от линията на съприкосновение, по-конкретно в Източна и Южна Украйна. Наскоро обаче Москва е разширила както географския обхват на ударите, така и списъка с потенциални цели.

„Сега руснаците използват антени и ретранслатори на сигнала в Беларус, за да нанасят удари и по региони в Западна Украйна“, заяви Перцовски.

Журналисти припомниха, че миналия уикенд близо до полската граница руски дрон е ударил влак малко след като друг влак, превозващ европейски съветници по сигурността и бивши лидери, включително бившия британски премиер Борис Джонсън, е потеглил от същата гара.

Въпреки че към момента на атаката дипломатите вече са били преминали границата с Полша, „Укрзализниця“ заяви, че е много вероятно именно дипломатическият влак, потеглил по-рано от предвиденото, да е бил набелязаната цел на дрона.

„Скорошните удари близо до полската граница показват наличието на допълнителна цел: увеличаване на рисковете за нашите чуждестранни гости, партньори, дипломати, политици и журналисти... Руснаците искат те също да се страхуват да пътуват до Украйна, тъй като фактът, че – въпреки всички опити за изолация на страната – ние оставаме отворени и представляваме интерес за света, дълбоко ги дразни“, каза още Перцовски.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Том

    3 13 Отговор
    Слава Украине

    Коментиран от #4

    12:14 18.09.2026

  • 2 некоректно ви е заглавието

    14 2 Отговор
    Не влакове а само локомотивите.За седмица станаха над 90 бройки опукани.

    12:20 18.09.2026

  • 3 Беззащитни влакчета

    7 2 Отговор
    Влака е лесна мишена и се сигурно че все ще утрепаш някой.

    12:22 18.09.2026

  • 4 компютър бункер

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Том":

    Слава ма ходи там да помагаш.От тука слава всеки знае...

    12:22 18.09.2026

  • 5 Браво на Русия!!!

    9 3 Отговор
    Но трябва всеки ден да се атакуват влаковете и то всички които се движат, а не тук там

    12:29 18.09.2026

  • 6 Кина

    7 2 Отговор
    Новата информация е че бомбят вече и пощите и доставката на наркотици става трудна..!

    Коментиран от #8

    12:29 18.09.2026

  • 7 ха, ха, ха...

    3 2 Отговор
    Те затова украинците ги разпердушиниха в самата им държава, че то не остана дори кучешка колиба в Украйна която да не е атакувана и повредена,поради което на тях дори вече ни им пука и пердашат наред.

    12:45 18.09.2026

  • 8 Айде бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кина":

    Ти по пощата ли се снябдяваш?

    12:46 18.09.2026

  • 9 Питам

    3 0 Отговор
    Русия всички пътнически влакове ли атакува или само онези със "СПЕЦИАЛНИТЕ" пасажери?

    12:50 18.09.2026

  • 10 Смешник

    0 0 Отговор
    Какво му пука на Путин за Борката Джонсън и за всички западни туристи гостуващи на Зеления клоун

    12:55 18.09.2026

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